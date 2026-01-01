Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»

О персоне
Фильмография
Алекс Маруни
Alex Maruny
Киноафиша
Персоны
Алекс Маруни
Алекс Маруни
Alex Maruny
Дата рождения
7 июня 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.4
Рождественская ночь в Барселоне
(2015)
6.3
Похождения призрака
(2012)
5.9
Любовь, разделенная
(2024)
Фильмография Алекс Маруни
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Приключения
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2017
2015
2012
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.9
Любовь, разделенная
Pared con pared
комедия, мелодрама
2024, Испания
Смотреть трейлер
4.6
Кровавый стрим
Framed
ужасы
2017, Испания
6.4
Рождественская ночь в Барселоне
Barcelona, nit d'hivern
мелодрама, комедия
2015, Испания
Смотреть трейлер
6.3
Похождения призрака
Ghost Graduation
фэнтези, комедия, приключения
2012, Испания
