Алекс Маруни Alex Maruny
Киноафиша Персоны Алекс Маруни

Алекс Маруни

Alex Maruny

Дата рождения
7 июня 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Рождественская ночь в Барселоне 6.4
Рождественская ночь в Барселоне (2015)
Похождения призрака 6.3
Похождения призрака (2012)
Любовь, разделенная 5.9
Любовь, разделенная (2024)

Фильмография Алекс Маруни

Жанр
Год
Любовь, разделенная 5.9
Любовь, разделенная Pared con pared
комедия, мелодрама 2024, Испания
Смотреть трейлер
Кровавый стрим 4.6
Кровавый стрим Framed
ужасы 2017, Испания
Рождественская ночь в Барселоне 6.4
Рождественская ночь в Барселоне Barcelona, nit d'hivern
мелодрама, комедия 2015, Испания
Смотреть трейлер
Похождения призрака 6.3
Похождения призрака Ghost Graduation
фэнтези, комедия, приключения 2012, Испания
