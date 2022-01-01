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Александра Хименес
Александра Хименес
Alexandra Jiménez
О персоне
Фильмография
Александра Хименес
Alexandra Jiménez
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Дата рождения
4 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Сарагоса, Арагон, Испания
Рост
163 см
Биография Александры Хименес
Родилась 4 января 1980 года. Сарагоса, Испания.
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Фильмография Александры Хименес
Суперлопес
фантастика, боевик, комедия
2018, Испания
5.0
Рождественская ночь в Барселоне
мелодрама, комедия
2015, Испания
6.0
Похождения призрака
фэнтези, комедия, приключения
2012, Испания
6.0
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