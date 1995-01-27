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О персоне
Фильмография
Алекс Моннер
Àlex Monner
Киноафиша
Персоны
Алекс Моннер
Алекс Моннер
Àlex Monner
Дата рождения
27 января 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Я знаю, кто ты
(2017)
7.1
Невидимая линия
(2020)
7.0
Сама жизнь
(2018)
Фильмография Алекс Моннер
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мини-сериал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2021
2020
2018
2017
2015
2013
2012
Все
10
Фильмы
7
Сериалы
3
Актер
10
5.6
Вопль
El llanto
ужасы
2024, Испания / Франция / Аргентина
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6.2
Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе
драма, мелодрама, мини-сериал
2021, Испания
7.1
Невидимая линия
драма, мелодрама, исторический
2020, Россия
7
Сама жизнь
Life Itself
драма, мелодрама
2018, США
Смотреть трейлер
7.2
Я знаю, кто ты
драма, криминал, триллер
2017, Испания
6.4
Рождественская ночь в Барселоне
Barcelona, nit d'hivern
мелодрама, комедия
2015, Испания
Смотреть трейлер
5.1
Летний лагерь
Summer Camp
ужасы
2015, США / Испания
Смотреть трейлер
5.4
Химия любви
Sólo química
комедия, мелодрама
2015, Испания
6.2
Летняя ночь в Барселоне
Barcelona, nit d'estiu
комедия
2013, Испания
Смотреть трейлер
6.3
Репортаж со свадьбы
[REC] Genesis
драма, ужасы, триллер
2012, Испания
Смотреть трейлер
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