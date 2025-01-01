P.T. Barnum П. Т. Барнум, к вашим услугам.

[жмёт Томми руку, затем опускается на колено, чтобы быть на его уровне]

P.T. Barnum Я собираю шоу и мне нужна звезда.

Tom Thumb Ты хочешь, чтобы надо мной смеялись.