P.T. BarnumБуду смотреть, как растут мои девчонки. Шоу должно продолжаться.
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P.T. Barnum[финальные титры]Высшее искусство — делать других счастливыми
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P.T. Barnum[поёт]Дамы и господа, этот момент вы так ждали/Искали в темноте, пот проливался на пол/И глубоко в костях — боль, что нести в себе нельзя/Захватывает дыхание, крадёт разум/И всё настоящее остаётся позади...
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Lettie LutzТы не понимаешь, Барнум. Дело не в деньгах. Наши собственные матери стыдились нас, они прятали нас всю жизнь.
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P.T. BarnumПоверь мне, они ещё не знают об этом, но им ты понравишься.
Phillip Carlyle[холодно поворачивается к отцу]Как ты смеешь так с ней разговаривать.
Mrs. CarlyleТы забыл своё место, Филипп.
Phillip CarlyleМоё место? Мать, если это моё место — то я не хочу в нём участвовать.
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Charity Barnum[глядя на дом, который Финеас купил для них]Не говори, что купил этот дом только чтобы тыкать моим родителям в нос своим успехом.
P.T. BarnumНу, это была не единственная причина. Это та жизнь, которую я тебе обещал.
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P.T. BarnumРебята, если вы рассчитывали получить деньги — их нет. Больше нечего давать...
Lettie LutzЗаткнись, Барнум. Ты просто не понимаешь. Наши собственные матери стыдились нас. Прятали всю жизнь. А потом ты вытащил нас из тени. А теперь ты нас тоже бросаешь. Может, ты и мошенник. Может, для тебя всё было ради денег. Но ты дал нам настоящую семью.
W.D. WheelerА цирк... это был наш дом. Мы хотим вернуть наш дом.
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Phillip CarlyleДо встречи с тобой у меня было имя, наследство и приглашение на все светские вечеринки города. А теперь, благодаря тебе, этого всего нет. У меня есть только любовь, дружба и работа, которую я обожаю. Ты принесла радость в мою жизнь.