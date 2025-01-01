Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Величайший шоумен Цитаты из фильма Величайший шоумен

Цитаты из фильма Величайший шоумен

P.T. Barnum [из трейлера] Никто не менял мир, подражая другим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charity Barnum Тебе не нужно, чтобы все тебя любили, Фин. Достаточно нескольких хороших людей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Carlyle Я же не могу просто так сбежать и пойти работать в цирк.
P.T. Barnum Почему нет? У тебя явно талант к шоу-бизнесу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Гипербола — не самое страшное преступление. Люди страдают больше от того, что воображают слишком мало, чем слишком много.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lettie Lutz [поёт] Когда колкие слова хотят меня ранить/Я пошлю поток, чтоб их утопить/Это смело, это больно, это то, кем я быть должна/Это я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Victoria Ты даже меньше, чем я себе представляла!
Tom Thumb Ну, ты сама до верхней полки не дотягиваешься, дорогуша.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Carlyle Они приходят, чтобы увидеть тебя... *Твои* безумные идеи, *твои* новые номера. Необычные...
P.T. Barnum Тогда почему бы тебе не подарить им улыбку? Это было бы необычно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jenny Lind Трудно понять богатство и привилегии, если ты рожден с ними.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Gordon Bennett Мне никогда не нравилось ваше шоу, но я всегда думал, что людям оно по душе
P.T. Barnum Им нравилось. И нравится!
James Gordon Bennett Собирая людей всех форм, размеров и цветов. Ставя их вместе на сцену и показывая как равных — другой критик мог бы даже назвать это праздником человечества.
P.T. Barnum Я бы это оценил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum П. Т. Барнум, к вашим услугам.
[жмёт Томми руку, затем опускается на колено, чтобы быть на его уровне]
P.T. Barnum Я собираю шоу и мне нужна звезда.
Tom Thumb Ты хочешь, чтобы надо мной смеялись.
P.T. Barnum [улыбаясь] В любом случае смеются, малыш, так что можно ещё и заработать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Привет, милочка, кто этот молодой человек там?
Charity Barnum О, это Филлип Карлайл. Говорят, что-то там с ним не чисто. Его последняя пьеса имела успех в Лондоне.
P.T. Barnum Пьеса? Платить деньги, чтобы смотреть, как люди два часа стоят и болтают, — и при этом меня называют мошенником.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum [протягивает Филиппу цилиндр] Это тебе.
Phillip Carlyle А ты что будешь делать?
P.T. Barnum Буду смотреть, как растут мои девчонки. Шоу должно продолжаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum [финальные титры] Высшее искусство — делать других счастливыми
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum [поёт] Дамы и господа, этот момент вы так ждали/Искали в темноте, пот проливался на пол/И глубоко в костях — боль, что нести в себе нельзя/Захватывает дыхание, крадёт разум/И всё настоящее остаётся позади...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lettie Lutz Ты не понимаешь, Барнум. Дело не в деньгах. Наши собственные матери стыдились нас, они прятали нас всю жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Поверь мне, они ещё не знают об этом, но им ты понравишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Откуда этот пение?
[Барнум замечает Летти за занавеской. Она перестаёт петь]
P.T. Barnum Мадам, вы...
[он отводит занавес, показывая бородатое лицо Летти. Барнум замирает]
Lettie Lutz Вам нужно уйти, сэр.
P.T. Barnum Вы прекрасны. Вы уникальны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anne Wheeler [поёт Филиппу] Ты знаешь, я хочу тебя/Это не секрет, что я пытаюсь скрыть/Но я не могу тебя иметь/Нам суждено разойтись, и мои руки связаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Gordon Bennett Скажите, мистер Барнум, вас не смущает, что всё, что вы продаёте, — фальшивка?
P.T. Barnum А эти улыбки кажутся вам фальшивыми? Откуда бы они ни были, радость настоящая.
James Gordon Bennett Так вы филантроп?
P.T. Barnum Гипербола — это не самое страшное преступление. Люди страдают больше от того, что мало воображают, чем от того, что слишком много.
James Gordon Bennett Кредо настоящего мошенника.
P.T. Barnum Мистер Беннетт, когда вы в последний раз улыбались? Или по-настоящему смеялись? Настоящий смех. Критик театра, который не умеет радоваться театру. Кто здесь мошенник?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Моего отца обходились, как с грязью. Со мной обращались, как с грязью. Моих детей так не будут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jenny Lind Вы — американец. Кажется, я о вас где-то слышала.
P.T. Barnum Если обо мне слышали аж здесь, значит, я что-то делаю правильно.
Jenny Lind Или что-то очень не то.
P.T. Barnum В мире рекламы разницы почти нет.
Jenny Lind Полагаю, это слова негодяя, мистер Барнум.
P.T. Barnum Шоумен, мисс Линд, просто шоумен. Лучший по эту сторону Атлантики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Ничто так не привлекает толпу, как сама толпа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anne Wheeler У каждого есть свой номер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Барнум стал партнёром Филлипа Кэрйла 50 на 50]
Филлип Кэрйл Единственное, я не знаю, как мы вообще сможем позволить себе здание.
П.Т. Барнум Верно.
[Долгий и глубокий вздох]
П.Т. Барнум Здание нам не нужно. Недвижимость на Манхэттене — плохое вложение. Я могу достать землю у причалов почти даром. Всё, что нам нужно — это шатёр!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Carlyle Они ограниченные люди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Я не могу обмануть банк, чтобы получить еще денег, так что... мне правда жаль вас всех разочаровать.
Tom Thumb Не переживай, Барнум. Мы уже привыкли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. O'Malley [показывая Финеасу один из отзывов Беннета] Это ужасно.
P.T. Barnum «Преступление». «Унизительно». «Цирк». Мне нравится «цирк».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Carlyle Филипп, у тебя нет совести? Связываться с делом Барнума — одно, а ходить с этими уродами на показ — совсем другое!
[Анна уходит, униженная]
Phillip Carlyle Анна! Анна!
Phillip Carlyle [холодно поворачивается к отцу] Как ты смеешь так с ней разговаривать.
Mrs. Carlyle Ты забыл своё место, Филипп.
Phillip Carlyle Моё место? Мать, если это моё место — то я не хочу в нём участвовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charity Barnum [глядя на дом, который Финеас купил для них] Не говори, что купил этот дом только чтобы тыкать моим родителям в нос своим успехом.
P.T. Barnum Ну, это была не единственная причина. Это та жизнь, которую я тебе обещал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Ребята, если вы рассчитывали получить деньги — их нет. Больше нечего давать...
Lettie Lutz Заткнись, Барнум. Ты просто не понимаешь. Наши собственные матери стыдились нас. Прятали всю жизнь. А потом ты вытащил нас из тени. А теперь ты нас тоже бросаешь. Может, ты и мошенник. Может, для тебя всё было ради денег. Но ты дал нам настоящую семью.
W.D. Wheeler А цирк... это был наш дом. Мы хотим вернуть наш дом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Carlyle До встречи с тобой у меня было имя, наследство и приглашение на все светские вечеринки города. А теперь, благодаря тебе, этого всего нет. У меня есть только любовь, дружба и работа, которую я обожаю. Ты принесла радость в мою жизнь.
Lettie Lutz В наши с вами жизни.
Lord of Leeds Слушаем и аплодируем!
P.T. Barnum Если бы банк принимал радость в залог.
Phillip Carlyle Может, банк и нет, а я приму. У меня 10% шоу. Зная, на кого работаю, я умно забирал свою долю каждую неделю.
P.T. Barnum Филлип, я не могу позволить тебе рисковать мной.
Anne Wheeler Можешь и ещё как!
Lettie Lutz Не становись сейчас вдруг разумной!
Phillip Carlyle Партнёры. Пятьдесят на пятьдесят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lettie Lutz Не начинай сейчас вести себя разумно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum [увидев Дженни впервые] Это кто?
Phillip Carlyle Оперная певица?
P.T. Barnum Певица, да?
Phillip Carlyle Она самая известная исполнительница во всей Европе. Несколько раз собирала аншлаги в Ла Скала. Да и в Парижской опере тоже.
P.T. Barnum Ага.
[он хватает Филлипа за руку и ведёт вперёд]
Phillip Carlyle Что ты делаешь?
P.T. Barnum Иду за тобой, чтобы ты познакомил меня с мисс Линд.
Phillip Carlyle Познакомить меня?
P.T. Barnum Да.
Phillip Carlyle Я её не знаю.
P.T. Barnum Все её знают. Ты сам только что это сказал.
Phillip Carlyle Да, именно. Но к таким людям просто так не подойдёшь.
P.T. Barnum Почему нет? Мы же обычные люди. Она — тоже человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Barnum Как ты выбрался?
Young Charity Через окно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Комфорт — враг прогресса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Carlyle Энн, это узколобые люди. Почему тебе важно, что они думают?
Anne Wheeler Это не только они. Тебя никто никогда не смотрел так, как твои родители только что посмотрели на меня. Как нас смотрели бы все.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Я навлёк страдания на тебя и на нашу семью. Ты меня предупреждала. Я не слушал. Я просто... хотел быть больше, чем был.
Charity Barnum Я никогда не хотела ничего, кроме того мужчины, в которого влюбилась.
P.T. Barnum [Пение] Пусть это обещание/за звучит/как гимн в моём сердце/
Charity Barnum Большим или маленьким
P.T. Barnum Отныне... отныне
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charity Barnum Им бы перестать судить других и наконец заняться своей жизнью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Ничего не произошло!
Charity Barnum О, ничего не произошло... это на первых полосах всех газет Нью-Йорка.
P.T. Barnum Это потому что она сама устроила эту фотку. Я не влюблён в неё!
Charity Barnum Конечно, не влюблён. Ни в неё, ни в меня, ни в кого. Только ты и твоё шоу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Весь Нью-Йорк его читает. Он там думает за них.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caroline Barnum Мне кажется, в твоём музее слишком много мёртвых вещей, папа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum У меня ушло 25 лет, но добро пожаловать домой, Чарити Барнум.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum Чэрити. Это не та жизнь, которую я тебе обещал.
Charity Barnum Но у меня есть всё, что я хочу.
P.T. Barnum А как же волшебство?
Charity Barnum Как ты называешь этих двух девушек?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Man playing cards Эй! Ищешь уродов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
P.T. Barnum [Летти и другим] Кто тогда будет платить за вход, если ты там, на виду у всего мира?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Hallett Она вернётся. Рано или поздно ей надоест твоя жизнь... жить без ничего, и она побежит обратно домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jenny Lind Почему именно я?
P.T. Barnum Люди приходят на моё шоу, чтобы им морочили голову. Хоть раз я бы хотел показать им что-то настоящее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше