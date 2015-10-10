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Кто я Кто я
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Who Am I - Kein System ist sicher Кто я 2014 / Германия
7.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Кто я»

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Комментарии Обсудить в чате
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katty 10 октября 2015, 16:16
Фильм просто огонь,стоит сходить!!!Порадовала неожиданная концовка,которую не возможно было предугадать....
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Sanche 10 октября 2015, 16:16
Сын пришел в сильном возбуждении. Сказал, что посмотреть надо ОБЯЗАТЕЛЬНО! В общем заинтриговал )
10 октября 2015, 16:16 Ответить
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