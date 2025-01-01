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Цитаты
Benjamin
У MRX три правила: Первое — нет системы, которая была бы защищена. Второе — стремись к невозможному. Третье — получай удовольствие в киберпространстве и в реальном мире.
🧡
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🥺
🤔
🥱
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