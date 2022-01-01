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Соль на нашей коже
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Salt on Our Skin

Соль на нашей коже, 1992

1992 / Германия / Канада / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Он был простым шотландским рыбаком. Она жила в Париже и приехала на каникулы. И одна ночь, когда они купались при лунном свете, одно прикосновение и одно стихотворение, прочитанное ею, связали их жизни любовью, длившейся всю жизнь.

Их разделяли уровень образования, культура, воспитание, вкусы, но даже жизнь в разных мирах, он с другой и она с другим, не могли стереть той одной ночи и той любви, что дается один раз, а, бывает, что и ни разу. Что это? Зов тела? Основной инстинкт? Не думаю. Им повезло. На протяжении всей жизни они встречались, и эти короткие встречи стоили многих жизней.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 17 сентября 1992
Возраст 16+
Режиссер
Эндрю Биркин
В ролях
Грета Скакки
Грета Скакки
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Анаис Жаннре
Ханнс Цишлер
Барбара Джонс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Соль на нашей коже 2 постера
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