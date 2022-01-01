Соль на нашей коже, 1992

Он был простым шотландским рыбаком. Она жила в Париже и приехала на каникулы. И одна ночь, когда они купались при лунном свете, одно прикосновение и одно стихотворение, прочитанное ею, связали их жизни любовью, длившейся всю жизнь.



Их разделяли уровень образования, культура, воспитание, вкусы, но даже жизнь в разных мирах, он с другой и она с другим, не могли стереть той одной ночи и той любви, что дается один раз, а, бывает, что и ни разу. Что это? Зов тела? Основной инстинкт? Не думаю. Им повезло. На протяжении всей жизни они встречались, и эти короткие встречи стоили многих жизней.