1 Alarm Boys Noize 3:14

2 Rave Is King Fukkk Offf / Bastian Heerhorst 6:30

3 XTC Boys Noize 7:10

4 Riotkiss Carpet 4:09

5 Out of the Black Royal Blood 4:01

6 Laiju Hanuman Tribe 2:41

7 Love Me Hate Me Kiss Me Kill Me Fukkk Offf / Bastian Heerhorst 6:22

8 Boese Trommel Hanuman Tribe 3:00

9 Sie sind alle tot Michael Kamm 1:28

10 Hacken ist wie Zaubern Michael Kamm 0:58

11 Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde Michael Kamm 2:12

12 Du hackst Menschen? Michael Kamm 1:37

13 NBD//Hack Jaro Messerschmidt, Nik Reich / Nik Reich 5:43

14 Headquarter Michael Kamm 0:56

15 If You Want to Be Part of the Big Players Michael Kamm 2:12

16 BND/Konsequenz A&B Jaro Messerschmidt, Nik Reich / Nik Reich 4:42

17 Daten für MRX Michael Kamm 1:41

18 Clay Cat Michael Kamm 0:15

19 Jeder sieht nur das, was er sehen will Michael Kamm 2:26

20 Der komische Freak? Michael Kamm 1:09

21 StaatsBibliothek Jaro Messerschmidt, Nik Reich / Nik Reich 4:49

22 Schwangeres Pferd Michael Kamm 0:33

23 Europol/Konsequenz A-C Jaro Messerschmidt, Nik Reich / Nik Reich 7:29

24 Man kann sein wer man will Michael Kamm 2:22

25 Now I Know You Are! Michael Kamm 3:20

26 Löcher in seiner Geschichte Michael Kamm 1:43

27 Es ist tatsächlich ein Programm Michael Kamm 3:06