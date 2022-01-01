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Баран бо Одар

Baran bo Odar
Баран бо Одар
Баран бо Одар Baran bo Odar
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Дата рождения
18 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Барана бо Одара

Родился 18 апреля 1978 года. Ольтен, Швейцария.

Фильмография Барана бо Одара
Бессонная ночь
Бессонная ночь
боевик, триллер 2017, США
6.0
Кто я
Кто я
триллер 2014, Германия
7.0
Тишина
Тишина
триллер, драма, криминал 2010, Германия
7.0
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