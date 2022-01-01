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Баран бо Одар
Баран бо Одар
Baran bo Odar
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Баран бо Одар
Baran bo Odar
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Дата рождения
18 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Барана бо Одара
Родился 18 апреля 1978 года. Ольтен, Швейцария.
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Фильмография Барана бо Одара
Бессонная ночь
боевик, триллер
2017, США
6.0
Кто я
триллер
2014, Германия
7.0
Тишина
триллер, драма, криминал
2010, Германия
7.0
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