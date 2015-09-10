«Рики и Флэш»: Рецензия Киноафиши

Возвращение блудной мамаши

Неожиданно грустная, но в чем-то очень даже привлекательная трагикомедия, где главную роль провинившейся рок-звезды выполняет очаровательная Мэрил Стрип. Фанаты этой гиперактивной и эгоцентричной особы останутся довольны.

Проникшись свободной культурой хиппи и воодушевившись рок-н-роллом, Линда Бруммел (она же в будущем Рики) покидает родной дом, оставив верного мужа и маленьких детей. В общем, променяла семью на гитару. И даже не жалела о своем судьбоносном выборе по следующим причинам: Рики молода и свободна, не обременена заботами, ее группа носит звание «легенды» рок-сцены, фанаты ее боготворят, гастроли убойные, денег много, а собственный гитарист влюблен в нее по уши. Чего еще желать? Какая тут может быть семья?! В общем, слава ее была ослепительно яркой, но много лет спустя и она вдруг как-то побледнела: гитара уже не радовала дерзкой музыкой, большая сцена сменилась тесным закуренным баром, кожаная куртка поистерлась, а чтобы купить новую, нашей героини приходится подрабатывать на кассе в гипермаркете. Вместе с угрызениями совести, которые в один унылый вечер настигают Рики, ей вдруг преподносят на блюдечке великий шанс искупить свою вину! Перед нами вдруг разворачивается возвращение блудной мамаши с косичками на белокурой голове. Собственно, с этого момента и начинается самое интересное.

Логично предположить, что некогда брошенная семья не особо рада вихрю самых разных эмоций, что несло за собой появление Мэрил Стрип. Ей перепало от мужа, который, видимо, не мог простить, что в Рики в свое время отказалась от любви до гроба, променяв ее на сцену (зачем, спрашивается, звонил?). Стоит ли говорить, что причина ее возвращения, коей являлась психически неуравновешенная дочь, тяжело переживающая развод (мы сейчас говорим об убедительной игре Мэми Гаммер, которая и в реальности приходится родной дочерью Стрип) вообще не понимает, зачем вдруг нагрянула маман. Но то ли еще будет! Ошалевшая от обвинений рокерша узнает, что один ее сын гей, а второй инфантильный мямля. Добавить к этому списку добрую женщину, которая в свое время взяла бразды правления в свои руки, заменив всем мать, получится та еще семейка! Сценарист Диабло Коуди и режиссер Джонатан Демме явно не знали удержу в своей фантазии: абсолютно каждого персонажа можно подолгу разглядывать и раскручивать. Но главной героиней все же остается Мэрил Стрип, которая легко перетягивает на себя все одеяло, затмевая даже собственную дочь. Причем одеяло это зачастую состоит из сарказма режиссера. Героиню даже поневоле начинаешь жалеть. Одна их семейная встреча, на которой каждый дитятко норовил законное место маме указать, что стоит. Даже удивительно, что после таких обменов любезностями, состоящими исключительно из яда и лицемерия, бывшей звезде все сошло рук. Это я к тому, что закончились семейные разборки, провинности и разводы свадьбой и блистательной игрой на гитаре (кстати, актриса ради данной картины играть на ней научилась).

«Рики и Флэш» не «Молчание ягнят». И не «Филадельфия». Здесь от напряжения не немеет душа и тело, не путаются мысли в голове, сцены не шокируют воображение. Здесь просто картина о разочаровании в творчестве, о вечных проблемах родителей и детей, выборе между карьерой и долгом, небывалом оптимизме и бессмертии рок-н-ролла (О да!). Все это временами выглядит немного наигранно, но некий намек о быстротечности времени наделяет фильм довольно серьезными и печальными нотками. А еще он явно показывает, к каким непредсказуемым последствиям могут привести пробелы в воспитании своего чадо…

Елена Милая.