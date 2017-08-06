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Благословлять брак наследника с немецкой принцессой в планы Александра Третьего не входило. Не нравилась ему эта немка и всё тут. То ли дело смазливенькая балерина! «Вот такая тебе нужна. Гордая! – сказал он своему сыну, кинув на стол фотографию Матильды Кшесинской. – Она не чета твоей Аликс!». Николай Второй (будущий) вежливо промолчал. Хотя физиономию танцовщицы он узнал – да и как не узнать! – именно она танцевала вчера на сцене Мариинки практически голой:…