Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Матильда Матильда
Киноафиша Фильмы Матильда Отзывы о фильме «Матильда»
Матильда 2017 / Россия
7.6 Оцените
261 голос Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Матильда»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Благословлять брак наследника с немецкой принцессой в планы Александра Третьего не входило. Не нравилась ему эта немка и всё тут. То ли дело смазливенькая балерина! «Вот такая тебе нужна. Гордая! – сказал он своему сыну, кинув на стол фотографию Матильды Кшесинской. – Она не чета твоей Аликс!». Николай Второй (будущий) вежливо промолчал. Хотя физиономию танцовщицы он узнал – да и как не узнать! – именно она танцевала вчера на сцене Мариинки практически голой:…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Эмилия Сорокина 6 августа 2017, 12:24
Я девочка 13-ти лет. Я знаю о Царской семье больше , чем Алексей Учитель который опорочил Царскую семью. Алексей Учитель вы не можете писать то , что фильм основан на реальных событиях поскольку вы не можете это подкрепить это историческими данными. Если вы не подтвердите ваши слова тогда я буду писать всем про ваши ужасные злодеяния которые вы совершаете и порочите Царскую семью и Николая 2.И я говорю обычным людям , что это Алексей Учитель опорочил Николая 2 в 100-летие "Памяти Императора Николая 2 и его семьи". Я буду размещать эту запись везде , пока люди не поймут это.
6 августа 2017, 12:24 Ответить
Алёнушкина Вера 6 августа 2017, 22:03
в ответ на сообщение Эмилия Сорокина от 6 августа 2017, 12:24
Эмилия, дорогая, в Ваши 13 лет пора становиться взрослой) Не слушайте безумных тетенек в телевизоре, а думайте своей головушкой, она у вас есть. Ну, и про запятые не забывайте, а то никто не будет ваши обличительные письмена воспринимать всерьез.
6 августа 2017, 22:03 Ответить
Юлия Солодова 8 августа 2017, 13:26
Эмилия, а вы знаете почему современники прозвали Николая 2 Кровавым? И за что?
8 августа 2017, 13:26 Ответить
Александр Гущин 8 августа 2017, 23:35
Эмилия, вы молодец! Пока в России есть молодые люди, любящие и чтущие святого Царя - Россия жива. К сожалению, этого пока не понимают многие из тех, кто все еще старается очернить и опорочить память Царя Мученика! Если бы прекрасные дамы, пытающиеся Вам здесь возразить, изучали историю не по советским учебникам истории, а по книгам таких выдающихся историков современности, как Александр Боханов, Владимир Ильин, Петр Мультатули, вопросов типа "почему царя прозвали кровавым?" у них не возникло бы. Страшное слово - клевета, но единственное оружие против нее - это просвещение, это знание правды! Читайте, дорогие дамы, правильные книжки, а на безумных тетенек в телевизоре точно не надо смотреть - смотрите только на умных дяденек! )
8 августа 2017, 23:35 Ответить
Иван Спиридонов 13 августа 2017, 16:14
в ответ на сообщение Александр Гущин от 8 августа 2017, 23:35
Царя назвали кровавым не просто так. 9 января 1905 года было расстреляно от 200 до 800 мирных жителей. Среди них были женщины и дети. Я сам не понимаю зачем Николая 2 канонизировали. Это же фашист ни чем не отличающийся от Гитлера и Сталина. Фильм Матильда должны посмотреть как можно больше людей. Так же хотелось бы фильм про кровавое воскресение.
13 августа 2017, 16:14 Ответить
Настасья Хлынина 21 августа 2017, 13:14
Пойду на фильм только ради своей гражданской позиции и чтобы оплатить режиссеру его траты на борьбу с сумашедшими и попами. Очень интересно сколько денег отвалили жирным мздоимцам за канонизацию этого бездарного душегуба, развалившего империю, убившего тысячи человек и так трусливо спасавшего свою жизнь, что даже от престола отрекся.
21 августа 2017, 13:14 Ответить
Леха 28 августа 2017, 20:20
в ответ на сообщение Алёнушкина Вера от 6 августа 2017, 22:03
Это же толстенный сарказм )
28 августа 2017, 20:20 Ответить
Алёнушкина Вера 29 августа 2017, 21:43
в ответ на сообщение Леха от 28 августа 2017, 20:20
Эх, да если бы это был сарказм)))
29 августа 2017, 21:43 Ответить
Светлана Тарнаева 12 сентября 2017, 15:51
Доброго вечера!!!!ВОТ ВАС ВСЕХ ПОНЕСЛО....Вначале смотрим,ПОТОМ обсуждаем....!!!!!
12 сентября 2017, 15:51 Ответить
ponamix 13 сентября 2017, 09:15
н-да уж... мало кто видел, но осуждают многие...а что осуждают-то? видение истории талантливым человеком? фильм-то 16+... значит не порно, не экстремизм...читая многочисленные опусы, прихожу постепенно к следующей мысли: кучка людей канонизировала человека, а другая кучка людей теперь бросаются в бой за его "святость". А была ли она? Царь был далеко не самым "удачным" в своей династии. Но для меня главным в его истории является тот факт, что он отказался от трона, отказался от борьбы, бросив к ногам предателей власть, тем самым бросив свой народ. Он обрек свое отечество на гражданскую войну, на миллионы смертей... это достойно "канонизирования"? Самое страшное бедствие для государства - слабый правитель... Ничто не умаляет моего ужаса от случившегося с царской семьей, однако считаю, что в таком случае нужно канонизировать всех тех, кто погиб в братоубийственной гражданской войне того времени... у них не было шанса выжить, а у царя была возможность хотя-бы попытаться это предотвратить... фильм смотреть буду, хотя бы потому, что уверена - он не может быть более оскорбительным чем то, что показывают на многих театральных подмостках Москвы.... вот уж где треш)
13 сентября 2017, 09:15 Ответить
Фрол Земляникин 13 сентября 2017, 14:08
в ответ на сообщение Александр Гущин от 8 августа 2017, 23:35
Изучать историю, тогда уж, для чистоты суждений, давайте, Александр, в архивах по фактам, а не по тому, как к этим фактам отнеслись и изложили их в своих "выдающихся" трудах многочисленные историки. У каждого своя правда, и каждый имеет на нее полное право. А может кто-то тут так уж безгрешен, что решил швырять камнями во всех подряд? 13-ти летний ребенок будет нас учить ПРАВДЕ жизни! Девочка (если ты реальное создание), учись, поживи, попробуй сделать это без греха, а потом может быть, ты и не захочешь никого поучать из тех, кто более тебя видел, знает, пережил. Не суди, да не судим будешь. И еще не сотвори себе кумира. P.S. А девочка из-за которой тут все зацепились, простите, откровенно глупа.
13 сентября 2017, 14:08 Ответить
Ирина Валерьевна 13 сентября 2017, 14:16
Что тут спорить? Попов не интересует что телевидение, доступное самой широкой аудитории, просто кладезь разврата и насилия. С системой, коей являются телеканалы, бороться не выгодно. А вот устроить вопли и истерию по поводу художественного полнометражного фильма - это они с радостью! Кто на Руси слыли самыми развратными сластолюбцами? Попы! Кто обирал народ, как липку, что даже Пушкин не удержался и написал "О попе и работнике его Балде"? Попы! А кто такая Поклонская? Девочка сомнительной репутации, которую прославили японские мультики. И эти, с позволения сказать, поборники Веры, борцы за светлое имя царя-батюшки, лицемерные и фальшивые поборники целомудрия, будут указывать нам, что смотреть?! Да я из принципа найду кинотеатр, где будет идти этот фильм, отстою очередь, куплю самый дорогой билет и с удовольствием посмотрю "Матильду"!
13 сентября 2017, 14:16 Ответить
Павел Маркевіч 14 сентября 2017, 11:24
Жду не дождусь премьеры фильма. Обязательно куплю билеты, что бы окупить затраты режиссера на борьбу православием головного мозга. Спасибо Поклонской за пиар. Не люблю российские фильмы, но здесь не пойти будет "грех"))
14 сентября 2017, 11:24 Ответить
Вера Любимова 14 сентября 2017, 13:33
в ответ на сообщение Павел Маркевіч от 14 сентября 2017, 11:24
Полностью с Вами солидарна. Тоже жду премьеры.
14 сентября 2017, 13:33 Ответить
t.v_vershinina 15 сентября 2017, 17:49
Взрослые, умные, многознающие дяденьки и тетеньки! Что ж Вы так на девочку 13 лет набросились? Уже и не понятно - то ли фильм обсуждаете, то ли пытаетесь девчонку воспитывать и просвещать? Молодец, девочка! Людей способных мыслить, делать выводы не из учебников истории, а читать первоисточники, пропускать их через сердце, а потом открыто высказать своё мнение мало, даже среди взрослых людей. Даже, если она что-то не так поняла в силу молодости, не страшно. Сердце ей подсказало, где правда!
Я не являюсь поклонником царя Николая, может быть зря, но говорю , как есть. Не понимаю его отречения от власти в самый сложный для России момент. Но он не предатель Отечества! И он не заслуживает того, чтобы порочили его частную, семейную жизнь, выставляя сластолюбцем! Надо очень не любить Россию, чтобы в год 100-летия государственного переворота снять о РОДИНЕ такой фильм! Позор! Неужели не нашлось других историй?! Этот фильм, по сути своей, оправдывает весь ужас, в который большевистская власть погрузила великую страну. Если плохой царь, то переворот оправдан.
Это как в пословице:"Свекровь б---ть, снохе не верит" Как можно рассуждать об интимных связях царя, не имея на то неоспоримых доказательств? Это все плод вашего сексуального воображения, желание побольше срубить деньжат за пикантные сценки. Мелко, цинично, недостойно!
15 сентября 2017, 17:49 Ответить
t.v_vershinina 15 сентября 2017, 18:00
Александр, неужели Вы и в правду думаете, что машины и имущество создателей фильма уничтожают православные? Ну, тогда Вы очень однобоко смотрите на проблему. Православные экстремисты-это что-то новенькое. Думаю, что это изощренный способ борьбы создателей этого пасквиля на царскую семью с православием. Россия была и, надеюсь, останется православным государством! Бороться с этим не надо, Вы можете верить или не верить. В этом, слава Богу, у нас свобода. Но, когда Вы начинаете ругать православие, задумайтесь, для какой религии Вы невольно освобождаете место в нашей стране??? Свято место пусто не бывает. По мне, так лучше православие, это наша религия испокон веков. Поверьте, я не проповедник, но выбираю то, что мне роднее. А Вы?
15 сентября 2017, 18:00 Ответить
Shin Nadia 17 сентября 2017, 13:02
в ответ на сообщение ponamix от 13 сентября 2017, 09:15
Полностью поддерживаю
👍👍👍
17 сентября 2017, 13:02 Ответить
Анна Кирсанова 17 сентября 2017, 21:26
в ответ на сообщение t.v_vershinina от 15 сентября 2017, 18:00
Полностью поддерживаю!!!
17 сентября 2017, 21:26 Ответить
Анна Кирсанова 17 сентября 2017, 21:32
Спасибо Вам!! Все должны знать историю своей страны!
17 сентября 2017, 21:32 Ответить
Диляра Штаух 17 сентября 2017, 22:44
Вы смотрели фильм? Нет. Зачем тогда призываете принять ваше с потолка мнение?
17 сентября 2017, 22:44 Ответить
Олег Паутов 24 сентября 2017, 02:43
в ответ на сообщение Эмилия Сорокина от 6 августа 2017, 12:24
Спасибо этой девочке. В ее возрасте она благороднее и культурнее многих здесь отписавшихся "интелигентов". А насчет Матильды-это провокация, генерирующая социальный конфликт, целью которого является разобщение общества и ослабление социального взаимодействия. Сильное государство крепко духовно и нравственно здоровым обществом. Разложив и ослабив общество можно уничтожить страну. Потому этот фильм не без оснований многие эксперты называют экстремистским.
24 сентября 2017, 02:43 Ответить
Роман Лисаковский 26 сентября 2017, 12:35
Да рекламу Поклонская прогнала не хилую.Теперь даже я пойду хотя много лет не ходил в кинотеатры.Она добилась обратного эффекта.
26 сентября 2017, 12:35 Ответить
Анна Кирсанова 26 сентября 2017, 20:20
Читайте книгу историка Константина Копкова "Царский выбор"
26 сентября 2017, 20:20 Ответить
Андрей Дунин 28 сентября 2017, 10:29
в ответ на сообщение Эмилия Сорокина от 6 августа 2017, 12:24
Учите историю, девочка 13 лет, вам прямая дорога в гос.архивы.
28 сентября 2017, 10:29 Ответить
Наталья Калинчева 2 октября 2017, 18:57
в ответ на сообщение Эмилия Сорокина от 6 августа 2017, 12:24
Эмилия, ты умничка! Действительно, странно, что депутаты, которые на днях посмотрели фильм и высказались одобрительно - повергли меня в шок. Я почувствовала предательство с их стороны. Я такая не одна, многие мои знакомые думают так же, но высказываться не спешат, это не принято. Депутат сказал "Я лучше стал относиться к фигуре царя!" А Я СТАЛА ХУЖЕ ОТНОСИТЬСЯ К ФИГУРАМ ДЕПУТАТОВ!!! Неужели они не понимают, что за народные деньги Учитель совершил раскол русского общества, которое в последнее время поднялось и объединилось на теме патриотизма...Кого он пригласил на главную роль - царя??? Это актёр с сомнительной репутацией... уже это огромный плевок в нашу государственность. Зачем выносить юношескую любовь царя к этой женщине??? Ещё неизвестно, откуда она взялась в жизни царя, может кто и помог? А ДАВАЙТЕ УЧИТЕЛЬ СНИМЕТ ФИЛЬМ О ПРОШЛОМ НАШИХ ДЕПУТАТОВ И ПРОЧИХ ЗАЩИТНИКОВ ФИЛЬМА - ЭТО БУДЕТ ПРЕИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ ЗРЕЛИЩЕ!!! Как мерзко... Путин, конечно, не глупый и выступил с речью в защиту фильма... Потому что он почувствовал этот раскол и теперь пытается сдержать эмоции людей... А какие эмоции? В своей же стране нас предали - демократы и пятая колонна, еврейство, все кто ненавидит Россию, занимая ведущие посты в этой самой России...
2 октября 2017, 18:57 Ответить
Наталья Калинчева 2 октября 2017, 19:04
в ответ на сообщение Алёнушкина Вера от 6 августа 2017, 22:03
Не отбивайте у девочки честь и совесть... демократия нам уже аукнулась. неужели мало? Я ещё больше уважаю Поклонскую. Браво, Наташа!!! Тебя поддерживают миллионы!!! Просто они не имеют право голоса - они работают в поле, за станком... они не светятся не голубом телеэкране и не работают в СМИ. Кстати на тв сегодня мало осталось думающих людей... думающих о будущем своей страны, а не о том, как показать сою начитанность и знание истории. Думать о своём будущем - это значит - принимать историю какая она есть, ибо изменить не в наших силах, уважать память о наших правителях (несмотря на их недостатки), но делать правильные выводы... сохранить духовно-нравственное богатство...
2 октября 2017, 19:04 Ответить
Анна Ермакова 4 октября 2017, 07:57
Боже, да как же вы надоели! Реально православие головного мозга. "Пастернака не читал, но осуждаю!"))) Шариковы, блин!))) Да вы посмотрите сначала, а потом лезьте во все щели со своим осуждением. Это во-первых. Во-вторых, царь что, не мужик? Не человек? Он что, не может волюбиться? Смешно, граждане. Не стоит так серьезно воспринимать этот фильм. Смотрите его просто как художественное кино, не ищите там какой-то подоплеки, порочащей канонизированного царя (который, на секундочку, канонизирован не за ЖИЗНЬ святую, а за мученическую смерть).
4 октября 2017, 07:57 Ответить
Роман Фильчев 6 октября 2017, 12:55
в ответ на сообщение Наталья Калинчева от 2 октября 2017, 19:04
Чего чего, какая честь, какая совесть то?
6 октября 2017, 12:55 Ответить
Natalia Gordeeva 7 октября 2017, 04:57
в ответ на сообщение t.v_vershinina от 15 сентября 2017, 17:49
Да вы что, уважаемый? Связь Николая 2 с Кшесинской - это достаточно известный исторический факт. Кому-то было выгодно замутить с фильмом. Очень жаль людей, которые могут пострадать из-за действий очумелых "верующих" и возмутительно, что государственные органы, которые обязаны заниматься правопорядком, так слабо реагируют на этот беспредел.
Алексей Учитель - очень талантливый режиссёр, мне очень нравятся его работы. Фильм, судя по трейлеру, зрелищный.
Ну а что касается этой "девочки", замутившей дискуссию, уж очень не похожа по стилю письма на подростка.
7 октября 2017, 04:57 Ответить
Mahayam 18 октября 2017, 22:08
Фильм не рекомендую! Он вообще ни о чем. Хотелось увидеть правдоподобную историю любви, а в итоге получил дозу лжи и фальша.
18 октября 2017, 22:08 Ответить
Ольга Егорова 19 октября 2017, 05:41
в ответ на сообщение Эмилия Сорокина от 6 августа 2017, 12:24
Оценка
девочка, мне тебя жаль....раз ты такая правильная....накинь на плечи платок, маленькая соблазнительница
19 октября 2017, 05:41 Ответить
Петр Голдин 19 октября 2017, 12:33
в ответ на сообщение Юлия Солодова от 8 августа 2017, 13:26
Действительно, а за что?
19 октября 2017, 12:33 Ответить
Наталья Дуева 20 октября 2017, 01:31
Хотелось бы надеяться, что этот лживый и богохульский фильм не выйдет на наши экраны. Учитель - провокатор и предатель своего народа. С оговоркой, конечно, если он считает русский народ своим. Но скорее всего после создания такой вот "матильды", наверное, не считает.
20 октября 2017, 01:31 Ответить
Сергей Агеев 21 октября 2017, 19:43
николай второй ,он похож на Ельцина и Горбачева, что то хорошее ,что то плохое ,Но в итоге катастрофа!
21 октября 2017, 19:43 Ответить
Леха 21 октября 2017, 22:34
в ответ на сообщение Наталья Дуева от 20 октября 2017, 01:31
Он лживый только в том месте, где царь перед народом за Ходынку покаялся. Не было такого даже близко.
21 октября 2017, 22:34 Ответить
Наталья Дуева 22 октября 2017, 16:42
в ответ на сообщение Леха от 21 октября 2017, 22:34
Почитайте Мультатули, Боханова. Хватит уже питаться этой падалью, что кормили нас большевики и кормят сейчас либералы. Русский народ в 1917 году совершил клятвопреступление и расплачивается за это вот уже 100 лет. А тут еще этот псевдоучитель в ГОДОВЩИНУ САМЫХ КРОВАВЫХ СОБЫТИЙ в новой истории лезет со своей провокационной лжематильдой. Это же всё против русского народа, не только против православия. Вы все, спешащие на этот фильм, на самом деле не понимаете? Или тем, что баламутите в соцсетях и на форумах, отрабатываете свои сребреники, как отрабатывает учитель тем, что навязывает свою матильду всем: и кто хочет ее смотреть и особенно тем, кто не имеет такого желания.
22 октября 2017, 16:42 Ответить
Olechka 22 октября 2017, 20:09
Зачем брать иностранного порноактера на роль Святого мученика, который много хорошего сделал для нашей Родины? Даже Один этот факт говорит о глумлении, неуважении к православию и русской культуре. Не говоря уже о том, что фильм назван историческим, на основе реальных событий и нам показывают блуд и измены, постельные сцены, которых не было! Люди жития святых, историю свою не знают и не уважают себя значит, раз защищают этот кощунственный фильм и верят лжи на ту Святую семью, которая служит образцом верности, жертвенности и чистоты. Что хорошего может ожидать народ, не уважающий свои святыни и своих предков?
22 октября 2017, 20:09 Ответить
Olechka 22 октября 2017, 21:25
Про анафему текст не мой, старцами перечислялись имена создателей, хочется надеяться что в отношении зрителей не все так строго, но вред для души безусловно есть.
22 октября 2017, 21:25 Ответить
Антон Либин 22 октября 2017, 22:10
Оценка
Опустить зрителя до уровня дешёвых американских сценариев ,только с русскими костюмами,но при этом лживо утверждать ,что все так на самом деле и происходило...
22 октября 2017, 22:10 Ответить
Ольга Максимова 22 октября 2017, 22:57
в ответ на сообщение Olechka от 22 октября 2017, 20:09
Кто сказал Вам такую глупость, что Ларс Айдингер порноактёр?? Поклонская?? Так она и фильмов с Ларсом не видела, так как он театральный актёр! А Поклонская и в театр-то не ходит, боится святость свою замарать... Одна дура ляпнет, другие повторяют.. Стереотип-раз немец, то сантехник порноактёр!! Николай, кстати был немец больше, чем на три четверти, а уж Алиса Гессенская-полностью немка! И они были троюродные брат и сестра, но это почему-то никого не смущает!!! И Матильда в эмиграции вышла замуж за члена царской семьи и никто не возражал!!! Учите матчасть!!
22 октября 2017, 22:57 Ответить
Ольга Максимова 22 октября 2017, 23:00
в ответ на сообщение Olechka от 22 октября 2017, 20:09
И ещё! Расскажите нам, чего такого "много хорошего" сделал Николай для нашей Родины?? Хоть одно благодеяние назовите???
22 октября 2017, 23:00 Ответить
Марина Романенко 24 октября 2017, 17:15
Вчера в Питере Учителя закидали фекалиями. Отличная оценка этому ворюге с больной фантазией! Ни слова правды, гнусная и пошлая ложь все 1 час и 45 минут. Хотел денег срубить под шумок юбилея революции. Такое даром не проходит. Народ! Не ходите, не вляпайтесь в это дерьмо!
24 октября 2017, 17:15 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 18:33
в ответ на сообщение Светлана Тарнаева от 12 сентября 2017, 15:51
Деда одноклассника так после самогонки несет, как тут всех защитников Колька 2.
24 октября 2017, 18:33 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 18:35
Одноклассники ж небось сказали о смари Матильда вышла. А девчуля бах и начала рыться по сайтам и нашла вот такой шедевральный сайтик kinoafisha.info и добро пожаловать!
24 октября 2017, 18:35 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 18:40
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
24 октября 2017, 18:40 Ответить
Елена Петрова 24 октября 2017, 20:28
Оценка
Хуже картины не вспомню! Даже печатать лень про это.
24 октября 2017, 20:28 Ответить
Tojage 25 октября 2017, 00:02
Оценка
От фильма в шоке. Я конечно слышала о всех махинациях режиссера при съемках фильма, включая незаконное возвращение Учителя в проект Матильда после того, как он был уволен из-за подозрений в воровстве, подмену сценария А. Геласимова о МАТИЛЬДЕ на сценарий А. Терехова о трех днях из жизни НИКОЛАЯ 2, участие в травле на экс-продюсера Матильды В. Москалева, нецелевой расход бюджетных средств, выделенных государством опять же на съемки фильма о балерине, а не о царе, но думала, что конечный итог всех этих "трудов" оправдает ожидания зрителей. Ничего подобного! Все то, что мы видим - старательное извращение исторических событий, явно нездоровый вымысел. Предлагаю вниманию всех, кто читает эти строки простой и ясный рассказ о том, каким образом товарищ режиссер снимал это кино. Приятного просмотра.
25 октября 2017, 00:02 Ответить
Леха 25 октября 2017, 03:22
в ответ на сообщение Наталья Дуева от 22 октября 2017, 16:42
Мультатули я читал Противостояние "Утомленным Солнцем". Хватило за глаза. На ровном месте придумал заговор против обыкновенно бездарного фильма и блестяще его разоблачил. Больше к автору Мультатули я не прикоснусь никогда.
Николая канонизировали не за праведную жизнь, а за мученическую смерть. Так что фильм про его жизнь к православию никоим боком. Фильм художественный, он не обязан вопроизводить все по стенограммам и протоколам. Но читая фанатиков монархистов как Мультатули и Боханов правды не узнать тоже. Очевидно, что они пытаются все и вся связанное с царем густо обмазать белой краской и заштукатурить темные пятна.
25 октября 2017, 03:22 Ответить
agusha.71 25 октября 2017, 10:28
Так кто смотрел уже ?
25 октября 2017, 10:28 Ответить
Михаил Момот 25 октября 2017, 14:20
Оценка
Кто посмотрел уже не умничают, того что жалеют потраченных денег и времени. Ну реально, какое впечатление может остаться от просмотра откровенной брехни со второсортными иностранными актерами в главных ролях?)))
25 октября 2017, 14:20 Ответить
Любовь Старовойтова (Борейко) 25 октября 2017, 14:23
в ответ на сообщение Юлия Солодова от 8 августа 2017, 13:26
Иулия, а Вы готовы принять мученическую кончину, как Царь-страстотерпец и его близкие? Ваши слуги пойдут за Вами?
25 октября 2017, 14:23 Ответить
Михаил Момот 25 октября 2017, 15:41
Оценка
Любовь, к троллям обращаться бесполезно. Большинство из них не появлялись здесь после премьеры фильма в России. Их задачей было разогнать рейтинг на сайте до того значения, которое мы наблюдаем и вылить побольше грязи на царя-мученика, чтобы развеять сомнения интересующихся фильмом по поводу историчности обсуждаемого "шедевра" и мутной личности режиссёра.
25 октября 2017, 15:41 Ответить
Михаил Момот 25 октября 2017, 16:01
Оценка
В Киеве, на Грушевского, кстати, тоже отстреляли т.н. "Небесную сотню" майдаунов, но пока ни одного беркутовца не смогли осудить из-за недостаточности улик. Зато на многих видео "неизвестные снайперы" фигурируют и других фактов много свидетельствующих о наличии "третьей силы". Но эти факты тщательно скрываются властью, которая даже спилила деревья с пулевыми отверстиями, свидетельствующими о выстрелах в спину митингующим. О том, что во время провокации Гапона по солдатам стреляли под прикрытием безоружных тоже уже хорошо известно.
25 октября 2017, 16:01 Ответить
Rodaxaia 26 октября 2017, 01:20
Оценка
Царь Николай и его семья - удивительные личности в истории нашей страны. То что Учитель решил показать их в таком свете говорит только о его культурном уровне, о его его духовности, то есть о полоном ее отсутствии. А ведь можно было столько интересного, необычного рассказать о семье последнего русского императора. Но, видно, какова сущность режиссера, таков и фильм будет.
26 октября 2017, 01:20 Ответить
Татьяна Руденко 26 октября 2017, 13:46
в ответ на сообщение Любовь Старовойтова (Борейко) от 25 октября 2017, 14:23
Объясните мне, пожалуйста,в чем именно заключается мученичество смерти царя? Перед расстрелом он и его семья жили в гораздо более комфортных условиях, чем все остальные жители Российской Империи - большой дом, полное обеспечение, с ним были слуги, врачи, гувернантки... Что касается казни - насколько я помню, его расстреляли. Если расстрел- это особо мученическая смерть, то получается необходимо канонизировать Чикатило, Алмазяна, Сливко и прочих??? Долго расстреливали его дочерей и жену, но не по вине осуществлявших казнь, а потому, что барышни изволили драгоценности в корсеты зашить (видимо надеялись сбежать и вести безбедную жизнь за границей) и пули корсеты не пробивали как бронежилет.
26 октября 2017, 13:46 Ответить
Анна Кирсанова 26 октября 2017, 19:51
в ответ на сообщение Татьяна Руденко от 26 октября 2017, 13:46
Все цари были помазаники Божьи, читайте историческую литературу и всё узнаете. В то время люди были очень набожными и религиозными, боялись Бога, а Царь считался как посланник Божий.Царя короновали в церкви Патриархи, а то что у него была жизнь хорошая, Вы бы хотели такую жизнь? Задумайтесь на досуге. Какая была смута, когда не было царя, может вспомните из Истории Руси?
26 октября 2017, 19:51 Ответить
Виталина Эстес 26 октября 2017, 22:21
Оценка
Одиозное кино «Матильда» оказалось не одиозным. Оно оказалось НОРМАЛЬНЫМ! Красивый фильм о любви, настолько же пафосный, насколько был пафосным «Сибирский цирюльник». Вот кто из неискушенных зрителей вспомнит такую большую красивую картину на русском языке о чувствах мужчины и женщины из высшего общества со времен «Цирюльника»? Я могу вспомнить только «Адмирала» и «Статского советника». Но, при всем уважении к Хабенскому, фильм был явно неудачным, а «Советник» - не о любви, в общем. А «Матильда», я считаю, очень удачный опыт. Вся омерзительная (если не сказать хуже) шумиха, поднятая, как кажется, не вполне здоровыми людьми, после просмотра фильма вызывает лишь огромное недоумение.
В этом кино есть все, что нужно, чтобы быть успешным: прекрасно подобранны актеры, красивая органичная музыка, прекрасная операторская работа, аутентичные костюмы, дворцовые интерьеры, история страстной, но невозможной любви, ревность, противостояние, злодей, соперница.
На самом деле, умение читать книги и смотреть фильмы – очень полезный навык. Если у вас в голове чистый лист вместо информации об истории России ХХ века (что, я надеюсь не так), то вы можете посмотреть это кино как мелодраму и просто насладиться картинкой и погрустить. Но если вы в курсе всего, что последовало потом, вы посмотрите на героев иначе. Мы знаем о чудовищной судьбе царской семьи, о Распутине, о революции и ее ужасающих жертвах... Все это, конечно, оставило след на фильме и, если смотреть его с умом, то все это можно увидеть и, главное, почувствовать.
И еще: поверьте, весь шум улетучится очень скоро, как улетучился шум от критики фильма «Край» с Владимиром Машковым (того же Учителя), а кино останется. Останется, как очень красивая и печальная иллюстрация двух лет из жизни нашей страны. Обязательно посмотрите фильм в кинотеатре. И эта картинка останется и в вашей голове.
26 октября 2017, 22:21 Ответить
Мария Чиз 26 октября 2017, 22:25
Оценка
Всей семьёй пошли на фильм. Заранее планировали, думали, раз столько шума, из любопытства сходим. Смотрели, смотрели и думали, когда же начнётся этот блокбастер, но как то все грустно. Дешевая мелодрама, хотим про Царя. Я вообще то ещё очень переживаю за судьбу тех кто организовал это... и за артистов тоже. Не страшно вам потом будет перед Богом предстоять?
26 октября 2017, 22:25 Ответить
Vanya Kostrov 26 октября 2017, 22:54
Оценка
Посмотрел Матильду. Красиво снято. Режиссер тоже постарался. Дапкунайте и Гармаш молодцы. Художественная картинка фильма - высший класс! Весь фильм - масштабно, красочно, увлекательно. А Матильда, сыгранная Михалиной Ольшанской бриллиант чувственности и нежности - влюбляешься в нее сразу и бесповоротно, даже если ты не Николай и не Козловский.
26 октября 2017, 22:54 Ответить
Данил Саратов 27 октября 2017, 10:46
Оценка
Я сам историк по образованию, правда, не специализирующийся в русской истории начала XX века. Так вот мне интересно было посмотреть на «Матильду» прежде всего с точки зрения исторической.
И с этой точки зрения, конечно, есть ряд смешных моментов. Ну вот взять эту сцену, когда у Матильды обнажается грудь на сцене. И царь, который видит это телесное разоблачение, весь такой вспыхивает сразу, влюбляется в балерину. Нуу, что вы, позвольте тут не поверить.
Или вот эта сцена, когда Александр III якобы увещевает сына, расхваливая Матильду. Откуда это, друзья?
Но ладно, я всё это готов простить фильму, потому что Учитель, как творческий человек, имеет право на собственную, художественную подачу событий. Это всё же не документальное кино, верно?
В целом, мне фильм скорее понравился, чем не понравился. Для нашей молодёжи полезно его посмотреть, считаю, может хоть тема истории через такое кино заинтересует…
27 октября 2017, 10:46 Ответить
Alina Veryhot 27 октября 2017, 10:55
в ответ на сообщение Михаил Момот от 25 октября 2017, 14:20
А Вы смотрите как художественный фильм, а не документальный. Про Иисуса столько разных фильмов, а кто сейчас скажет как на самом деле было.
27 октября 2017, 10:55 Ответить
Alina Veryhot 27 октября 2017, 11:00
в ответ на сообщение Иван Спиридонов от 13 августа 2017, 16:14
Какой он фашист и тем более как Гитлер и Сталин. Тряпка он.
27 октября 2017, 11:00 Ответить
Катя Шашкова 27 октября 2017, 13:45
Оценка
Посмотрела! Очень круто) Красивый фильм о любви. Костюмы и декорации шикарны, прям голливудский уровень 💪 Рада, что в России еще не разучились фильмы снимать. Советую в кино смотреть, чтоб все это великолепие разглядеть
27 октября 2017, 13:45 Ответить
Алена Агафонова 27 октября 2017, 13:50
Оценка
А я вот уже сходила! Хороший фильм про любовь, но не только для девушек) Стоит смотреть на большом экране как минимум из-за работы художников-постановщиков. Костюмы героев и интерьеры Питерских дворцов завораживают. Учитель постарался на славу! Если в кино не посмотрите, жалеть потом будете)
27 октября 2017, 13:50 Ответить
Natascha Natascha 27 октября 2017, 18:59
Оценка
Очень интересный ,красивый художественный фильм,сегодня смотрела в кинотеатре.С точки зрения истории честно не знаю,так ли было на самом деле или нет,но как фильм ,очень понравился!Отличная игра актеров.
27 октября 2017, 18:59 Ответить
Светлана Бякина 27 октября 2017, 19:21
Оценка
• С одной стороны фильм очень масштабный – дворцовые залы, Мариинка, великолепные храмы. Но с другой, на фоне всего этого рассказана одна история и рассказана она очень страстно и романтично. Фильм наполнен живыми эмоциями: любовь, ревность, страсть, чувство долга, зависть, чувство неизбежности и предопределенности. Еще и поэтому определение «грандиозная историческая картина» немножко не коррелирует с этим фильмом. Это не историческая, а человеческая история на историческом фоне. Это костюмная драма и будь ее героями не члены русской царской фамилии, я уверена, что не было бы всего этого безумия вокруг фильма, а был бы просто отличный пример дорогой мелодрамы на русском языке.
Все мы знаем, что любой фильм, где хотя бы в титрах упоминается «основано на реальных событиях» подвергается въедливому и, порой, смехотворному разбору «узких специалистов». Было бы странно ожидать, что кино о людях такого масштаба, не будут разбирать до молекуряного уровня. Никогда этого не понимала – ребята, ну вы можете просто посмотреть кино? Кино имеет свою магию, это всем известно, кино делают для того, чтобы люди поверили в неправду! Чтобы люди переживали за героев, плакали с ними, смеялись, радовались успехам, сокрушались неудачам и горевали от трагедий в судьбах персонажей. Я так смотрю кино, например.
Все же нельзя не сказать о некоторых сценарных перегибах (никто не отменял такого взгляда на фильмы). Все мы знаем со школы, что Николай «был слабым, безвольным и поддающимся чужому влиянию». Но есть и другие мнения, мнения современников, которые характеризуют последнего царя как «железную руку в бархатной перчатке».
Да, он был доброжелательным мягким человеком, но с железным чувством долга. В фильме показан молодой человек в чудовищном для себя, для своего склада характера положении: он завис между возможным личным счастьем и ответственностью за огромную страну, которой он должен править. С одной стороны его растерянность понятна, его почти постоянные слезы в глазах объяснимы. Но обморок на Коронации все же был лишним. Упавшая брильянтовая цепь и так довольно сильный символ. Тем более с учетом почти мистической веры Николая в свое божественное предназначение, от которого он не мог (и не смог) отступить.
Есть еще пара моментов, которые переслащены даже для мелодрамы, но это, правда, не может перебить великолепной (я не кривлю душой сейчас) игры актеров, саундтрека и общего настроения фильма, который я однозначно рекомендую посмотреть в кинотеатре.
27 октября 2017, 19:21 Ответить
Natali6502 27 октября 2017, 19:42
Посмотрела. Общее впечатление - недоумение. Во первых не поняла православный ажиотаж вокруг фильма, ничего порочащего царя я не увидела. Во вторых не поняла режиссера Учителя, который позволил себе такую вольную интерпретацию истории. Где он нашел сведения, что Николай упал в обморок на коронации? Ещё резанул глаз эпизод выяснения отношений Аликс и Матильды, это же не Дом-2 ,где девушки выясняют чей мужик, в царской России такие отношения были просто не возможны, тем более между невестой императора и балериной.
А в целом, если не углубляться в историю, не плохая лав стори.
27 октября 2017, 19:42 Ответить
Ангелина Тарасова 27 октября 2017, 21:03
Оценка
Не знаю точно, что мне понравилось в «Матильде» больше, но есть в нем какая-то «изюминка». Не скажу, что прямо «ах», но смотрела от начала до конца, не отрываясь от экрана. Красочный он очень, благодаря декорациям и костюмам, смотреть приятно. Костюмы шикарные, их много, бирюльки, подвески и сережки всякие интересно рассматривать (да-да, в фильме есть интересные крупные планы).
Актеры подобраны блестяще на эту историю, роли подходят, на мой взгляд, почти всем. Крупных планов настолько много, что не успеваешь все подробности разглядеть. Особенно классно получились сцены коронации и встречи Николая со своей возлюбленной, я реально прослезилась.
В особенности хочу отметить Козловского. Вот это вот стопроцентно его роль. Ах, поручик Воронцов – разве можно не влюбиться в этого красавчика? Жаль, что его сердце принадлежит Матильде. Но Михалина Ольшаньска играет ее тоже отлично, я вообще думаю, что эта актриса станет знаменитой благодаря этому фильму.
27 октября 2017, 21:03 Ответить
Жанна Осипова 27 октября 2017, 22:04
так а что случилось с Матильдой? Ее живой отпустили?
27 октября 2017, 22:04 Ответить
Natali6502 28 октября 2017, 13:31
в ответ на сообщение Жанна Осипова от 27 октября 2017, 22:04
Отпустили, и она уехала за границу ,вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича, родила сына, прожила 99 лет.
28 октября 2017, 13:31 Ответить
Павел Осташков 28 октября 2017, 21:20
Оценка
Не считаю себя великим кинокритиком, но мнение высказать хочу. Спасибо режиссеру Алексею Учителю, что выбрал тему российской истории. Учебники по этому предмету трактуют ее все по-разному, молодежь, наверное, не понимает уже, что хорошо, а что плохо.
А тут «Матильда». Вот тебе российский император – простой человек, со своими трудностями, слабостями, необходимостью мучительного выбора. Его любовница – балерина Матильда, которая любит Николая не за его высокий сан. Простой народ и императорская семья. Картина лишний раз доказывает, что историю делают люди, что они тоже имеют право на ошибку, что принять подчас верное решение не так просто.
Сюжет пересказывать не буду, иначе смотреть будет неинтересно. Просто всем рекомендую идти и самим оценивать фильм.
А оценивать действительно есть что – это прекрасная музыка, балет, многочисленные интриги и неожиданные развязки. Вот такая вышла картина, от которой я получила удовольствие. Сходите, не пожалеете точно.
28 октября 2017, 21:20 Ответить
Оксана Миндалиева 28 октября 2017, 22:51
Оценка
На фильм «Матильда» меня затащила подруга. Я уже давно не смотрела кино на большом экране, поэтому осталась довольна. Интересно было наблюдать за старинной Москвой, знаковыми историческими местами. Вот как будто там побывала сама, в этом веке пышных юбок, томных девиц и вычурных манер.
Понравилось музыкальное сопровождение фильма (знаю, что музыка американского композитора, но к исполнению причастен сам Гергиев, уважаю), балетные врезки и вообще эта любовная история. Кто-то может и считает, что император должен не забывать о том, что на нем лежит большая ответственность и прочее. Не знаю, он же прежде всего тоже человек, со своими желаниями и пристрастиями. Если бы он был последней сволочью, то просто бы воспользовался балериной. А он дарит ей платье, берет за руку и ведет к своему отцу в надежде соединиться. Это ли не благородный поступок для лица подобного ранга?
Мне Николай понравился. Жаль, что он так и не смог добиться счастья. Правда, я бы была больше рада, если бы все роли исполняли наши артисты – у нас их немало, талантливых и красивых. Но не уверена, получился ли бы он тогда таким цельным? Советую всем посмотреть его именно в кинотеатре, чтобы полностью насладиться красотой.
28 октября 2017, 22:51 Ответить
Veraoka Verochka 29 октября 2017, 00:08
Оценка
Великолепная операторская работа! Блестящие , шикарные костюмы! Фильм понравился ОЧЕНЬ! Два раза сходила уже! Ничего не буду писать об истории ..., и предыдущих отзывах-спорах, я, просто смотрела художественное кино! Спасибо режиссеру , за ещё одну его отличную работу!
29 октября 2017, 00:08 Ответить
Сергей Федчук 29 октября 2017, 09:24
Оценка
Я бы никогда не пошел на этот фильм, если б не такой пиар от депутата, у которой, видимо, нет дел поважнее. Фильм отличный: костюмы, работа оператора на 5+, игра актеров на хорошо. Отличный пиар! Даже не представляю, сколько бы стоила такая раскрутка, если бы ее конвертировать в денежный эквивалент.
29 октября 2017, 09:24 Ответить
Нюра Пупкова 29 октября 2017, 10:19
Оценка
В последнее время навалилось столько проблем, что захотелось просто отвлечься и отдохнуть. В этом помог новый фильм Алексея Учителя «Матильда». Вот просто села в кресло в кинотеатре, и отдалась всем сердцем «тайнам дома Романовых».
Новые лица в главных ролях помогло не отвлекаться на сопоставление с их ролями в других картинах, поэтому Николая и Матильду я приняла как настоящих, живых, вполне понятных мне людей. Кроме того, специально перед походом в кинотеатр не читала, кто снимается, чтобы не портить себе впечатлений. Со смехом потом уже поняла, что не узнала Гармаша. Вот как надо было преобразиться человеку!
Считаю, что кино хорошее, что бы ни писали там критики. Понимаю, что работа у них такая – критиковать. А мы от фильма ждем зрелищности (которая была, конечно же, тут на высоте) и интересного сюжета. Все это было, я довольна.
29 октября 2017, 10:19 Ответить
Неля Хасиева 29 октября 2017, 11:18
Оценка
Сходила на «Матильду». Мое мнение – выше всяких похвал. Плохо знаю нашу историю, к своему стыду, поэтому мне было полезно узнать и такую ее страницу. Думаю, что это хитрый ход: показать спорный моментик жизни романовской семьи, чтобы народ копнул целый пласт ее жизни.
Вот заинтересовалась личностью Кшесинской. Ведь это реальное лицо, стало интересно, какой она была на самом деле. Узнала, что никакого поручика Воронцова не существовало на самом деле (а может, был кто-то другой на его месте в этом любовном треугольнике?). Родители последнего императора. Неужели мать была его такой бессердечной, а отец добрым и понимающим (чаще бывает наоборот)? Александра Федоровна – почему именно ее решили соединить с нашим наследником престола?
Много вопросов. Ищу ответы, спасибо фильму за это.
29 октября 2017, 11:18 Ответить
Алексей Сатиров 29 октября 2017, 14:06
Оценка
Император Ники, любовница-балерина Матильда, Воронцов и будущая императрица Александра – целый любовный четырехугольник, грани которого хоть и наполнены любовью, но подчинены в результате оказываются чувству долга, государственного значения, присяге Отечеству. Как тут не вспомнить знаменитую поговорку о тяжести шапки Мономаха…
Фильм назван именем простой балерины, то есть упор сделан на нее, её чувства к императору. «И простые девушки умеют любить», как говорил историк Карамзин…
В общем, я бы советовал всем любителям истории посмотреть «Матильду». Вполне возможно что-то вам не понравится с точки зрению бытового отображения нюансов, вы будете его критиковать за это, но так в споре рождается истина.
29 октября 2017, 14:06 Ответить
Diana Olegrova 29 октября 2017, 17:33
Оценка
«Матильду» столько хвалили и ругали, что шла на фильм я с некоторым предубеждением, что ли… Но ничего подобного, ничего из того, что читала о нем, не испортило моего восприятия.
Все очень жизненно: император – человек, который также, как и все, жаждет свободы и счастья, окружающие его люди (родители) ничем не отличаются от простых матерей и отцов, которые желают только хорошего своему сыну. Как уж они это видят, другое дело.
Понравился Гармаш в роли отца Николая. Думаю, ему теперь будут предлагать много ролей такого плана (почтенного, умудренного опытом батюшки). Не думала, что он настолько талантлив. А вот Дапкунайте хороша в любой роли, даже в роли сварливой матери она мне симпатична.
Фильм для меня точно на «5»!
29 октября 2017, 17:33 Ответить
Anastasia Ganina 29 октября 2017, 19:48
Ты имеешь право на все..кроме любви
Об этом фильме в последнее время говорили так много, что просто нельзя было не посмотреть его, чтобы узнать, из-за чего была вся шумиха. Но лично мне фильм Матильда (2017, Алексей Учитель) не показался провокационным. Я честно пыталась весь фильм определить, какой именно эпизод сделал этот фильм самым опасным за всю историю - я не припоминаю, чтобы ради запрета какого-то другого фильма еще были митинги и такие споры политиков. Возможно, где-то там был скрытый от обычного зрителя смысл, но я его, честно, не уловила.
Возможно, все дело в том, что будущий император Великой державы - Николай II - предстает в образе влюбленного мужчины, ставит свои отношения с балериной выше долга перед Отечеством. Николай II причислен к лику святых и ему не положено грехопадение. Но фильм ведь не об этом. Создатели этого фильма, что явно чуствуется при его просмотре, хотели показать красивую романтическую историю в убранстве роскошных дворцов Петербурга. Конечно, здесь будут упоминаться некоторые важные с политической точки зрения исторические моменты, но по факту это просто развитие событий любовной линии между Никки и Матильдой, ничего больше. Изначально было заявлено, что картина не является документальным фильмом, так что исторические точности тут не обязательны.
В общем, скандал вокруг "Матильды" слишком сильно раздули, как мне кажется. Ничего страшного и провокационного тут не найти, как ни старайся.
Если говорить о самой картине, не обращая внимания на разговоры вокруг нее, то я рекомендую ее к просмотру по нескольким причинам. Самая главная - на мой взгляд, это одна из луших работ художников-постановщиков за всю историю нашего кинематографа. Я, честно, не видела ничего подобного ни в одном отечественном фильме. Невероятно кропотливая работа с деталями, атмосфера времени передается через многочисленные декорации и просто восхитительные сцены, снятые в бальных залах и Мариинском театре. Я осталась в полном воссторге от нарядов балерин, платьев и костюмов. Нарочно слишком много блеска и золота - эта история потому еще кажется сказочной, что все вокруг персонажей слишком красивое: отграженные юбки платьев, складки дорогих тканей и идеально сидящая форма на главном герое.
Кстати, об образе Николая II - он получился достойным и правильным. Меланхоличный наследник престола, который выглядит слишком потерянным среди богатого убранства дома, восхищенный красотой балерин, которые увлекали его сознание вдаль от политики. Ларс Айдингер справился со своей ролью отлично, но его однозначно в мастерстве превзошли Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш. Они сыграли роли ролителей, императрицы Марии Федоровны и Александра III. Просто можно апплодировать стоя. А вот сверкающий на всех афишах Данила Козловский как будто был добавлен в фильм ради дополнительной рекламы картины. Его персонаж несомненно важен для сюжета - без него и не было бы трагической истории и выбор Николая оказался бы другим, но его экранное время уж точно не тянет даже на роль второго плана. И строго говоря, он не яляется частью любовного треугольника. Такие злодеи нужны, чтобы история не была скучновата и затянута, но Мадонна в фильме "Мы верим в любовь" обошлась без гипноза и мистики.
​​​​​​​
у Алексея Учителя получилась бесподобная по своей красоте история любви. Пусть все обсуждают скрытые смыслы, но, как от мелодрамы, я в полном восторге. Я не могу припомнить ни один зарубежный фильм с настолько пышными и богатыми декорациями, красотой убранства самых красивых мест нашей страны. Нам действительно есть чем гордиться, такие фильмы об эпохе расцвета Российской Империи очень вдохновляют. И самое главное, они заставляют восхищаться талантом наших соотечественников - тех, кто жил в то время и создал все, чем страна гордится до сих пор, и тех, кто сумел это запечатлеть на экране.
29 октября 2017, 19:48 Ответить
Валентина Делидова 30 октября 2017, 07:53
Оценка
Одним словом, Учитель облажался. Жаль его. Ведь душа - она бессмертна, а у кого то БЕСсмертна. Получил свои Иудины сребреники. Благо жив ещё, есть время покаяться. Пожелаем ему этого и помолимся за него.
30 октября 2017, 07:53 Ответить
Jaly 30 октября 2017, 23:24
Оценка
Я в шоке от увиденного. Я конечно слышала, что в фильме много вымысла, события развиваются по сценарию, ничего общего не имеющего с исторической правдой, но чтобы факты были извращены и перевернуты настолько, я и не догадывалась! Знала бы - не тратила деньги и время! Царя Николая, как и прочих членов царской семьи там и в помине нет! Хочется переименовать фильм "Матильда" в фильм "Палата номер шесть или Идеальный правитель России в мечтах учителей 21 века". Так было бы гораздо понятнее о чем кинолента для тех, кто собирается совершить самую большую глупость в своей жизни и пойти на эти жалкие грезы чьего-то извращенного сознания!
30 октября 2017, 23:24 Ответить
Potekhin 31 октября 2017, 11:10
Оценка
Нагромождением несуразностей фильм вызывает возмущение пополам со смехом. Сказка, не имеющая почти никакого отношения к реальной истории. Любовные встречи Николая с Матильдой даже после приезда Алисы Гессенской вплоть до коронации (на самом деле они прекратились за год до этого - сразу после помолвки) и сцены ревности Алисы; гонка Матильды на коронацию на автомобиле с князем Андреем за рулём с последующим обмороком коронующегося Николая, неожиданно увидевшего Матильду; скорбящий Николай вечером в день коронации на Ходынском поле (а не на балу у французского посла, как в действительности); события, переставленные местами хронологически; крушение царского поезда, перенесённое из 1888 года в 1892-й, и т.д., и т.д... Обстоятельства знакомства и развития отношений - всё переврано. Поездки в Японию, произошедшей между знакомством и близостью, как не бывало, даже не упомянута. Костюмы, паровозы, автомобили красивые, НО - автомобили и мотоцикл явно 1900-х - 1910-х годов, а никак не 1893. Главные персонажи, кстати, тоже совсем не похожи на исоторических, имена которых они носят в фильме. Да ещё вплетены фантастические эпизоды с маньяком, заговором спецслужб, пытками, похищениями, диверсиями и взрывами в духе акунинских историй о Фандорине. Смех и грех! Единственная безусловная удача - великолепная игра Дапкунайте в роли императрицы Марии Фёдоровны. Евгений Миронов (директор Императорских театров) и Григорий Добрыгин (вел. князь Андрей) тоже хороши, и образы соответствуют. Всё в целом, однако, - чудовищное и безвкусное издевательство над историей.
31 октября 2017, 11:10 Ответить
Potekhin 31 октября 2017, 13:16
в ответ на сообщение Виталина Эстес от 26 октября 2017, 22:21
Оценка
Виталина, "красивая" - да, "печальная" - возможно, но вот "иллюстрация двух лет из жизни нашей страны" - не смешите людей. Это выдуманная история из жизни выдуманной страны, в которой главные герои по прихоти режиссёра и сценариста носят имена исторических персонажей из истории нашей страны. Тем. кто немного знает историю, смотреть на такое её извращение смешно, а тем, кто её не знает - вредно, так как они получат о ней ложное представление.
31 октября 2017, 13:16 Ответить
Ната Ната 3 ноября 2017, 17:00
Оценка
Ставлю фильму заслуженные 5 баллов. Очень впечатлила операторская работа, наряды, интерьеры, музыка, работа гримеров и костюмеров! Фильм снят с огромным размахом, давно не видела ничего подобного в российском кинопрокате. Очень хочется, чтобы Матильда нашла "своего" зрителя, который сможет оценить ее по достоинству.
3 ноября 2017, 17:00 Ответить
Катерина Радюк 3 ноября 2017, 18:25
Сказка не получилась


Русская православная церковь сделала все возможное, чтобы обеспечить лучший пиар самому провальному фильму года. Скандал, связанный с лентой, отлично подогрел внимание общества. Пожалуй, таких очередей на сеансы я не видела уже давно. Но, к сожалению, долгожданную картину сложно назвать даже «середнячком».

«Матильда» заявлена как историческая мелодрама, однако уместнее назвать фильм альтернативной историей. Неудивительно, ведь автором сценария стал писатель Александр Терехов, успешно работающий в жанре «мокьюментари». Основой сюжета послужила романтическая связь между цесаревичем Николаем Александровичем Романовым и балериной Матильдой Кшесинской. Казалось бы, непримечательная история из жизни последнего российского императора (у кого из правителей не было любовниц?).... в руках современного сценариста превращается в фантазию на тему трогательных отношений монаршей особы и талантливой балерины. Не нужно читать дневники Кшесинской и Николая Романова, чтобы понять, как режиссер и сценарист водят зрителя за нос, превратив реальных исторических персонажей в своих марионеток – зритель считывает обман сразу.

Слабые диалоги вызывают в лучшем случае усмешку. Отдельные сцены «Матильды» оставляют зрителя в полнейшем недоумении. Непонятно, почему Николай Романов роняет челюсть при виде обнажившейся груди балерины? Или с какой целью режиссер Алексей Учитель выставляет будущего императора ребячливым глупцом, который только и может, что сказать своим подчиненным «Оставьте меня», либо беззаботно носиться по дворцовым залам под ручку с любимой балериной? Откуда взялись выскочка граф Воронцов и практикующий врач-психиатр Фишель, способный по капле крови вернуть Аликс ее суженого Николая? А с какой стати все мужчины в картине по умолчанию без ума от Матильды? Этот список можно продолжать дальше. Сама лента оставляет впечатление грубо порезанной и плохо склеенной работы, что само собой, отразилось и на сюжете. Сюжетная линия запутана: зрителя перебрасывают то в театр, то во дворец, то снова в театр.

К сожалению, актеры старались изо всех сил, но их игра не смогла спасти картину от провала. Ларс Айдингер передал слабовольность и мягкость, присущие характеру Николая Романова. Михалина Ольшаньска, которой доверили сыграть "ту самую" роковую Матильду, несколько исказила исходный образ, но все же постаралась изобразить очаровательную стерву, которая сама не знает, чего хочет. Ингеборга Дапкунайте органично влилась в образ матери Николая, Марии Фёдоровны - пожалуй, это единственный рационально мыслящий персонаж фильма. ДанилаКозловский в роли графа Воронцова попросту неуместен.

Зато по картинке видно: на декорации, костюмы денег не пожалели. Бюджет «Матильды» составил 25 млн долларов, большая часть средств ушла на бутафорию. Конечно, смотреть на балерин, исполняющих фуэте на сцене Мариинского театра, можно бесконечно. Но если в этом единственное достоинство картины, стоит усомниться в его качестве. Хотелось бы понять, что хотел сказать своим творением режиссер? (Ведь многие шли на показ, полагаясь на авторитет Алексея Учителя).

Сказка не получилась во всех смыслах. Фильм к просмотру не рекомендую, а если уж и хочется посмотреть историческую драму под необычным соусом, обратите внимание на «Марию-Антуанетту» Софии Копполы.

4 из 10.
3 ноября 2017, 18:25 Ответить
Valentina Druzhinina 3 ноября 2017, 21:13
Оценка
Фильм потрясающий. Огромное спасибо Алексею Учителю за романтичную историю любви имератора Николая II и балерины Матильды Ксешинской. Фильм смотрится на одном дыхании). Совмещает в себя тонкое чувственное повествование любовной истории с человеколюбивым и сильным характером Николая II, а потрясающий сценарий сочетается с филигранной игрой всех актеров, принимающих участие в фильме.
3 ноября 2017, 21:13 Ответить
Roman Svetlov 6 ноября 2017, 22:47
Оценка
Так получилось, что смотрел в ближнем зарубежье, в Нарве. В здешнем Apollo было 2/3 зала - почти аншлаг. Конечно, фильм - откровенная клюква. Даже при прекрасных Гармаше, Дапкунайте, балетных сценах. Причем клюква, по-моему, рассчитанная не на русскую аудиторию, а на западную. Вдруг проникнутся романтическими страстями последнего нашего самодержца? Пусть даже додуманными. Заодно и нашей страной вновь заинтересуются - безотносительно к политическим перипетиям :)
А вот в чем гигантский плюс эстонского кинотеатра - отсутствие изматывающей, тошнотворной, вызывающей желание никогда больше не ходить в кино 20-минутной рекламы будущих фильмов. Найдется ли в наших киносетях хоть кто-то, кто поймет, что кино можно показывать и без бредовой рекламы?
6 ноября 2017, 22:47 Ответить
oferta8 7 ноября 2017, 13:11
Оценка
Добрый день! Вчера посмотрели фильм Матильда. Я шла на него из любопытства, было интересно узнать почему столько разговоров по поводу этой картины. Вышла в полном опустошении. Было много вопросов к режиссеру, и хотелось бы на них получить ответы.
Во-первых, если не касаться религиозной и правовой стороны, а посмотреть на это с позиции человек-человек. Вам было бы приятно, если бы кто-то посторонний прочитал Ваш личный дневник, Ваши интимные письма? Я помню лет в 14 мама нашла мой дневник и прочитала его, причем в разговорах с другими могла сказать о том, что там написано. Мне было ОЧЕНЬ неприятно, и это прочитал близкий мне человек, а если говорить о незнакомом, случайном человеке? Умный бы человек, конечно, не стал бы это афишировать. То, что называется "личным" касается только меня, мои переживания, мои эмоции, останутся моими до тех пор, пока я не захочу с ними поделиться. Как Вы думаете Николай II хотел бы поделиться своими личными переживаниями с посторонними людьми и тем более продемонстрировать их общественности????? При жизни, когда ты получил согласие, пожалуйста, снимай, а после смерти не надо додумывать хотели этого или нет. Режиссер говорит в интервью, что хотел передать эмоции и непростой выбор Николая II. Скажите пожалуйста зачем? Понятно, что все мы люди со своими убеждениями, верованиями, поступками, у всех есть свои "скелеты в шкафу". Но для того это и секреты, чтобы ими оставаться. Есть личное пространство, которое нарушать не надо.
Мне обидно за этот фильм.
7 ноября 2017, 13:11 Ответить
Андрей 7 ноября 2017, 18:22
Оценка
фильм не очень!
костюмы потрясающие, игра актёров хорошая!
Ингеборга просто великолепна!
сюжет не интересный и создается впечатление, что фильм разбит на эпизоды.
отнесся к фильму, как к художественному вымыслу, параллелей с историей проводить не буду!
5 баллов из 10ти!

с удовольствием бы посмотрел, художественный фильм о величайшей трагедии - расстрел царской семьи
7 ноября 2017, 18:22 Ответить
Анна Кирсанова 8 ноября 2017, 12:58
в ответ на сообщение oferta8 от 7 ноября 2017, 13:11
Согласна!
8 ноября 2017, 12:58 Ответить
ira.vladilenovna 20 ноября 2017, 11:49
Фильм вышел в прокат, из за шумихи вокруг него все считают своим долгом высказать свою оценку... "Вы за кого? За белых за красных?"... это не документальный фильм, не для изучения в школе.. это художественный фильм. Это как сон, в котором переплелись вымысел и действительность, он просто делает акцент, раскрашивает своим художественным вымыслом действительность. Это как живопись- это не просто копирование действительности, а укрупнение, уменьшение каких-то деталей. Это произведение искусства.
20 ноября 2017, 11:49 Ответить
Сергей Мелехов 23 ноября 2017, 23:32
Посмотрел Матильду. До просмотра была мысль, что Наталья Владимировна Поклонская подливает масла в огонь с целью создания рекламы фильму. После просмотра считаю, что у неё есть основания задать вопросы режиссеру. Вначале о хорошем. Понравилась идея фильма показать императора не как полубога, а как живого человека, которому ничего человеческое не чуждо. Но некоторые сцены фильма вызвали, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Противоречивый образ Кшесинской режет глаз. Девочку-подростка с выражением лица обиженного ребёнка наделили стальным характером, интуицией и мудростью взрослой женщины. Всё моё естество кричит: не верю. Актрису, сыгравшую Александру загримировали под бабу Ягу. Чтобы на контрасте подчеркнуть привлекательность Кшесинской? В жизни Александра была довольно привлекательной женщиной. В сцене, когда Николай смотрит фильм, к нему приходит Александра, звонит телефон и Николай разговаривает с Кшесинской. После этого Николай говорит Александре, что намерен внедрять в России кинематограф, но не знает что показывать. Александра в свою очередь говорит, что у неё есть идея что показывать и начинает размахивать нижними юбками в свете кинопроектора. С моей точки зрения выходка уровня деревенской хабалки. Понятно, что сцена вызвана ревностью. Я не знаю, была ли Александра по сути своей деревенской хабалкой, но даже если она фактически была именно таковой, так ли необходимо было опускать будущую императрицу до подобного уровня? В сценах с репетицией коронации, когда Николай повышает голос на женщину, поворачивается к матери спиной и устраивает что-то близкое к истерике, а также при решении вопроса о строительстве железной дороги Николай предстаёт в образе неуравновешенного юноши, а не императора России. Сцена с падением в обморок во время коронации от крика ставит императора в один ряд с экзальтированными особами женского пола, перетянутыми корсетами. Говорят, что они часто падали в обморок скорее от недостатка кислорода, чем от избытка чувств. А как вам корона Российской Империи, символ власти, валяющаяся на полу на глазах у сотен или тысяч людей? И этот фильм снят на деньги страны, чей символ власти публично опозорен. Коронация Николая проходила в светлое время суток и в фильме показано начало трагедии с гибелью людей также в светлое время, а император осматривает последствия при свете факелов. Что, о произошедшем не докладывали императору на протяжении нескольких часов? Боялись побеспокоить? Берегли тонкую духовную конституцию? Во все времена, у всех народов о подобных происшествиях сообщают главе государства немедленно, чтобы была возможность реагировать на происходящее в режиме реального времени. Я понимаю, это художественный фильм, он не обязан быть абсолютно достоверным. Но стилистически верным быть обязан в контексте событий и персон. И наконец, сцена поджога Николаем фейерверков. Блеск. Шедевр. Браво, Алексей Ефимович. Только что коронованный император устраивает пляски на костях. Зачем, а точнее кому нужно выставлять императора России моральным уродом? Удивил Владимир Владимирович Позднер, который в интервью радиостанции Бизнес ФМ после просмотра фильма сказал: «ничего там такого нет». Да, ничего достойного там действительно нет. Умный, опытный, мудрый человек и не заметил того, что увидел я? 3 апреля 2017 в метро Санкт-Петербурге произошёл теракт. Через некоторое время место возле метро Технологический институт, куда люди приходили почтить память погибших, посетил президент России. Интересно, что сказал бы Владимир Владимирович Позднер в одной из своих передач, если бы президент России на траурном мероприятии по случаю гибели людей устроил бы на Московском проспекте фейерверк? А мировая прогрессивная общественность?
23 ноября 2017, 23:32 Ответить
osokina_elena 24 ноября 2017, 21:15
Оценка
К сожалению, это просто пустышка. Жалко, работы этого режиссёра очень нравились. Прошлые.
24 ноября 2017, 21:15 Ответить
Unforgiven 22 августа 2018, 08:40
Оценка
Посмотрел фильм режиссера А. Учителя – «Матильда».
То, что данный фильм не претендует на полную и вообще на историческую достоверность, я понимал изначально, в связи с чем, настроил себя смотреть его как художественное произведение.
В фильме красивые актеры, которые носят красивые костюмы в красивых интерьерах. Все это на мой субъективный взгляд, выглядит мертво, безвкусно. Актеры выглядят манекенами в красивых одеяниях. Игра актеров слабая и безынтересная (возможно это связано, что 80% актерского состава иностранцы, из русских актеров только С. Гармаш в роли Александра III и Е. Миронов в роли руководителя балетной трупы, которые и выглядели живыми). Фильм сделан по «типу» очередной сказки для девочек – девушек – женщин (которых полно на телевизионном канале Россия 1 и Русский роман).
Вся сюжетная линия сводится к тому, что во время очередного выступления балетной трупы, на котором присутствовал будущий император Николай II, последний влюбляется в балерину, а она в него, после чего на протяжении всего фильма, он и она любят друг друга, не только чувствами, но и телами. Однако, обстоятельства выше и им не быть вместе, поскольку для метущегося Николая II между короной и любимой женщиной, он в итоге выбирает корону. Вот все это действо мы и наблюдаем на протяжении фильма, а это без малого почти два часа.
На фоне всех любовно-постельных сцен, есть еще один сюжетный абсолютно пустой герой граф Воронцов, которого играет Д. Козловский, при этом, мне совершенно непонятно, зачем данный герой нужен, какую смысловую нагрузку он несет. Герой Козловского появляется всего в нескольких эпизодах (1-й он пытается убить Матильду; 2-й эпизод его пытают по приказу начальника сыскной полиции; 3-й эпизод он снова пытается убить Матильду, при этом погибает сам). В то же время, в фильме не раскрывается, почему он хочет убить Матильду, но исходя из сюжетной линии всего фильма, можно догадаться, что она его отвергла… Сюжетно, герой для красоты.
Абсолютно комичным выглядит и начальник сыскной полиции Власов. В одном из эпизодов лично начальник сыскной полиции Власов догоняет миловидную балерину возле сцены, хватает ее, тем самым препятствуя ее выходу на сцену, но в этот момент, будучи не лишенным тяги к прекрасному, решает что ему обязательно нужно посмотреть спектакль и насладиться им, в связи с чем, отдает балерину директору театра, который сочувствует той, шепчем на ухо, «…оттолкни меня», после чего отлетает в сторону, и балерина выскакивает на сцену. После этого, Власов устраивает расправу над Матильдой, поджигая плот на озере, но согласно заранее продуманного шага, спасает со словами: «…Тебя я, конечно, пожалел, теперь ты должна исчезнуть». Какое милосердие со стороны тайной полиции.
Единственный трогающий эпизод в фильме, это смерть Александра III, который сделан и снят без каких-либо сцен плача у смертного одра, которого в фильме также нет. Смерть выражена в том, что по темнеющим залам дворца, на стуле - каталке Мария Федоровна увозит в последний путь уставшего, больного и умирающего Александра III.
Фильм представляет собой очередную красиво снятую «love story» с обилием постельных сцен, интригами и изменами. Что в конечно итоге меня привело к полному разочарованию. Я так и не понял, для чего этот фильм был снят, так как, подобных фильмов, по типу «love story» с актерами манекенами полно в российской киноиндустрии.
P.S.
Скандал вокруг данного фильма, как мне кажется, нужен был, чтобы привлечь людей в кинотеатры на откровенно бессмысленный фильм как в эстетическом смысле, так и для понимания определенных исторических событий.
Оценка: 4 из 10
22 августа 2018, 08:40 Ответить
fortuna57 3 ноября 2019, 20:53
Оценка
"Матильда" Алексея Учителя - красивый исторический фильм с участием безумно талантливых актеров: Ларсом Айдингером, Михалиной Ольшанской, Луизой Вольфрам, Данилой Козловским, Ингеборгой Дапкунайте, Сергеем Гармаш, Евгением Мироновым и других. Фильм о нежной, чувственной, страстной и красивой любви императора Николая II к балерине Матильде Ксешинской. Понравилось в фильме все: красивые костюмы, музыкальное оформление, сценарий, операторская работа. Фильм получился запоминающимся и цельным. Спасибо Алексею Учителю и всей съемочной группе за потрясающий исторический фильм, который приятно смотреть.
3 ноября 2019, 20:53 Ответить
Константин Поздняков 8 марта 2020, 10:28
Оценка
Про первые пять минут: сначала девушка в юбке легко убегает от военного в штанах, а потом поезд начинает тормозить с эффектом, как-будто в гору врезался. В зад исторические вымыслы и придуманную борьбу с кем бы то ни было. Это не фантастический фильм! Сценарий неумный и косячный. Режиссёр плохой. Зачем столько говорить о таком(
8 марта 2020, 10:28 Ответить
Frank Castle 11 мая 2021, 18:52
в ответ на сообщение Алёнушкина Вера от 6 августа 2017, 22:03
Сказала взрослая женщина ребенку 13ти лет, становится взрослой, вы сама то головушкой думаете или только запятые запомнили куда ставить?
11 мая 2021, 18:52 Ответить
Frank Castle 11 мая 2021, 19:02
в ответ на сообщение Юлия Солодова от 8 августа 2017, 13:26
Юлия Солодова, вы, где такую чушь вообще услышали, у бабки Шуры в подъезде? Единственный, кто пролил кровь, это ваш дедуля Ленин, с пресловутыми фанатиками, под флагом кровавого цвета! С криками о свободе, убивали людей без суда и следствия! Посчитайте лучше, сколько тогда погибло, и до сих пор погибает.
11 мая 2021, 19:02 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 48 комментариев
Флэш
Флэш 6 комментариев
Русалочка
Русалочка 8 комментариев
Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед 1 комментарий
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 1 комментарий
Паранормальные явления. Скинамаринк
Паранормальные явления. Скинамаринк 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 50 комментариев
Переводчик
Переводчик 9 комментариев
До рассвета
До рассвета 36 комментариев
Три разбойника и лев
Три разбойника и лев 1 комментарий
Вызов
Вызов 263 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 10 комментариев
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 4 комментария
Последнее путешествие «Деметра»
Последнее путешествие «Деметра» 1 комментарий
Гран Туризмо
Гран Туризмо 1 комментарий
Синий Жук
Синий Жук 1 комментарий
Стоп-слово
Стоп-слово 4 комментария
Развод
Развод 2 комментария
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 4 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 9 комментариев
Кукольник
Кукольник 6 комментариев
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» 2 комментария
Восставшая из ада
Восставшая из ада 2 комментария
Комната чудес
Комната чудес 6 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 47 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 35 комментариев
Король неба
Король неба 14 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Беглец
Беглец 3 комментария
Мег 2
Мег 2 8 комментариев
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями 1 комментарий
Барби
Барби 6 комментариев
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 2 комментария
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 2 комментария
Элементарно
Элементарно 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 1 комментарий
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 1 комментарий
Город астероидов
Город астероидов 1 комментарий
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 4 комментария
Киты: Стражи планеты
Киты: Стражи планеты 1 комментарий
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 3 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Ужас Истфилда: Первое изгнание 3 комментария
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 23 комментария
Волшебный голос Джельсомино 1 комментарий
2+1
2+1 15 комментариев
Из глубины 1 комментарий
Юра дворник
Юра дворник 10 комментариев
Спуск: Новая глава
Спуск: Новая глава 1 комментарий
Мой пёс Руни
Мой пёс Руни 3 комментария
Мегалодон
Мегалодон 22 комментария
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App