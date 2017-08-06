Благословлять брак наследника с немецкой принцессой в планы Александра Третьего не входило. Не нравилась ему эта немка и всё тут. То ли дело смазливенькая балерина! «Вот такая тебе нужна. Гордая! – сказал он своему сыну, кинув на стол фотографию Матильды Кшесинской. – Она не чета твоей Аликс!». Николай Второй (будущий) вежливо промолчал. Хотя физиономию танцовщицы он узнал – да и как не узнать! – именно она танцевала вчера на сцене Мариинки практически голой:…
Я не являюсь поклонником царя Николая, может быть зря, но говорю , как есть. Не понимаю его отречения от власти в самый сложный для России момент. Но он не предатель Отечества! И он не заслуживает того, чтобы порочили его частную, семейную жизнь, выставляя сластолюбцем! Надо очень не любить Россию, чтобы в год 100-летия государственного переворота снять о РОДИНЕ такой фильм! Позор! Неужели не нашлось других историй?! Этот фильм, по сути своей, оправдывает весь ужас, в который большевистская власть погрузила великую страну. Если плохой царь, то переворот оправдан.
Это как в пословице:"Свекровь б---ть, снохе не верит" Как можно рассуждать об интимных связях царя, не имея на то неоспоримых доказательств? Это все плод вашего сексуального воображения, желание побольше срубить деньжат за пикантные сценки. Мелко, цинично, недостойно!
👍👍👍
Алексей Учитель - очень талантливый режиссёр, мне очень нравятся его работы. Фильм, судя по трейлеру, зрелищный.
Ну а что касается этой "девочки", замутившей дискуссию, уж очень не похожа по стилю письма на подростка.
Николая канонизировали не за праведную жизнь, а за мученическую смерть. Так что фильм про его жизнь к православию никоим боком. Фильм художественный, он не обязан вопроизводить все по стенограммам и протоколам. Но читая фанатиков монархистов как Мультатули и Боханов правды не узнать тоже. Очевидно, что они пытаются все и вся связанное с царем густо обмазать белой краской и заштукатурить темные пятна.
В этом кино есть все, что нужно, чтобы быть успешным: прекрасно подобранны актеры, красивая органичная музыка, прекрасная операторская работа, аутентичные костюмы, дворцовые интерьеры, история страстной, но невозможной любви, ревность, противостояние, злодей, соперница.
На самом деле, умение читать книги и смотреть фильмы – очень полезный навык. Если у вас в голове чистый лист вместо информации об истории России ХХ века (что, я надеюсь не так), то вы можете посмотреть это кино как мелодраму и просто насладиться картинкой и погрустить. Но если вы в курсе всего, что последовало потом, вы посмотрите на героев иначе. Мы знаем о чудовищной судьбе царской семьи, о Распутине, о революции и ее ужасающих жертвах... Все это, конечно, оставило след на фильме и, если смотреть его с умом, то все это можно увидеть и, главное, почувствовать.
И еще: поверьте, весь шум улетучится очень скоро, как улетучился шум от критики фильма «Край» с Владимиром Машковым (того же Учителя), а кино останется. Останется, как очень красивая и печальная иллюстрация двух лет из жизни нашей страны. Обязательно посмотрите фильм в кинотеатре. И эта картинка останется и в вашей голове.
И с этой точки зрения, конечно, есть ряд смешных моментов. Ну вот взять эту сцену, когда у Матильды обнажается грудь на сцене. И царь, который видит это телесное разоблачение, весь такой вспыхивает сразу, влюбляется в балерину. Нуу, что вы, позвольте тут не поверить.
Или вот эта сцена, когда Александр III якобы увещевает сына, расхваливая Матильду. Откуда это, друзья?
Но ладно, я всё это готов простить фильму, потому что Учитель, как творческий человек, имеет право на собственную, художественную подачу событий. Это всё же не документальное кино, верно?
В целом, мне фильм скорее понравился, чем не понравился. Для нашей молодёжи полезно его посмотреть, считаю, может хоть тема истории через такое кино заинтересует…
Все мы знаем, что любой фильм, где хотя бы в титрах упоминается «основано на реальных событиях» подвергается въедливому и, порой, смехотворному разбору «узких специалистов». Было бы странно ожидать, что кино о людях такого масштаба, не будут разбирать до молекуряного уровня. Никогда этого не понимала – ребята, ну вы можете просто посмотреть кино? Кино имеет свою магию, это всем известно, кино делают для того, чтобы люди поверили в неправду! Чтобы люди переживали за героев, плакали с ними, смеялись, радовались успехам, сокрушались неудачам и горевали от трагедий в судьбах персонажей. Я так смотрю кино, например.
Все же нельзя не сказать о некоторых сценарных перегибах (никто не отменял такого взгляда на фильмы). Все мы знаем со школы, что Николай «был слабым, безвольным и поддающимся чужому влиянию». Но есть и другие мнения, мнения современников, которые характеризуют последнего царя как «железную руку в бархатной перчатке».
Да, он был доброжелательным мягким человеком, но с железным чувством долга. В фильме показан молодой человек в чудовищном для себя, для своего склада характера положении: он завис между возможным личным счастьем и ответственностью за огромную страну, которой он должен править. С одной стороны его растерянность понятна, его почти постоянные слезы в глазах объяснимы. Но обморок на Коронации все же был лишним. Упавшая брильянтовая цепь и так довольно сильный символ. Тем более с учетом почти мистической веры Николая в свое божественное предназначение, от которого он не мог (и не смог) отступить.
Есть еще пара моментов, которые переслащены даже для мелодрамы, но это, правда, не может перебить великолепной (я не кривлю душой сейчас) игры актеров, саундтрека и общего настроения фильма, который я однозначно рекомендую посмотреть в кинотеатре.
А в целом, если не углубляться в историю, не плохая лав стори.
Актеры подобраны блестяще на эту историю, роли подходят, на мой взгляд, почти всем. Крупных планов настолько много, что не успеваешь все подробности разглядеть. Особенно классно получились сцены коронации и встречи Николая со своей возлюбленной, я реально прослезилась.
В особенности хочу отметить Козловского. Вот это вот стопроцентно его роль. Ах, поручик Воронцов – разве можно не влюбиться в этого красавчика? Жаль, что его сердце принадлежит Матильде. Но Михалина Ольшаньска играет ее тоже отлично, я вообще думаю, что эта актриса станет знаменитой благодаря этому фильму.
А тут «Матильда». Вот тебе российский император – простой человек, со своими трудностями, слабостями, необходимостью мучительного выбора. Его любовница – балерина Матильда, которая любит Николая не за его высокий сан. Простой народ и императорская семья. Картина лишний раз доказывает, что историю делают люди, что они тоже имеют право на ошибку, что принять подчас верное решение не так просто.
Сюжет пересказывать не буду, иначе смотреть будет неинтересно. Просто всем рекомендую идти и самим оценивать фильм.
А оценивать действительно есть что – это прекрасная музыка, балет, многочисленные интриги и неожиданные развязки. Вот такая вышла картина, от которой я получила удовольствие. Сходите, не пожалеете точно.
Понравилось музыкальное сопровождение фильма (знаю, что музыка американского композитора, но к исполнению причастен сам Гергиев, уважаю), балетные врезки и вообще эта любовная история. Кто-то может и считает, что император должен не забывать о том, что на нем лежит большая ответственность и прочее. Не знаю, он же прежде всего тоже человек, со своими желаниями и пристрастиями. Если бы он был последней сволочью, то просто бы воспользовался балериной. А он дарит ей платье, берет за руку и ведет к своему отцу в надежде соединиться. Это ли не благородный поступок для лица подобного ранга?
Мне Николай понравился. Жаль, что он так и не смог добиться счастья. Правда, я бы была больше рада, если бы все роли исполняли наши артисты – у нас их немало, талантливых и красивых. Но не уверена, получился ли бы он тогда таким цельным? Советую всем посмотреть его именно в кинотеатре, чтобы полностью насладиться красотой.
Новые лица в главных ролях помогло не отвлекаться на сопоставление с их ролями в других картинах, поэтому Николая и Матильду я приняла как настоящих, живых, вполне понятных мне людей. Кроме того, специально перед походом в кинотеатр не читала, кто снимается, чтобы не портить себе впечатлений. Со смехом потом уже поняла, что не узнала Гармаша. Вот как надо было преобразиться человеку!
Считаю, что кино хорошее, что бы ни писали там критики. Понимаю, что работа у них такая – критиковать. А мы от фильма ждем зрелищности (которая была, конечно же, тут на высоте) и интересного сюжета. Все это было, я довольна.
Вот заинтересовалась личностью Кшесинской. Ведь это реальное лицо, стало интересно, какой она была на самом деле. Узнала, что никакого поручика Воронцова не существовало на самом деле (а может, был кто-то другой на его месте в этом любовном треугольнике?). Родители последнего императора. Неужели мать была его такой бессердечной, а отец добрым и понимающим (чаще бывает наоборот)? Александра Федоровна – почему именно ее решили соединить с нашим наследником престола?
Много вопросов. Ищу ответы, спасибо фильму за это.
Фильм назван именем простой балерины, то есть упор сделан на нее, её чувства к императору. «И простые девушки умеют любить», как говорил историк Карамзин…
В общем, я бы советовал всем любителям истории посмотреть «Матильду». Вполне возможно что-то вам не понравится с точки зрению бытового отображения нюансов, вы будете его критиковать за это, но так в споре рождается истина.
Все очень жизненно: император – человек, который также, как и все, жаждет свободы и счастья, окружающие его люди (родители) ничем не отличаются от простых матерей и отцов, которые желают только хорошего своему сыну. Как уж они это видят, другое дело.
Понравился Гармаш в роли отца Николая. Думаю, ему теперь будут предлагать много ролей такого плана (почтенного, умудренного опытом батюшки). Не думала, что он настолько талантлив. А вот Дапкунайте хороша в любой роли, даже в роли сварливой матери она мне симпатична.
Фильм для меня точно на «5»!
Об этом фильме в последнее время говорили так много, что просто нельзя было не посмотреть его, чтобы узнать, из-за чего была вся шумиха. Но лично мне фильм Матильда (2017, Алексей Учитель) не показался провокационным. Я честно пыталась весь фильм определить, какой именно эпизод сделал этот фильм самым опасным за всю историю - я не припоминаю, чтобы ради запрета какого-то другого фильма еще были митинги и такие споры политиков. Возможно, где-то там был скрытый от обычного зрителя смысл, но я его, честно, не уловила.
Возможно, все дело в том, что будущий император Великой державы - Николай II - предстает в образе влюбленного мужчины, ставит свои отношения с балериной выше долга перед Отечеством. Николай II причислен к лику святых и ему не положено грехопадение. Но фильм ведь не об этом. Создатели этого фильма, что явно чуствуется при его просмотре, хотели показать красивую романтическую историю в убранстве роскошных дворцов Петербурга. Конечно, здесь будут упоминаться некоторые важные с политической точки зрения исторические моменты, но по факту это просто развитие событий любовной линии между Никки и Матильдой, ничего больше. Изначально было заявлено, что картина не является документальным фильмом, так что исторические точности тут не обязательны.
В общем, скандал вокруг "Матильды" слишком сильно раздули, как мне кажется. Ничего страшного и провокационного тут не найти, как ни старайся.
Если говорить о самой картине, не обращая внимания на разговоры вокруг нее, то я рекомендую ее к просмотру по нескольким причинам. Самая главная - на мой взгляд, это одна из луших работ художников-постановщиков за всю историю нашего кинематографа. Я, честно, не видела ничего подобного ни в одном отечественном фильме. Невероятно кропотливая работа с деталями, атмосфера времени передается через многочисленные декорации и просто восхитительные сцены, снятые в бальных залах и Мариинском театре. Я осталась в полном воссторге от нарядов балерин, платьев и костюмов. Нарочно слишком много блеска и золота - эта история потому еще кажется сказочной, что все вокруг персонажей слишком красивое: отграженные юбки платьев, складки дорогих тканей и идеально сидящая форма на главном герое.
Кстати, об образе Николая II - он получился достойным и правильным. Меланхоличный наследник престола, который выглядит слишком потерянным среди богатого убранства дома, восхищенный красотой балерин, которые увлекали его сознание вдаль от политики. Ларс Айдингер справился со своей ролью отлично, но его однозначно в мастерстве превзошли Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш. Они сыграли роли ролителей, императрицы Марии Федоровны и Александра III. Просто можно апплодировать стоя. А вот сверкающий на всех афишах Данила Козловский как будто был добавлен в фильм ради дополнительной рекламы картины. Его персонаж несомненно важен для сюжета - без него и не было бы трагической истории и выбор Николая оказался бы другим, но его экранное время уж точно не тянет даже на роль второго плана. И строго говоря, он не яляется частью любовного треугольника. Такие злодеи нужны, чтобы история не была скучновата и затянута, но Мадонна в фильме "Мы верим в любовь" обошлась без гипноза и мистики.
у Алексея Учителя получилась бесподобная по своей красоте история любви. Пусть все обсуждают скрытые смыслы, но, как от мелодрамы, я в полном восторге. Я не могу припомнить ни один зарубежный фильм с настолько пышными и богатыми декорациями, красотой убранства самых красивых мест нашей страны. Нам действительно есть чем гордиться, такие фильмы об эпохе расцвета Российской Империи очень вдохновляют. И самое главное, они заставляют восхищаться талантом наших соотечественников - тех, кто жил в то время и создал все, чем страна гордится до сих пор, и тех, кто сумел это запечатлеть на экране.
Русская православная церковь сделала все возможное, чтобы обеспечить лучший пиар самому провальному фильму года. Скандал, связанный с лентой, отлично подогрел внимание общества. Пожалуй, таких очередей на сеансы я не видела уже давно. Но, к сожалению, долгожданную картину сложно назвать даже «середнячком».
«Матильда» заявлена как историческая мелодрама, однако уместнее назвать фильм альтернативной историей. Неудивительно, ведь автором сценария стал писатель Александр Терехов, успешно работающий в жанре «мокьюментари». Основой сюжета послужила романтическая связь между цесаревичем Николаем Александровичем Романовым и балериной Матильдой Кшесинской. Казалось бы, непримечательная история из жизни последнего российского императора (у кого из правителей не было любовниц?).... в руках современного сценариста превращается в фантазию на тему трогательных отношений монаршей особы и талантливой балерины. Не нужно читать дневники Кшесинской и Николая Романова, чтобы понять, как режиссер и сценарист водят зрителя за нос, превратив реальных исторических персонажей в своих марионеток – зритель считывает обман сразу.
Слабые диалоги вызывают в лучшем случае усмешку. Отдельные сцены «Матильды» оставляют зрителя в полнейшем недоумении. Непонятно, почему Николай Романов роняет челюсть при виде обнажившейся груди балерины? Или с какой целью режиссер Алексей Учитель выставляет будущего императора ребячливым глупцом, который только и может, что сказать своим подчиненным «Оставьте меня», либо беззаботно носиться по дворцовым залам под ручку с любимой балериной? Откуда взялись выскочка граф Воронцов и практикующий врач-психиатр Фишель, способный по капле крови вернуть Аликс ее суженого Николая? А с какой стати все мужчины в картине по умолчанию без ума от Матильды? Этот список можно продолжать дальше. Сама лента оставляет впечатление грубо порезанной и плохо склеенной работы, что само собой, отразилось и на сюжете. Сюжетная линия запутана: зрителя перебрасывают то в театр, то во дворец, то снова в театр.
К сожалению, актеры старались изо всех сил, но их игра не смогла спасти картину от провала. Ларс Айдингер передал слабовольность и мягкость, присущие характеру Николая Романова. Михалина Ольшаньска, которой доверили сыграть "ту самую" роковую Матильду, несколько исказила исходный образ, но все же постаралась изобразить очаровательную стерву, которая сама не знает, чего хочет. Ингеборга Дапкунайте органично влилась в образ матери Николая, Марии Фёдоровны - пожалуй, это единственный рационально мыслящий персонаж фильма. ДанилаКозловский в роли графа Воронцова попросту неуместен.
Зато по картинке видно: на декорации, костюмы денег не пожалели. Бюджет «Матильды» составил 25 млн долларов, большая часть средств ушла на бутафорию. Конечно, смотреть на балерин, исполняющих фуэте на сцене Мариинского театра, можно бесконечно. Но если в этом единственное достоинство картины, стоит усомниться в его качестве. Хотелось бы понять, что хотел сказать своим творением режиссер? (Ведь многие шли на показ, полагаясь на авторитет Алексея Учителя).
Сказка не получилась во всех смыслах. Фильм к просмотру не рекомендую, а если уж и хочется посмотреть историческую драму под необычным соусом, обратите внимание на «Марию-Антуанетту» Софии Копполы.
4 из 10.
А вот в чем гигантский плюс эстонского кинотеатра - отсутствие изматывающей, тошнотворной, вызывающей желание никогда больше не ходить в кино 20-минутной рекламы будущих фильмов. Найдется ли в наших киносетях хоть кто-то, кто поймет, что кино можно показывать и без бредовой рекламы?
Во-первых, если не касаться религиозной и правовой стороны, а посмотреть на это с позиции человек-человек. Вам было бы приятно, если бы кто-то посторонний прочитал Ваш личный дневник, Ваши интимные письма? Я помню лет в 14 мама нашла мой дневник и прочитала его, причем в разговорах с другими могла сказать о том, что там написано. Мне было ОЧЕНЬ неприятно, и это прочитал близкий мне человек, а если говорить о незнакомом, случайном человеке? Умный бы человек, конечно, не стал бы это афишировать. То, что называется "личным" касается только меня, мои переживания, мои эмоции, останутся моими до тех пор, пока я не захочу с ними поделиться. Как Вы думаете Николай II хотел бы поделиться своими личными переживаниями с посторонними людьми и тем более продемонстрировать их общественности????? При жизни, когда ты получил согласие, пожалуйста, снимай, а после смерти не надо додумывать хотели этого или нет. Режиссер говорит в интервью, что хотел передать эмоции и непростой выбор Николая II. Скажите пожалуйста зачем? Понятно, что все мы люди со своими убеждениями, верованиями, поступками, у всех есть свои "скелеты в шкафу". Но для того это и секреты, чтобы ими оставаться. Есть личное пространство, которое нарушать не надо.
Мне обидно за этот фильм.
костюмы потрясающие, игра актёров хорошая!
Ингеборга просто великолепна!
сюжет не интересный и создается впечатление, что фильм разбит на эпизоды.
отнесся к фильму, как к художественному вымыслу, параллелей с историей проводить не буду!
5 баллов из 10ти!
с удовольствием бы посмотрел, художественный фильм о величайшей трагедии - расстрел царской семьи
То, что данный фильм не претендует на полную и вообще на историческую достоверность, я понимал изначально, в связи с чем, настроил себя смотреть его как художественное произведение.
В фильме красивые актеры, которые носят красивые костюмы в красивых интерьерах. Все это на мой субъективный взгляд, выглядит мертво, безвкусно. Актеры выглядят манекенами в красивых одеяниях. Игра актеров слабая и безынтересная (возможно это связано, что 80% актерского состава иностранцы, из русских актеров только С. Гармаш в роли Александра III и Е. Миронов в роли руководителя балетной трупы, которые и выглядели живыми). Фильм сделан по «типу» очередной сказки для девочек – девушек – женщин (которых полно на телевизионном канале Россия 1 и Русский роман).
Вся сюжетная линия сводится к тому, что во время очередного выступления балетной трупы, на котором присутствовал будущий император Николай II, последний влюбляется в балерину, а она в него, после чего на протяжении всего фильма, он и она любят друг друга, не только чувствами, но и телами. Однако, обстоятельства выше и им не быть вместе, поскольку для метущегося Николая II между короной и любимой женщиной, он в итоге выбирает корону. Вот все это действо мы и наблюдаем на протяжении фильма, а это без малого почти два часа.
На фоне всех любовно-постельных сцен, есть еще один сюжетный абсолютно пустой герой граф Воронцов, которого играет Д. Козловский, при этом, мне совершенно непонятно, зачем данный герой нужен, какую смысловую нагрузку он несет. Герой Козловского появляется всего в нескольких эпизодах (1-й он пытается убить Матильду; 2-й эпизод его пытают по приказу начальника сыскной полиции; 3-й эпизод он снова пытается убить Матильду, при этом погибает сам). В то же время, в фильме не раскрывается, почему он хочет убить Матильду, но исходя из сюжетной линии всего фильма, можно догадаться, что она его отвергла… Сюжетно, герой для красоты.
Абсолютно комичным выглядит и начальник сыскной полиции Власов. В одном из эпизодов лично начальник сыскной полиции Власов догоняет миловидную балерину возле сцены, хватает ее, тем самым препятствуя ее выходу на сцену, но в этот момент, будучи не лишенным тяги к прекрасному, решает что ему обязательно нужно посмотреть спектакль и насладиться им, в связи с чем, отдает балерину директору театра, который сочувствует той, шепчем на ухо, «…оттолкни меня», после чего отлетает в сторону, и балерина выскакивает на сцену. После этого, Власов устраивает расправу над Матильдой, поджигая плот на озере, но согласно заранее продуманного шага, спасает со словами: «…Тебя я, конечно, пожалел, теперь ты должна исчезнуть». Какое милосердие со стороны тайной полиции.
Единственный трогающий эпизод в фильме, это смерть Александра III, который сделан и снят без каких-либо сцен плача у смертного одра, которого в фильме также нет. Смерть выражена в том, что по темнеющим залам дворца, на стуле - каталке Мария Федоровна увозит в последний путь уставшего, больного и умирающего Александра III.
Фильм представляет собой очередную красиво снятую «love story» с обилием постельных сцен, интригами и изменами. Что в конечно итоге меня привело к полному разочарованию. Я так и не понял, для чего этот фильм был снят, так как, подобных фильмов, по типу «love story» с актерами манекенами полно в российской киноиндустрии.
P.S.
Скандал вокруг данного фильма, как мне кажется, нужен был, чтобы привлечь людей в кинотеатры на откровенно бессмысленный фильм как в эстетическом смысле, так и для понимания определенных исторических событий.
Оценка: 4 из 10
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