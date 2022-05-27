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Мой папа – вождь Мой папа – вождь
Киноафиша Фильмы Мой папа – вождь Отзывы о фильме «Мой папа – вождь»
Мой папа – вождь 2022 / Россия
7.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Мой папа – вождь»

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valtoliver 27 мая 2022, 13:50
Оценка
Скукота. \nВот кажется и актеры хорошие и каждый по отдельности интересен, а ансабля нет. \nВот кажется и картинка яркая, а скучно и неинтересно. \nПервый паз в жизни заснула в кинотеатре.
27 мая 2022, 13:50 Ответить
ritagreen228 27 мая 2022, 15:18
Оценка
Для семейного фильма норм. Но, а так он скучный.
27 мая 2022, 15:18 Ответить
Оксана Зеленцова 31 мая 2022, 00:30
Оценка
В начале полнейшая скукота и бредятина... Потом фильм становится более понятным и интересным. Местами я смеялась и даже кое-где всплакнула.) Вроде бы неплохой фильм, но что-то не доработано, по большей части как-то очень наигранно...

Общее впечатление на оценку 4 (по 5-бальной шкале). Но это только если сможете пересилить себя и не уйти с фильма в самом начале. 😄
31 мая 2022, 00:30 Ответить
User 31 мая 2022, 14:55
Оценка
Интересный и в полне смешной😁
31 мая 2022, 14:55 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:26
Оценка
Очень классный фильм мне очень сильно понравился, ставлю 5 звёзд!!!!!!!
1 июля 2022, 23:26 Ответить
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