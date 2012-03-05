Аудиенция, 2012

На протяжении 60 лет королева Елизавета II проводила в Букингемском дворце серию аудиенций для каждого из девяти премьер-министров Великобритании. Существует негласное правило для обеих сторон о неразглашении подробностей бесед этих встреч. «Аудиенция» нарушает это правило и представляет ряд предполагаемых диалогов между королевой и премьер-министрами, от Черчилля до Кэмерона.

Первую аудиенцию королева провела, будучи совсем молодой. Эти частные встречи очерчивают вторую Елизаветинскую Эпоху. Политические деятели приходят и уходят, а королева остается – в ожидании следующего премьер-министра.