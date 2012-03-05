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The Audience

Аудиенция, 2012

2012 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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О фильме

На протяжении 60 лет королева Елизавета II проводила в Букингемском дворце серию аудиенций для каждого из девяти премьер-министров Великобритании. Существует негласное правило для обеих сторон о неразглашении подробностей бесед этих встреч. «Аудиенция» нарушает это правило и представляет ряд предполагаемых диалогов между королевой и премьер-министрами, от Черчилля до Кэмерона.

Первую аудиенцию королева провела, будучи совсем молодой. Эти частные встречи очерчивают вторую Елизаветинскую Эпоху. Политические деятели приходят и уходят, а королева остается – в ожидании следующего премьер-министра.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 5 марта 2012
Премьера в мире 5 марта 2012
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Стивен Долдри
Стивен Долдри
В ролях
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Хэйдн Гвинни
Ричард МакКейб
Натаниэл Паркер
Пол Риттер
Пол Риттер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аудиенция 1 постер
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