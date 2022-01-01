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Трамвай
Киноафиша Фильмы Трамвай "Желание" Трамвай "Желание", 2014: актеры и роли
A Streetcar Named Desire Трамвай "Желание" 2014 / Великобритания
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Трамвай "Желание", 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бенедикт Эндрюс Бенедикт Эндрюс Benedict Andrews
В ролях
Джиллиан Андерсон Джиллиан Андерсон Gillian Anderson Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Ванесса Кирби Ванесса Кирби Vanessa Kirby
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