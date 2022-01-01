TheatreHD: Хансард, 2019

Безмятежное летнее утро 1988 года большой политик, представитель партии Тори, Робин Хескит встречает в своём загородном доме. Но реальность далека от картинки в глянцевом журнале о богатых и знаменитых: у Дианы, преданной жены Робина на протяжении 30 лет, жестокое похмелье, в идиллическом саду бесчинствует лиса, и (внезапно!) из шкафов выпадают тщательно запрятанные скелеты. По мере того как день катится к закату, ироничные семейные перебранки больше начинают походить на кровавый поединок. Линдси Дункан и Алекс Дженнингс в новой едкой сатире Саймона Вудса на правящий класс Британии.