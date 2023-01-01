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Специальный полуночный выпуск Специальный полуночный выпуск
Киноафиша Фильмы Специальный полуночный выпуск Специальный полуночный выпуск, 2016: актеры и роли
Midnight Special Специальный полуночный выпуск 2016 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Специальный полуночный выпуск, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джефф Николс Джефф Николс Jeff Nichols
В ролях
Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Адам Драйвер Адам Драйвер Adam Driver Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Джоэл Эдгертон Джоэл Эдгертон Joel Edgerton Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Скотт Хэйз Скотт Хэйз Scott Haze Пол Спаркс Пол Спаркс Paul Sparks Джейден Мартелл Джейден Мартелл Jaeden Martell
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