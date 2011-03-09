Молодой, честолюбивый гитарист находит легендарного исполнителя блюзов в гарлемской больнице и соглашается помочь ему вернуться домой в обмен на старые и утраченные песни. Великолепные песни Рай Кудера, который в картине сам играет на "блюз-гитаре". На "блюз гармонике" играют Сонни Терри и Джон "Дьюк" Логан. Фильм этот, великолепный сам по себе, имеет культовый успех среди музыкантов и тех, кто любит блюз и рок-н-ролл. Писать о нем бесполезно. Его надо смотреть и слушать.
|20 августа 1987
|Италия
|11 марта 2023
|Казахстан
|16+
|14 марта 1986
|США
|18 апреля 1987
|Япония
|R18+