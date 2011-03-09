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Постер фильма Перекресток
Постер фильма Перекресток
Постер фильма Перекресток
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Киноафиша Фильмы Перекресток

Перекресток

Crossroads 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Молодой, честолюбивый гитарист находит легендарного исполнителя блюзов в гарлемской больнице и соглашается помочь ему вернуться домой в обмен на старые и утраченные песни. Великолепные песни Рай Кудера, который в картине сам играет на "блюз-гитаре". На "блюз гармонике" играют Сонни Терри и Джон "Дьюк" Логан. Фильм этот, великолепный сам по себе, имеет культовый успех среди музыкантов и тех, кто любит блюз и рок-н-ролл. Писать о нем бесполезно. Его надо смотреть и слушать.

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 9 марта 2011
Премьера в мире 14 марта 1986
Дата выхода
20 августа 1987 Италия
11 марта 2023 Казахстан 16+
14 марта 1986 США
18 апреля 1987 Япония R18+
MPAA R
Сборы в мире $5 839 031
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Crossroads, Encrucijada, A Encruzilhada, Crossroads - Pakt mit dem Teufel, À la croisée des chemins, Cruce de caminos, Le chemin de la gloire, Me antallagma tin psyhi mou, Mississippi Adventure, Na rozdrożu, Ngã Tư Đường, To hameno tragoudi, Útkereszteződések, Zaginiony blues, Με αντάλλαγμα την ψυχή μου, Кръстопът, Перекресток, Перехрестя, Раскршће, クロスロード（1986）
Режиссер
Уолтер Хилл
Уолтер Хилл
В ролях
Джо Сенека
Джо Мортон
Джо Мортон
Роберт Джадд
Стив Вэй
Ральф Маччио
Ральф Маччио
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
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14 мая 2025 23:00
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саундтрек фильма Перекресток
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