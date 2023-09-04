Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чужая территория
6.3
Киноафиша Фильмы Чужая территория
6.3

Чужая территория

, 1992
Trespass
США / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Чужая территория
6.3

О фильме

Дон и Винс - пожарные из Арканзаса, решившие, что нарвались на «золотую мину», когда им в руки попала «карта сокровищ», ведущая к золоту, украденному из католической церкви более 50 лет назад. Теперь его стоимость составляет более миллиона.

Золото спрятано где-то в потолке огромной, заброшенной фабрики в Восточном гетто Сент-Луиса. Чистая случайность приводит торговца наркотиками Кинга Джеймса и его боевиков на фабрику, чтобы казнить убийцу одного из своих курьеров.

В ролях

Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Vince
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер
Don
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Savon
Арт Эванс
Bradlee
Айс-Ти
Айс-Ти
King James
Деворо Уайт
Lucky
Брюс Янг
Raymond
Гленн Пламмер
Luther
Стоуни Джексон
Wicked
Т. Е. Расселл
Video
Режиссер Уолтер Хилл
Сценарист Боб Гэйл, Роберт Земекис
Композитор Рай Кудер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1992
Премьера в мире 25 декабря 1992
Дата выхода
6 мая 1993 Австралия
7 мая 1993 Великобритания
6 мая 1993 Германия 18
25 декабря 1992 США R
17 февраля 1993 Франция
22 апреля 1993 Чехия 12+
22 апреля 1993 Япония R15+
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $13 249 535
Производство Universal Pictures
Другие названия
Trespass, Les pilleurs, Comoara care ucide, Die Rap-Gang, El tiempo de los intrusos, Forbudt område, I trasgressori, Isibrovimas, Keelatud ala, Oi arpages, Oro y cenizas, Os Saqueadores, Predadores, Prehod prepovedan, The Looters, Tunkeutujat, Wstęp wzbroniony, Οι άρπαγες, Забрањен пролаз, Нарушение территории, Чужда Собственост, トレスパス, 入侵蛇頭堡, Мръсна игра, Проклятое золото, Чужая территория, Lotri, Запретная зона

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 4 сентября 2023

Цитаты

Vince Слушай, я не хочу влезать в какую-то большую бандитскую разборку!
Savon Банда? Ты нас за каких-то мелких г**ов считаешь?
King James Я бизнесмен. Это мои партнёры.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Чужая территория

Ярди
Ярди криминал
2018, Великобритания
5.0
Герой - одиночка
Герой - одиночка боевик, криминал, драма
1996, США
6.0
Дикий Билл
Дикий Билл боевик, биография, вестерн
1995, США
5.0
Беглый огонь
Беглый огонь боевик, драма, криминал
1992, США
6.0
Считанные секунды
Считанные секунды боевик, фантастика, ужасы
1992, США
6.0
Незаконное вторжение
Незаконное вторжение драма, триллер, криминал
1992, США
6.0
Красавчик Джонни
Красавчик Джонни криминал, триллер, драма
1989, США
6.0
Огонь на поражение
Огонь на поражение триллер, приключения, криминал, драма, боевик
1988, США
6.0
Перекресток
Перекресток драма
1986, США
6.0
Улицы в огне
Улицы в огне боевик, драма, мелодрама, триллер, криминал
1984, США
6.0
Скачущие издалека
Скачущие издалека вестерн, биография, криминал
1980, США
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше