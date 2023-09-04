Дон и Винс - пожарные из Арканзаса, решившие, что нарвались на «золотую мину», когда им в руки попала «карта сокровищ», ведущая к золоту, украденному из католической церкви более 50 лет назад. Теперь его стоимость составляет более миллиона.

Золото спрятано где-то в потолке огромной, заброшенной фабрики в Восточном гетто Сент-Луиса. Чистая случайность приводит торговца наркотиками Кинга Джеймса и его боевиков на фабрику, чтобы казнить убийцу одного из своих курьеров.