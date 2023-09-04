Дон и Винс - пожарные из Арканзаса, решившие, что нарвались на «золотую мину», когда им в руки попала «карта сокровищ», ведущая к золоту, украденному из католической церкви более 50 лет назад. Теперь его стоимость составляет более миллиона.
Золото спрятано где-то в потолке огромной, заброшенной фабрики в Восточном гетто Сент-Луиса. Чистая случайность приводит торговца наркотиками Кинга Джеймса и его боевиков на фабрику, чтобы казнить убийцу одного из своих курьеров.
|6 мая 1993
|Австралия
|7 мая 1993
|Великобритания
|6 мая 1993
|Германия
|18
|25 декабря 1992
|США
|R
|17 февраля 1993
|Франция
|22 апреля 1993
|Чехия
|12+
|22 апреля 1993
|Япония
|R15+