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Красавчик Джонни
Красавчик Джонни, 1989: актеры и роли
Johnny Handsome
Красавчик Джонни
1989 / США
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Красавчик Джонни, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Хилл
Walter Hill
В ролях
Микки Рурк
Mickey Rourke
Эллен Баркин
Ellen Barkin
Элизабет МакГоверн
Elizabeth McGovern
Морган Фриман
Morgan Freeman
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
Скотт Уилсон
Scott Wilson
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