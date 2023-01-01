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Операция «Мертвый снег» 2 Операция «Мертвый снег» 2
Киноафиша Фильмы Операция «Мертвый снег» 2 Операция «Мертвый снег» 2, 2014: актеры и роли
Dead Snow: Red vs. Dead Операция «Мертвый снег» 2 2014 / Норвегия / Исландия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Операция «Мертвый снег» 2, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томми Виркола Томми Виркола Tommy Wirkola
В ролях
Орхан Гамст Orjan Gamst Мартин Старр Мартин Старр Martin Starr Жослин ДеБоэр Жослин ДеБоэр Jocelyn DeBoer Ингрид Хаас Ingrid Haas Стиг Фроде Хенриксен Стиг Фроде Хенриксен Stig Frode Henriksen Вегар Хуль Вегар Хуль Vegar Hoel
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