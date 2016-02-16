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Операция «Мертвый снег» 2 - трейлер
Киноафиша Трейлеры Операция «Мертвый снег» 2. Трейлер

Операция «Мертвый снег» 2. Трейлер

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Дата публикации: 16 сентября 2014
Операция «Мертвый снег» 2 – После встречи в горах с нацистами-зомби лишь Мартину удалось добраться до цивилизации, в то время как все его приятели погибли. Однако парень забыл о маленьком подарке, который он получил от своей возлюбленной Ханны, — золотой монете, которую та нашла в старом доме. Эта монета — часть клада, который подчиненные штандартенфюрера Герцога собирали для своего фюрера. Но даже после смерти немцы не намерены никому отдавать свои сокровища…
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fanbunga 16 февраля 2016, 02:26
Размашистее, дороже и в итоге ещё безумнее первого фильма.

Зомбофрицы припомнили старую обиду и организованной толпой набросились уже на целый городишко в Норвегии. По дороге "тигр" прихватили.

Интересная получилась линия с зомби в майке с надписью I ✊ Norway. Он такой душка✊ . Надо видеть.
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
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6.7 Операция «Мертвый снег» 2
Операция «Мертвый снег» 2 комедия, ужасы, боевик, 2014, Норвегия / Исландия
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