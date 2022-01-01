Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Акулий торнадо Акулий торнадо
Киноафиша Фильмы Акулий торнадо Акулий торнадо, 2013: актеры и роли
Sharknado Акулий торнадо 2013 / США
3.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Акулий торнадо, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Ферранте Anthony C. Ferrante
В ролях
Тара Рид Тара Рид Tara Reid Йен Зиринг Йен Зиринг Ian Ziering Джон Херд Джон Херд John Heard Кассандра Сербе Джэйсон Симмонс Jaason Simmons Алекс Арлио Сумико Браун Sumiko Braun
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Приложение киноафиши