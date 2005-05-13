Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Буу! Буу!
Киноафиша Фильмы Буу!
Boo

Буу!, 2005

2005 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Подростковый ужастик «Буу!» о том, что не стоит шутить с призраками, мирно отдыхающими в своих склепах. Накануне Дня всех святых детишки готовят праздничные костюмы и корзины для конфет. А вот юная Джесси Холден давно уже не ребенок, и ей нужны развлечения посерьезней. В компании своих друзей она собирается посетить заброшенный больничный комплекс на окраине города. Наступает Хеллоуин, друзья отправляются в больницу, где довольно жутковатая обстановка. Оказавшись в холле огромного покинутого здания, ребята решают обследовать его полностью. Особенное внимание привлекает третий этаж, где, по слухам, содержались особо буйные душевнобольные пациенты. Спустя некоторое время к компании присоединяется некий Алан, который ищет свою сестру, якобы тоже изъявившую желание посетить это мрачное место. Все вместе они поднимаются на третий этаж, где понимают, что живыми им отсюда не уйти. 

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 августа 2005
Премьера в мире 13 мая 2005
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Энтони Ферранте
В ролях
Жилон Гай
Рэйчел Мелвин
Ди Уоллес
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Буу!
Чужие
Чужие (2019)
3.8333333
Проклятые
Проклятые (2018)
3.8461537
Эксперимент «Одержимость»
Эксперимент «Одержимость» (2016)
3.6153846
Призраки Элоиз
Призраки Элоиз (2016)
5.6875
Город, который боялся заката
Город, который боялся заката (2014)
5.6153846
Камера 213
Камера 213 (2011)
5
Акулий торнадо
Акулий торнадо (2013)
3.3076923
Брайан любит тебя
Брайан любит тебя (2008)
2.090909
Акулий торнадо 2
Акулий торнадо 2 (2014)
4
2 спальни, 1 ванная
2 спальни, 1 ванная (2014)
3.6153846
Куджо
Куджо (1983)
6.076923
Безумные родители
Безумные родители (2017)
5.5
Постер фильма Буу! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Буу! смотреть онлайн

Буу!

Похожие фильмы онлайн

Чужие
 
Проклятые
 
Акулий торнадо
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше