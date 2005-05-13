Буу!, 2005

Подростковый ужастик «Буу!» о том, что не стоит шутить с призраками, мирно отдыхающими в своих склепах. Накануне Дня всех святых детишки готовят праздничные костюмы и корзины для конфет. А вот юная Джесси Холден давно уже не ребенок, и ей нужны развлечения посерьезней. В компании своих друзей она собирается посетить заброшенный больничный комплекс на окраине города. Наступает Хеллоуин, друзья отправляются в больницу, где довольно жутковатая обстановка. Оказавшись в холле огромного покинутого здания, ребята решают обследовать его полностью. Особенное внимание привлекает третий этаж, где, по слухам, содержались особо буйные душевнобольные пациенты. Спустя некоторое время к компании присоединяется некий Алан, который ищет свою сестру, якобы тоже изъявившую желание посетить это мрачное место. Все вместе они поднимаются на третий этаж, где понимают, что живыми им отсюда не уйти.