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Киноафиша Фильмы Акулий торнадо Цитаты из фильма Акулий торнадо

Цитаты из фильма Акулий торнадо

Baz Hogan Шторм утихает.
Nova Clarke Откуда знаешь?
Baz Hogan Акул летающих меньше стало.
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Nova Clarke Почему дом престарелых рядом с аэропортом?
Claudia Потому что старики плохо слышат.
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Nova Clarke Они забрали моего дедушку. Вот почему я так ненавижу акул.
Matt Теперь я тоже их по-настоящему ненавижу.
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Baz Hogan [жизнь, затопленная кровавой водой] Похоже, у неё сейчас те самые дни.
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Robbie the Bus Driver Мама всегда говорила, что Голливуд меня прикончит.
[прямо перед тем, как знак Голливуда раздавит его]
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Nova Clarke [только что спасённая после падения из вертолёта и того, как акула проглотила её целиком в воздухе] Я реально ненавижу акул.
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Nova Clarke Нам понадобится вертолёт побольше.
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Служащий магазина Апокалипсис, да ну на! Это не конец света! Боги, они на нас не злы, инопланетяне не прилетают! Это правительство! С большой буквы "П"! Они за всем этим стоят! Они знают, что мы покупаем, что едим, где ходим в туалет. Они знают, какой СЫР я люблю... Перец джек.
[шёпотом]
Служащий магазина Они всем управляют! И погодой тоже! Надо отдать им должное, АКУЛЫ? Такого я точно не ожидал.
Фин Шепард Да.
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Baz Hogan Мы не можем просто сидеть здесь и ждать, пока на нас налетит акулий торнадо.
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Fin Shepard Я всегда думал, что Лос-Анджелес погубит землетрясение.
Baz Hogan Или метеоритный дождь. Даже зомби.
Fin Shepard Ага.
Baz Hogan Чёрная чума. Инопланетяне. Но акулы? Да ну.
Fin Shepard Да, да. Вот такая удача — акулы.
Baz Hogan Твоя удача — акулы.
Nova Clarke И моя тоже.
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George [когда его накрывает волна акул] Ай!
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Nova Clarke [стреляет в акулу, вылетающую из люка] И к тому же я не стриптизёрша.
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Nova Clarke По улицам плывут акулы. А теперь одна из них плавает у тебя в бассейне.
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Nova Clarke Это тигровая акула.
George Откуда ты знаешь?
Nova Clarke Неделя акул! Куда она делась?
George Куда же она делась?
Fin Shepard Она под машиной.
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Derek Это Акулий торнадо!
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[первые реплики]
[Капитан Сантьяго подаёт чашу с супом из акульих плавников азиатскому бизнесмену по имени Палмер]
Captain Carlos Santiago Приятного аппетита.
Palmer [пробует суп] Неплохо. Не идеально. Но учитывая, что вы бизнесмен, мистер Сантьяго.
Captain Carlos Santiago Капитан.
Palmer Капитан. Мои партнёры и я готовы обсудить с вами разумную цену. Сто тысяч.
[Сантьяго безумно смеётся]
Captain Carlos Santiago [серьёзный тон] Один миллион за весь улов! Ни цента меньше!
Palmer Миллион долларов — слишком высокая цена за такой маленький улов.
Captain Carlos Santiago Стая из двадцати тысяч акул скоро пройдёт в этом направлении. Когда мы закончим, миллион будет казаться выгодной сделкой.
Palmer Дам вам пятьсот тысяч.
[Сантьяго злится, достаёт пистолет и целится в голову Палмера]
Captain Carlos Santiago Если хотите торговаться, мистер Палмер... ищите себе страхового агента!
Palmer [запуганный] Сделка заключена.
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George Почему машина трясётся?
Nova Clarke Что за хрень? На улицах акулы.
Baz Hogan Этим рыбам явно я приглянулся. Как будто один вкус База им мало.
🧡
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Derek Слушай, чувак, у тебя в бассейне акула.
Bobby Что?
🧡
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April Wexler Что случилось?
Fin Shepard Твой сын хочет сесть в вертолёт и сбросить бомбу в торнадо.
April Wexler Нет, это слишком опасно.
Nova Clarke Я прикрою его. Я буду бомбардировщицей.
April Wexler Тогда точно нет.
🧡
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Nova Clarke Это как Старый Верный.
🧡
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Nova Clarke Джордж! Просыпайся, а то я оплачу твой барный счёт.
George Ой! Я встаю, я встаю.
🧡
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Baz Hogan У ваших акул нет манер.
Fin Shepard Манер? Я думал, ты австралиец, а не британец.
Baz Hogan Тасманиец, приятель.
🧡
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Fin Shepard Нам нужно забраться выше.
George Едь по шоссе. Оно выше уровня улиц. Поедешь по 10-й к 405-й. Будешь почти в Беверли-Хиллз. И океан точно не затопил так далеко.
Baz Hogan А с чего ты стал экспертом по Беверли-Хиллз, Джордж?
George Потому что я там живу.
Fin Shepard Джордж, если ты живёшь в Беверли-Хиллз, зачем тогда приезжаешь на побережье и пьёшь в моём баре?
George Не знаю. Мне там нравится вид. Пляж. Все эти полуголые женщины, которые делают вид, что им я нравлюсь, если я угощаю их напитком. И вот моё место. Моё кресло. Оно всегда ждёт меня.
Baz Hogan Да и $15 за бокал ты не берёшь.
George Да. И ещё там есть красавица Нова, на которой я скоро собираюсь жениться. Я сижу, думаю об этом днём и ночью. Куда бы ни пошёл.
🧡
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