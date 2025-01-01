[первые реплики]
[Капитан Сантьяго подаёт чашу с супом из акульих плавников азиатскому бизнесмену по имени Палмер]
Captain Carlos Santiago
Приятного аппетита.
Palmer
[пробует суп]
Неплохо. Не идеально. Но учитывая, что вы бизнесмен, мистер Сантьяго.
Captain Carlos Santiago
Капитан.
Palmer
Капитан. Мои партнёры и я готовы обсудить с вами разумную цену. Сто тысяч.
[Сантьяго безумно смеётся]
Captain Carlos Santiago
[серьёзный тон]
Один миллион за весь улов! Ни цента меньше!
Palmer
Миллион долларов — слишком высокая цена за такой маленький улов.
Captain Carlos Santiago
Стая из двадцати тысяч акул скоро пройдёт в этом направлении. Когда мы закончим, миллион будет казаться выгодной сделкой.
Palmer
Дам вам пятьсот тысяч.
[Сантьяго злится, достаёт пистолет и целится в голову Палмера]
Captain Carlos Santiago
Если хотите торговаться, мистер Палмер... ищите себе страхового агента!
Palmer
[запуганный]
Сделка заключена.