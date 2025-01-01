Служащий магазина Апокалипсис, да ну на! Это не конец света! Боги, они на нас не злы, инопланетяне не прилетают! Это правительство! С большой буквы "П"! Они за всем этим стоят! Они знают, что мы покупаем, что едим, где ходим в туалет. Они знают, какой СЫР я люблю... Перец джек.

[шёпотом]