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Акулий торнадо - трейлер
Киноафиша Трейлеры Акулий торнадо. Трейлер

Акулий торнадо. Трейлер

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Дата публикации: 8 августа 2014
Акулий торнадо – Из-за ужасного урагана Лос-Анджелес оказывается затопленным. Тысячи акул терроризируют городских жителей. Но когда на Лос-Анджелес обрушивается торнадо, ужасные морские хищники поднимаются в воздух…
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