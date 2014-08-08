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Акулий торнадо. Трейлер
Акулий торнадо. Трейлер
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Дата публикации: 8 августа 2014
Акулий торнадо
– Из-за ужасного урагана Лос-Анджелес оказывается затопленным. Тысячи акул терроризируют городских жителей. Но когда на Лос-Анджелес обрушивается торнадо, ужасные морские хищники поднимаются в воздух…
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Акулий торнадо
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