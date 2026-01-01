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Скоро в прокате «Время сиять»
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Леван Когуашвили
Levan Koguashvili
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Персоны
Леван Когуашвили
Леван Когуашвили
Levan Koguashvili
Дата рождения
18 марта 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Тбилиси, Грузия
Популярные фильмы
8.2
Гогита. Новая жизнь
(2017)
7.0
Прогульщики
(2010)
6.9
Брайтон 4
(2021)
Фильмография Леван Когуашвили
6.9
Брайтон 4
Brighton 4th
комедия, драма
2021, Болгария / Грузия / Монако / Россия / США
8.2
Гогита. Новая жизнь
Gogita's New Life
документальный, комедия
2017, Грузия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Свидания вслепую
Brma paemnebi
комедия
2013, Грузия / Украина
Смотреть трейлер
7
Прогульщики
Quchis dgeebi / Street days
драма
2010, Грузия
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