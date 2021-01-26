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Иамзе Сухиташвили
Иамзе Сухиташвили
Ia Sukhitashvili
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Иамзе Сухиташвили
Ia Sukhitashvili
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Дата рождения
29 августа 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Иамзе Сухиташвили
Родилась 29 августа 1980 года. Тбилиси, Грузия.
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Фильмография Иамзе Сухиташвили
Чужой дом
драма
2016, Россия / Грузия / Хорватия / Испания
6.0
Президент
драма
2014, Грузия / Франция / Германия
7.0
Слепые свидания
комедия
2013, Украина / Грузия
6.0
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26 января 2021 15:20
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