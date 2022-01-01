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Кето и Котэ
Кето и Котэ, 1948
1948 / СССР
7.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
комедия
мюзикл
мелодрама
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О фильме
Музыкальная комедия по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарели «Ханума».
Развернуть
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
1948
Премьера в мире
8 июня 1953
Возраст
6+
Режиссер
Вахтанг Таблиашвили
В ролях
Лейла Абашидзе
Петре Амиранашвили
Цаца Амиреджиби
Верико Анджапаридзе
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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