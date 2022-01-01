Кето и Котэ, 1948

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о выходе в прокат О фильме Музыкальная комедия по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарели «Ханума». Развернуть 7.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 1948 Премьера в мире 8 июня 1953 Возраст 6+ Режиссер Вахтанг Таблиашвили В ролях Лейла Абашидзе Петре Амиранашвили Цаца Амиреджиби Верико Анджапаридзе Все актеры и съемочная группа 1 постер

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