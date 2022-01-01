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Кето и Котэ
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Кето и Котэ, 1948

1948 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Музыкальная комедия по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарели «Ханума».

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 8 июня 1953
Возраст 6+
Режиссер
Вахтанг Таблиашвили
В ролях
Лейла Абашидзе
Петре Амиранашвили
Цаца Амиреджиби
Верико Анджапаридзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кето и Котэ 1 постер
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