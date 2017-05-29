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Гогита. Новая жизнь Гогита. Новая жизнь
Киноафиша Фильмы Гогита. Новая жизнь
Gogita's New Life

Гогита. Новая жизнь, 2017

2017 / Грузия
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

После 14 лет тюрьмы пришло время для Гогиты вернуться к нормальной жизни. Он хочет иметь собственный дом и красивую жену. Но кому нужен бедный фермер, который живет с матерью? Неожиданно в интернете он встречает Маку. Она уже не такая молодая и не самая красивая девушка в мире, но она может испечь вкусные пирожные. Скоро они начинают строить планы, даже ни разу не встретившись.

- Фильм снимался 2,5 года

- Режиссер "Гогиты" считает, что это его лучший фильм

Гогита отсидел в тюрьме четырнадцать лет и теперь возвращается к нормальной жизни. У него довольно простые желания: иметь собственный дом и найти хорошую жену. Но кому может быть интересен бедный фермер с криминальным прошлым, живущий с мамой? Гогита довольно быстро осваивает новые технологии знакомств в социальных сетях и готов к встрече с любовью всей своей жизни. Но образы, которые рождаются в голове героя в процессе виртуального общения, весьма далеки от реальности. Путь к обретению своей любви оказывается грустным и комичным одновременно.

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 29 мая 2017
Возраст 16+
Режиссер
Леван Когуашвили
В ролях
Гогита Читишвили
Мака Саникидзе
Нуну Читишвили
Гела Читишвили
Нона Гургенидзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гогита. Новая жизнь 1 постер
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Четырнадцать лет Гогита Читишвили провел за решеткой. Но уже через две недели он сможет вернуться к родным. К тому времени ему исполнится 39 лет. За прошедшие в заключении годы он многое упустил. У него нет любимой женщины и детей, а Гогита мечтает найти себе спутницу жизни. Он прекрасно понимает, что с судимостью без огромных денег в кармане в его возрасте на мужчину без апартаментов в городе мало кто посмотрит, и сам озвучивает столь суровую правду, но все же упрямо ищет вторую половинку. С…
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Кадры из фильма Все кадры
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