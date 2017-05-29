Гогита. Новая жизнь, 2017

После 14 лет тюрьмы пришло время для Гогиты вернуться к нормальной жизни. Он хочет иметь собственный дом и красивую жену. Но кому нужен бедный фермер, который живет с матерью? Неожиданно в интернете он встречает Маку. Она уже не такая молодая и не самая красивая девушка в мире, но она может испечь вкусные пирожные. Скоро они начинают строить планы, даже ни разу не встретившись.
- Фильм снимался 2,5 года
- Режиссер "Гогиты" считает, что это его лучший фильм
Гогита отсидел в тюрьме четырнадцать лет и теперь возвращается к нормальной жизни. У него довольно простые желания: иметь собственный дом и найти хорошую жену. Но кому может быть интересен бедный фермер с криминальным прошлым, живущий с мамой? Гогита довольно быстро осваивает новые технологии знакомств в социальных сетях и готов к встрече с любовью всей своей жизни. Но образы, которые рождаются в голове героя в процессе виртуального общения, весьма далеки от реальности. Путь к обретению своей любви оказывается грустным и комичным одновременно.