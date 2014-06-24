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Свидания вслепую - трейлер
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Свидания вслепую. Трейлер

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Дата публикации: 24 июня 2014
Свидания вслепую – Главный герой — 40 летний Сандро, учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Его мама давно мечтает о появлении внуков, но Сандро не везет с женщинами, которых он и его друг Ива находят на сайтах знакомств. После очередного неудачного свидания Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в нее. Но выясняется, что Манана замужем и ее супруг как раз выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Сандро решает встретить Тенго у здания тюрьмы и поговорить «по-мужски», но в итоге вынужден назваться таксистом, которого Тенго нанимает для поездки. Все трое отправляются вместе в путешествие по обратной стороне Тбилиси — не выхолощенному «туристическому» городу, блестящему словно с открытки, а смеси покосившихся ставен старого города и серых советских кварталов, где еле сводя концы с концами, живут люди, которые все еще верят в любовь.
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