Архитектор Дмитрий Калмыков всегда был увлечен своим делом – настолько сильно, что на собственную личную жизнь времени не оставалось. Случайная встреча с коллегой Марией становится судьбоносной – молодые люди вскоре понимают, что не могут жить друг без друга. Они начинают жить вместе, но пришедшие вместе с любовью ревность и сомнения мучают героев. Несчастья одно за другим обрушиваются на головы молодых супругов – сначала умирает их ребенок, затем тяжело заболевает Маша. Справятся ли герои? Найдут ли путь друг к другу после всех тягот?