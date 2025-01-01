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Любить человека

Lyubit cheloveka 18+
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О фильме

Архитектор Дмитрий Калмыков всегда был увлечен своим делом – настолько сильно, что на собственную личную жизнь времени не оставалось. Случайная встреча с коллегой Марией становится судьбоносной – молодые люди вскоре понимают, что не могут жить друг без друга. Они начинают жить вместе, но пришедшие вместе с любовью ревность и сомнения мучают героев. Несчастья одно за другим обрушиваются на головы молодых супругов – сначала умирает их ребенок, затем тяжело заболевает Маша. Справятся ли герои? Найдут ли путь друг к другу после всех тягот?

  • У главного героя фильма, архитектора Дмитрия Калмыкова, был прототип – советский архитектор Александр Шипков. Знакомство с ним вдохновило режиссера Сергея Герасимова на создание фильма. 
  • В 1973 году сценарий фильма был издан отдельным томом. Приложением к нему послужила статья «Жизнь. Замысел. Фильм» Сергея Герасимова – в ней режиссер рассказывает об Александре Шипкове и общении с ним. 
  • В кадре можно увидеть работы мексиканских художников Диего Ривера и Альфаро Секейроса, кроме того, последний лично появился в одной из сцен. 
  • В 1973 году на Всесоюзном кинофестивале, проходившем в Алма-Ате, картина «Любить человека» была удостоена приза «За разработку актуальной современной темы».

Архитектор Калмыков погружен в свою работу настолько, что до 35 лет не успел влюбиться. И вот пришла любовь, началась жизнь вдвоем.

Тут и радость каждодневных открытий, и неумение ладить с дорогим человеком, и ревность, и мучительные сомнения. Путь Калмыкова и Марии к гармонии лежит через душевную драму — смерть ребенка и тяжелую болезнь Марии…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 декабря 1972
Дата выхода
1 декабря 1972 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Lyubit cheloveka, Den Menschen lieben, Myśl i serce, Szeresd az embert!, The Love of Mankind, Любить человека, 要热爱人
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Анатолий Солоницын
Анатолий Солоницын
Любовь Виролайнен
Тамара Макарова
Тамара Макарова
Жанна Болотова
Жанна Болотова
Иван Неганов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
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7.2 IMDb
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