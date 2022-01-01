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Анастасия Попкова
Анастасия Попкова
Anastasiya Popkova
О персоне
Фильмография
Анастасия Попкова
Anastasiya Popkova
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Дата рождения
26 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
167 см
Биография Анастасии Попковой
Родилась 26 августа 1981 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Анастасии Попковой
Кино про Алексеева
драма
2014, Россия
7.0
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