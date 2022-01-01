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Зал Джимми
Зал Джимми, 2014: актеры и роли
Jimmy's Hall
Зал Джимми
2014 / Великобритания / Ирландия / Франция
Трейлер
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Зал Джимми, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Лоуч
Ken Loach
В ролях
Бэрри Уорд
Barry Ward
Симона Кирби
Simone Kirby
Эндрю Скотт
Andrew Scott
Джим Нортон
Jim Norton
Френсис Маджи
Francis Magee
Карл Джиари
Karl Geary
Денис Гоф
Denise Gough
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