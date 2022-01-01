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Зал Джимми Зал Джимми
Киноафиша Фильмы Зал Джимми Зал Джимми, 2014: актеры и роли
Jimmy's Hall Зал Джимми 2014 / Великобритания / Ирландия / Франция
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Зал Джимми, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Лоуч Кен Лоуч Ken Loach
В ролях
Бэрри Уорд Бэрри Уорд Barry Ward Симона Кирби Симона Кирби Simone Kirby Эндрю Скотт Эндрю Скотт Andrew Scott Джим Нортон Джим Нортон Jim Norton Френсис Маджи Френсис Маджи Francis Magee Карл Джиари Karl Geary Денис Гоф Денис Гоф Denise Gough
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