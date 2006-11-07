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Постер фильма Смерть девушки
Постер фильма Смерть девушки
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6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Смерть девушки

Смерть девушки

The Dead Girl 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Работа американского режиссера Карен Монкрифф представляет собой драму, состоящую из пяти частей. Каждая из пяти частей фильма рассказывает о людях, так или иначе имевших отношение к погибшей. «Незнакомка», «Сестра», «Жена», «Мать», «Мертвая девочка» – названия говорят, о ком именно пойдет речь в конкретной части фильма. Такая расстановка акцентов дает возможность увидеть судьбы разных людей, на которые повлияла одна и та же ситуация, попытаться понять каждого отдельного героя в рамках одной трагедии. Незнакомка – это девушка, обнаружившая тело погибшей девушки. Для сестры факт погибели Кристы кажется нереальным. Жена ее любовника обнаруживает их прошлую связь и задумывается о своей настоящей жизни. Мать безутешна и пытается найти пропавшую без вести дочь. Но лишь в самом конце мы узнаем, что же было важно для самой Кристы в этой жизни.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 7 ноября 2006
Дата выхода
7 марта 2008 Германия
28 июня 2007 Португалия
7 ноября 2006 США
MPAA R
Сборы в мире $905 291
Производство Bruin Grip Services, Lakeshore Entertainment, Pitbull Pictures
Другие названия
The Dead Girl, Dead Girl, A Garota Morta, A halott lány, A Rapariga Morta, Das tote Mädchen, La Chica Muerta, Mentes peligrosas, Mrtva devojka, Mrtvá dívka, Negyva mergina, Siedem żyć, The Dead Girl - Viaton uhri, To nekro koritsi, Το νεκρό κορίτσι, Мертвая девочка, Мъртвото момиче, 死んだ少女, 陷索
Режиссер
Карен Монкрифф
В ролях
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Пайпер Лори
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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