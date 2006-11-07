Работа американского режиссера Карен Монкрифф представляет собой драму, состоящую из пяти частей. Каждая из пяти частей фильма рассказывает о людях, так или иначе имевших отношение к погибшей. «Незнакомка», «Сестра», «Жена», «Мать», «Мертвая девочка» – названия говорят, о ком именно пойдет речь в конкретной части фильма. Такая расстановка акцентов дает возможность увидеть судьбы разных людей, на которые повлияла одна и та же ситуация, попытаться понять каждого отдельного героя в рамках одной трагедии. Незнакомка – это девушка, обнаружившая тело погибшей девушки. Для сестры факт погибели Кристы кажется нереальным. Жена ее любовника обнаруживает их прошлую связь и задумывается о своей настоящей жизни. Мать безутешна и пытается найти пропавшую без вести дочь. Но лишь в самом конце мы узнаем, что же было важно для самой Кристы в этой жизни.