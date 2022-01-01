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Джулиан Моррис
Джулиан Моррис
Julian Morris
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Джулиан Моррис
Julian Morris
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Дата рождения
13 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Джулиана Морриса
Родился 13 января 1983 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джулиана Морриса
Сердце дракона-3: Проклятье чародея
приключения, фэнтези
2015, США
5.0
Не подавай виду
боевик, триллер, детектив
2013, США
4.0
Крик в общаге
триллер, ужасы
2009, США
6.0
Танцовщица
драма, мелодрама
2006, США
5.0
Волк _одиночка
мистика, драма, ужасы
2005, США
5.0
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