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Киноафиша Фильмы Ночной беглец Цитаты из фильма Ночной беглец

Цитаты из фильма Ночной беглец

Jimmy Conlon Я совершил в жизни ужасные вещи. Такие, за которые меня никогда не простят. Я предал друзей, отвернулся от самых близких. Я всегда знал, что мои грехи рано или поздно настигнут меня. В этой жизни ни один грех не остаётся без наказания. Твоя жизнь не пролетает перед глазами в момент смерти. Это чушь. Тебя преследуют твои сожаления в последние мгновения. Всё, чем ты не стал. Все, кого ты подвёл. Всё, что ты бы хотел изменить, если бы у тебя было больше времени.
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Shawn Maguire Я был единственным, кто когда-либо заботился о тебе. И всё это закончилось час назад, когда ты убил моего сына. Я пойду на твоего мальчишку со всеми силами, что у меня есть.
Jimmy Conlon Я не позволю тебе забрать его, Шон.
Shawn Maguire У тебя нет выбора. И когда всё закончится, а оно закончится, мы с тобой встретимся здесь, в этом ресторане, за этим же столом, за которым я раньше сидел с моим сыном, и я посмотрю тебе в глаза так же, как ты смотришь мне сейчас. И я увижу, насколько они пусты без твоего сына в этом мире. То же самое, что я видел в глазах моей жены; то, что ты видишь в моих глазах. И когда я это увижу... тогда я позволю тебе умереть.
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🥺
🤔
🥱
Kirsten Мамочка, Санта пахнет странно.
Jimmy Conlon Как думаешь, мамочка захочет сесть на другое колено Санты?
Frank's Wife Думаю, мамочка слишком крупная.
Jimmy Conlon О, у Санты тут полно места.
[похлопывая по колену]
Frank Это моя жена, Джимми.
Jimmy Conlon Фрэнк, сейчас же Рождество.
[наклоняясь к Роуз]
Jimmy Conlon Позвони, если хочешь сломать ирландское проклятье. Я худой, но длинный.
🧡
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🥱
Jimmy Conlon То, что я сделал, то, что я видел — это становится частью тебя. Нельзя просто вернуться домой и всё это смыть. Единственный способ защитить тебя — уйти. Забыть про тебя и твою маму. Я хотел для тебя жизни лучше, чем та, что выбрал для себя.
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🥱
Jimmy Conlon Я даю тебе ещё один шанс уйти от этого.
Shawn Maguire Ты даёшь *мне* ещё один шанс?
Jimmy Conlon Вот именно. Пока ты охотишься на Майкла — я охочусь на тебя. Уходи, Шон.
Shawn Maguire Уйти куда, Джимми? А? Мне уже некуда возвращаться.
Jimmy Conlon Это между тобой и мной. Не вмешивай моего сына.
Shawn Maguire П###т тебе!
Jimmy Conlon Тогда сделаем, как ты всегда говорил. Перейдём эту черту вместе. Прямо сейчас...
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Mike Conlon Вас давно следовало посадить. Заставить платить за то, что вы натворили.
Jimmy Conlon То, что я не за решёткой, не значит, что я не расплачиваюсь за свои поступки, Майкл.
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Shawn Maguire Скажи всем приготовиться. Джимми идёт...
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