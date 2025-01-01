Jimmy ConlonЯ совершил в жизни ужасные вещи. Такие, за которые меня никогда не простят. Я предал друзей, отвернулся от самых близких. Я всегда знал, что мои грехи рано или поздно настигнут меня. В этой жизни ни один грех не остаётся без наказания. Твоя жизнь не пролетает перед глазами в момент смерти. Это чушь. Тебя преследуют твои сожаления в последние мгновения. Всё, чем ты не стал. Все, кого ты подвёл. Всё, что ты бы хотел изменить, если бы у тебя было больше времени.
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Shawn MaguireЯ был единственным, кто когда-либо заботился о тебе. И всё это закончилось час назад, когда ты убил моего сына. Я пойду на твоего мальчишку со всеми силами, что у меня есть.
Shawn MaguireУ тебя нет выбора. И когда всё закончится, а оно закончится, мы с тобой встретимся здесь, в этом ресторане, за этим же столом, за которым я раньше сидел с моим сыном, и я посмотрю тебе в глаза так же, как ты смотришь мне сейчас. И я увижу, насколько они пусты без твоего сына в этом мире. То же самое, что я видел в глазах моей жены; то, что ты видишь в моих глазах. И когда я это увижу... тогда я позволю тебе умереть.
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KirstenМамочка, Санта пахнет странно.
Jimmy ConlonКак думаешь, мамочка захочет сесть на другое колено Санты?
Jimmy ConlonПозвони, если хочешь сломать ирландское проклятье. Я худой, но длинный.
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Jimmy ConlonТо, что я сделал, то, что я видел — это становится частью тебя. Нельзя просто вернуться домой и всё это смыть. Единственный способ защитить тебя — уйти. Забыть про тебя и твою маму. Я хотел для тебя жизни лучше, чем та, что выбрал для себя.