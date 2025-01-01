Я был единственным, кто когда-либо заботился о тебе. И всё это закончилось час назад, когда ты убил моего сына. Я пойду на твоего мальчишку со всеми силами, что у меня есть.

У тебя нет выбора. И когда всё закончится, а оно закончится, мы с тобой встретимся здесь, в этом ресторане, за этим же столом, за которым я раньше сидел с моим сыном, и я посмотрю тебе в глаза так же, как ты смотришь мне сейчас. И я увижу, насколько они пусты без твоего сына в этом мире. То же самое, что я видел в глазах моей жены; то, что ты видишь в моих глазах. И когда я это увижу... тогда я позволю тебе умереть.