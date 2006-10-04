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13 game sayawng

13, 2006

2006 / Таиланд
6.6 Оцените
10 голосов
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О фильме

Чего только не сделаешь за деньги! Главный герой этого лихо закрученного триллера на собственной шкуре узнает: каковы последствия неукротимой жадности. Жизнь Пучита катится под откос: его бросила подружка и уволили с работы. Но один телефонный звонок меняет все: незнакомец просит Пучита убить муху газетой. Парень делает это и получает на счет несколько тысяч батов. Но хитрость в том, что всего заданий - тринадцать! На кону сто миллионов батов. Если Пучит не выполнит хотя бы одно задание - деньги испарятся. Пучит с головой ныряет в сумасшедшую гонку за деньгами. Смотрите онлайн таиландский ужастик "13", в котором драйвовый сюжет перекликается с умопомрачительными жизненными ситуациями: герою придется применить всю свою изобретательность, чтобы справиться с заданиями, и неясно еще - что ему предстоит потерять, чтобы заполучить миллионы.

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 4 октября 2006
Возраст 16+
Режиссер
Чукайт Саквееракул
В ролях
Ачита Сикамана
Криссада Терренс
Сарунью Вонгкрачанг
Наттапонг Аруннате
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 13 2 постера
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