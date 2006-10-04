Чего только не сделаешь за деньги! Главный герой этого лихо закрученного триллера на собственной шкуре узнает: каковы последствия неукротимой жадности. Жизнь Пучита катится под откос: его бросила подружка и уволили с работы. Но один телефонный звонок меняет все: незнакомец просит Пучита убить муху газетой. Парень делает это и получает на счет несколько тысяч батов. Но хитрость в том, что всего заданий - тринадцать! На кону сто миллионов батов. Если Пучит не выполнит хотя бы одно задание - деньги испарятся. Пучит с головой ныряет в сумасшедшую гонку за деньгами. Смотрите онлайн таиландский ужастик "13", в котором драйвовый сюжет перекликается с умопомрачительными жизненными ситуациями: герою придется применить всю свою изобретательность, чтобы справиться с заданиями, и неясно еще - что ему предстоит потерять, чтобы заполучить миллионы.