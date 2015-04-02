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13 грехов
Отзывы о фильме «13 грехов»
13 Sins
13 грехов
2014 / США
Трейлер
6.8
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
уже в инете есть! слабенько!
по начау интеретно,а потом уже бред начинается!
3/10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
26 февраля 2016, 10:23
Цитата (Сибирский Шрек, 08/06/2014 - 02:07:19):
Тут действительно напрашивался открытый финал, выбор между Добром и Злом. Звонок, как предложение дьявола, каждый человек волен выбирать. Беременная жена, вроде как явно "светлая" сторона, муж же по середине, нео Фауст. Рожа у него просто больше комическая, чем драматическая, грустный финал, не подошел бы. Очень похожая ситуация, была в фильме "Подарок" или посылка с Кемерон Диас, там все грустно как раз таки заканчивается, люди веками, принимают предложение Дьявола✊
26 февраля 2016, 10:23
0
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fanbunga
7 марта 2016, 02:50
Ответ на сообщение Toporock от 03/06/2014 - 23:53:59
Актеры как правило не первого десятка
Если продолжать про Красный штат, то как по мне, так Джон Гудман переплюнет десяток из "первого десятка", Мелисса Лео опять же, М. Паркс. Да и молодежь там вполне прилично смотрелась.
Ну согласись, это уже целый жанр...
Кевин Смит сам по себе жанр✊ .
Не поняла я про жанр. Проходняк с абсурдным сюжетом это жанр? или недорогое кино про "захолустье"?
Kill List Бена Уитли пол лимона стоил. Героя и ситуацию логично дожали до предела, и мрак там так грамотно сгущается, это интересно.
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 03/06/2014 - 18:59:06
Да как-то абстрактно сочувствуешь всем мухогрызам, чисто по человечески. Но особой симпатии никто не вызывает. А когда выясняется, что "играют всех"...бред, короче, как и было сказано✊
7 марта 2016, 02:50
0
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Toporock
7 марта 2016, 02:50
Цитата (fanbunga, 04/06/2014 - 21:04:11):
Не, арттриллер, малобюджетный, с рейтингом 18, в морем крови, и высокой театральностью, некой псевдореализм, с актерами, пятого десятка, включая Гудмана (думать о нем хорошо, это одно, а быть актером в "обойме", это совершенно другое).
7 марта 2016, 02:50
0
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Toporock
7 марта 2016, 02:50
Цитата (fanbunga, 03/06/2014 - 18:51:30):
Да и не только Красный Штат, на мой взгляд похож, трешевым подходом и гипер реалистичностью. То есть, изначально как бы проблемы нет. Появляется бредовая ситуация, и только такая, этакий элемент сарказма, после чего главный герой\герои по пояс в крови, и все это не фантастика. Актеры как правило не первого десятка, съемки где то в захолустье. Ну согласись, это уже целый жанр...✊
7 марта 2016, 02:50
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fanbunga
7 марта 2016, 02:50
ассоциация любопытная с Красным штатом... Отчего, интересно?
Сюжет напоминает финчеровскую Игру. Только он прямой и предсказуемый как шпала.
Неприятно, когда человек добровольно в скотину превращается. Не понравилось.
Штату я 10 ставила.
7 марта 2016, 02:50
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Toporock
16 марта 2016, 01:03
Цитата (Сибирский Шрек, 01/06/2014 - 21:16:30):
Да, в натуре спасибо за наводку✊ . Я пару раз отказывался идти на него, но вот сходил.... Забавно. На Красный Штат похоже, и рейтинг 18, по которому уже скучать начал. Приятно удивлен
7\10✊
16 марта 2016, 01:03
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по начау интеретно,а потом уже бред начинается!
3/10
Тут действительно напрашивался открытый финал, выбор между Добром и Злом. Звонок, как предложение дьявола, каждый человек волен выбирать. Беременная жена, вроде как явно "светлая" сторона, муж же по середине, нео Фауст. Рожа у него просто больше комическая, чем драматическая, грустный финал, не подошел бы. Очень похожая ситуация, была в фильме "Подарок" или посылка с Кемерон Диас, там все грустно как раз таки заканчивается, люди веками, принимают предложение Дьявола✊
Актеры как правило не первого десятка
Если продолжать про Красный штат, то как по мне, так Джон Гудман переплюнет десяток из "первого десятка", Мелисса Лео опять же, М. Паркс. Да и молодежь там вполне прилично смотрелась.
Ну согласись, это уже целый жанр...
Кевин Смит сам по себе жанр✊ .
Не поняла я про жанр. Проходняк с абсурдным сюжетом это жанр? или недорогое кино про "захолустье"?
Kill List Бена Уитли пол лимона стоил. Героя и ситуацию логично дожали до предела, и мрак там так грамотно сгущается, это интересно.
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 03/06/2014 - 18:59:06
Да как-то абстрактно сочувствуешь всем мухогрызам, чисто по человечески. Но особой симпатии никто не вызывает. А когда выясняется, что "играют всех"...бред, короче, как и было сказано✊
Не, арттриллер, малобюджетный, с рейтингом 18, в морем крови, и высокой театральностью, некой псевдореализм, с актерами, пятого десятка, включая Гудмана (думать о нем хорошо, это одно, а быть актером в "обойме", это совершенно другое).
Да и не только Красный Штат, на мой взгляд похож, трешевым подходом и гипер реалистичностью. То есть, изначально как бы проблемы нет. Появляется бредовая ситуация, и только такая, этакий элемент сарказма, после чего главный герой\герои по пояс в крови, и все это не фантастика. Актеры как правило не первого десятка, съемки где то в захолустье. Ну согласись, это уже целый жанр...✊
Сюжет напоминает финчеровскую Игру. Только он прямой и предсказуемый как шпала.
Неприятно, когда человек добровольно в скотину превращается. Не понравилось.
Штату я 10 ставила.
Да, в натуре спасибо за наводку✊ . Я пару раз отказывался идти на него, но вот сходил.... Забавно. На Красный Штат похоже, и рейтинг 18, по которому уже скучать начал. Приятно удивлен
7\10✊
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