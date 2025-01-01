AmberМисс Стогер, мой пластический хирург сказал, что я не должен заниматься ничем, где мяч летит мне в нос.
DionneНу вот, и твоя личная жизнь накрылась медным тазом.
MelЭй, ты, если с моей дочкой что-то случится, у меня есть .45 и лопата, сомневаюсь, что кто-то будет по тебе скучать.
[о сохранении девственности]
CherВидишь, как я придирчива к своей обуви, а она надевается только на мои ноги.
CherДолжны ли все угнетённые люди иметь право на убежище в Америке? Амбер будет защищать отрицательную позицию. Чер — положительную. Чер, два минуты.
CherЗначит, вот, например, сейчас гаитянцам нужно приехать в Америку. Но некоторые люди говорят: «А как же нагрузка на наши ресурсы?» Тогда это как на вечеринке в саду по случаю дня рождения моего отца, да? Я написала R.S.V.P., потому что был банкет за столом. Но пришли люди, которые не подтвердили. И я была в полной панике. Мне пришлось лететь на кухню, перераспределять еду, впихивать дополнительные приборы. Но к концу дня стало ясно: чем больше — тем веселее. И если бы правительство просто добралось до кухни и переставило всё, мы бы точно могли повеселиться с гаитянцами. И в заключение позвольте напомнить: на Статуе Свободы не написано R.S.V.P. Большое спасибо.
Cher HorowitzЛадно, я не хочу быть предательницей своего поколения, но я не понимаю, как сегодня одеваются парни. Серьёзно, будто только что с кровати свалились, надели мешковатые штаны, жирные волосы — фу — и закрыли всё это кепкой задом наперёд. И от нас ждут, что мы в них влюбимся? Да ну нафиг.
TravisЯ хотел бы сказать вот что. Опоздание — это не то, что ты делаешь в одиночку. Много, очень много людей способствовали моему опозданию. Хочу поблагодарить своих родителей за то, что никогда не подвозили меня до школы, водителя городского автобуса Лос-Анджелеса, который рискнул взять в салон незнакомого парня, и, наконец, замечательную команду из Макдоналдса, которая часами готовила эти яйца МакМаффины, без которых я, возможно, никогда бы не опоздал.
CherО боже! Я обожаю Джоша. Я по уши, по самые помидоры влюблена в Джоша!
CherВсё, что я думаю и делаю, — неправильно. Я ошибалась насчёт Элтона, я ошибалась насчёт Кристиана, и теперь Джош меня ненавидит. Всё сводилось к одному неизбежному выводу — я просто полный ноль. О, и эта история с Джошем и Тай меня выводила из себя больше всего. Ну, в чём моя проблема? Тай — моя подруга, я не завидую ей из-за парня, я правда... Ой, интересно, есть ли это у меня по размеру. Зачем ей Джош вообще? Он странно одевается, слушает какую-то жалобную музыку, и он даже не милый... в обычном смысле. Он как слизняк, который всё время валяется дома. И он ужасно танцует, никуда с ним пойти нельзя. Погоди-ка, чего я вообще переживаю? Это же Джош! Ладно, ладно, он немного придурковат, но зачем ему Тай? Она бы его не сделала счастливым. Джошу нужна была кто-то с фантазией, кто-то, кто о нём позаботится, кто посмеётся над его шутками... если он вообще когда-нибудь их скажет. А потом вдруг...
[подъезжаем к огромному дому]
CherЭто дом Дионы. Она моя подруга, потому что мы обе знаем, как это — когда люди завидуют нам.
CherЛюси, пожарные опять звонили. Говорят, нужно расчистить тот куст. Ты обещала, что Хосе займётся этим.
LucyОн твой садовник, не понимаю, почему ты ему не сказала.
CherЛюси, ты же знаешь, я по-мексикански не говорю.
CherМисс Штоегер, я просто хотела сказать, что физкультура в этой школе — настоящее позорище. Стоять в очереди сорок минут — это вряд ли эффективно с точки зрения аэробики. Сомневаюсь, что я сожгла калории, жуя жвачку Carefree.
CherЯ была на красной волне. Мне пришлось рвануть в дамскую комнату.
MelНе говори, что эти безмозглые придурки опять мне звонят.
CherПапа, некоторые люди потеряли всё. Ты не думаешь, что туда входит и спортивное снаряжение?
JoshМожет, Марки Марка пригласим высадить какое-нибудь звёздное дерево.
CherО, как замечательно. Пригласить Марки Марка оторваться от своего напряжённого графика сползания с штанов и посадить деревья. Почему бы тебе просто садовника не нанять?
JoshЗнаешь, может, Марки Марк хочет использовать свою популярность во благо — внести свой вклад. На всякий случай, если ты не слышала, вклад — это...
CherИзвините, но я пожертвовала много дорогих итальянских нарядов Люси, и как только получу права, я обязательно буду тормозить ради животных, и я посвятила много часов тому, чтобы помочь двум одиноким учителям найти любовь.
JoshСтавлю, что это служит твоим интересам больше, чем их. Знаешь, если бы я хоть раз видел, чтобы ты сделала что-то на девяносто процентов неэгоистичное, я бы умер от шока.
CherПапа — адвокат. Это самые страшные юристы. Даже Люси, наша горничная, его боится. А папа такой крутой, что берёт 500 долларов в час за то, что ругается с людьми. Но со мной он ругается бесплатно, потому что я его дочь.
CherИногда нужно чуть приоткрыться. Это напоминает мальчикам о наготе, и тогда они начинают думать о сексе.
CherЯ чувствовала себя бессильной и не в своей тарелке. А это я просто терпеть не могу. Мне нужно было найти убежище, где я могла бы собраться с мыслями и восстановить силы...
[мы видим общий план торгового центра]
MelДжош, ты ещё растёшь? Ты, кажется, выше, чем на Пасху.
MelЯ не предлагаю. Я спрашиваю, ты вообще пьёшь? Думаешь, я буду наливать алкоголь подросткам, которые с моей дочерью за рулём?
ChristianЧувак, твоя забота — это круто.
CherИскать парня в старшей школе — всё равно что искать смысл в фильме с Поли Шором.
JoshЭй, в некоторых уголках вселенной, может быть не в нашем современном мире, но где-то считается крутым знать, что происходит в мире.
CherСпасибо, Джош. Мне ОЧЕНЬ нужны уроки от тебя, как быть крутой. Расскажи ещё раз про Кенни Джи?
Dionne[о том, как Мюррей сбрил голову]Почему тебе важно, что *он* думает, Мюррей? Мне же смотреть на тебя! Что мне теперь с тобой делать? И прямо перед фотографиями в альбом? Что я внукам потом скажу? Знаешь что? Всё...
DMV TesterКак справилась? Давай посмотрим, ладно? Ты не можешь припарковаться, не умеешь перестраиваться, не можешь повернуть направо, повредила чужое имущество и чуть не убила человека. В общем, провалила.
Cher[Относится к Джошу]Ладно, ладно, он такой себе Болдуин.
Cher[ищет пару для своего учителя]К сожалению, в моей школе был настоящий дефицит девчонок. Злые тролли из математики были уже женаты, а мисс Стогер, как и положено учителям физкультуры, явно была с ориентацией на свой пол.
TravisЭто один из моих шагов. Видишь, я вступил в этот клуб, и у них там куча шагов. Примерно...
CherСлушай, Тай, когда мы придём туда, сделай так, чтобы Элтон тебя заметил, но не здороваться первым. Выгляди так, будто тебе весело и ты реально популярна. Разговаривай с кем-нибудь в его поле зрения, лучше с парнем. Пусть он сам подойдёт к тебе. И — найди повод уйти, пока он ещё заинтересован в разговоре. Главное — чтобы он всегда хотел ещё.