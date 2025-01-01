Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Бестолковые Цитаты из фильма Бестолковые

Цитаты из фильма Бестолковые

Cher Ой, отстань! Да ты шутишь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Какого хрена это?
Cher Платье.
Mel Кто сказал?
Cher Кэлвин Кляйн.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amber Мисс Стогер, мой пластический хирург сказал, что я не должен заниматься ничем, где мяч летит мне в нос.
Dionne Ну вот, и твоя личная жизнь накрылась медным тазом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Эй, ты, если с моей дочкой что-то случится, у меня есть .45 и лопата, сомневаюсь, что кто-то будет по тебе скучать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о сохранении девственности]
Cher Видишь, как я придирчива к своей обуви, а она надевается только на мои ноги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Должны ли все угнетённые люди иметь право на убежище в Америке? Амбер будет защищать отрицательную позицию. Чер — положительную. Чер, два минуты.
Cher Значит, вот, например, сейчас гаитянцам нужно приехать в Америку. Но некоторые люди говорят: «А как же нагрузка на наши ресурсы?» Тогда это как на вечеринке в саду по случаю дня рождения моего отца, да? Я написала R.S.V.P., потому что был банкет за столом. Но пришли люди, которые не подтвердили. И я была в полной панике. Мне пришлось лететь на кухню, перераспределять еду, впихивать дополнительные приборы. Но к концу дня стало ясно: чем больше — тем веселее. И если бы правительство просто добралось до кухни и переставило всё, мы бы точно могли повеселиться с гаитянцами. И в заключение позвольте напомнить: на Статуе Свободы не написано R.S.V.P. Большое спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Ты считаешь, она красивая?
Cher Нет, она полный Моне.
Tai Что такое Моне?
Cher Это как картина, понимаешь? С расстояния нормально, а вблизи — полный бардак. Спросим парня. Кристиан, что скажешь про Эмбер?
Christian Город старух.
Cher Видишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Если сотрясение, надо держать её в сознании, понял? Задавай вопросы.
Elton Сколько будет семь умножить на семь?
Cher То, что она знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Почему я вообще должен тебя слушать? Ты девственница и за рулём ни черта не умеешь.
Cher Это было слишком жестко, Тай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Horowitz Ладно, я не хочу быть предательницей своего поколения, но я не понимаю, как сегодня одеваются парни. Серьёзно, будто только что с кровати свалились, надели мешковатые штаны, жирные волосы — фу — и закрыли всё это кепкой задом наперёд. И от нас ждут, что мы в них влюбимся? Да ну нафиг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ты назвала бы меня эгоисткой?
Dionne Нет, в лицо такого не скажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Travis Я хотел бы сказать вот что. Опоздание — это не то, что ты делаешь в одиночку. Много, очень много людей способствовали моему опозданию. Хочу поблагодарить своих родителей за то, что никогда не подвозили меня до школы, водителя городского автобуса Лос-Анджелеса, который рискнул взять в салон незнакомого парня, и, наконец, замечательную команду из Макдоналдса, которая часами готовила эти яйца МакМаффины, без которых я, возможно, никогда бы не опоздал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Murray Твой парень Кристиан — п***ас!
Cher Шер, Дионн: Что?
Murray Он — дискобол, читает Оскара Уайльда, держит билет на Стрейзанд, друг Дороти, поняла?
Cher Да ну, ни за что, даже не думай!
Murray Нет, даже; он — гей!
Dionne Он любит шоппинг, Шер. И умеет одеваться.
Cher О, Боже, я совсем ох#ела. Чувствую себя полным идиотом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Murray Девушка, одолжи мне пять баксов.
Dionne Мюррей, я уже просила тебя не называть меня «девушка».
Murray Извините, «мисс Дион».
Dionne Спасибо.
Murray Ладно, но уличный сленг — это всё более актуальная форма выражения. Большинство женских местоимений звучат издевательски, но не обязательно с женоненавистническим подтекстом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Ты серьёзно хочешь сказать, что отстаивал оценку С+ и получил А-?
Cher Чисто благодаря моим убеждающим способностям, гордишься?
Mel Дорогуша, я не мог быть счастливее, если бы это были настоящие оценки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heather Как Гамлет сказал: «Будь верен самому себе».
Cher Гамлет этого не говорил.
Heather Мне кажется, я точно помню, что говорил Гамлет.
Cher Ну, я точно помню Мела Гибсона, и он этого не говорил. Это сказал Полоний.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Разве мой дом не классика? Колонны тут с 1972 года.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Он действительно одевается лучше меня, так что что я могу привнести в эти отношения?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Ты знаешь, который час?
Cher Часы с этим нарядом — не в тему, папочка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Пока люди не станут настолько мирными, чтобы не показывать насилие в новостях, нет смысла убирать его из фильмов, где оно нужно для зрелищности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Кстати, где твоя табель?
Cher Она ещё не готова.
Mel Что значит «она ещё не готова»?
Cher Да некоторые учителя пытаются меня обмануть, пап. А я помню, ты всегда говоришь: «Не принимай первое предложение», так что я считаю, что эти оценки — просто отправная точка для переговоров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Чёрт, я просто в ахуе. Мне бы сейчас какую-нибудь травяную штучку.
Dionne Ну, через десять минут у нас обед. Чая нет, но есть кола и всякое такое.
Tai Да ну без б##я. У вас тут кола есть?
Dionne Ага, есть.
Cher Да, это же Америка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel [по телефону] Ты знаешь, который час?
Cher Часы не очень подходят к этому наряду, папочка.
Mel Где ты?
Cher Я просто перекусываю у своей подруги.
Mel Где, в Кувейте?
Cher Это в Долине?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Ты вообще понимаешь, о чём говоришь?
Cher Нет. А тебе кажется, что понимаю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дионн Алло? Там же был знак «Стоп».
Шер Я же полностью остановилась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Я хочу сделать что-то для человечества.
Josh Как насчёт стерилизации?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [после того, как она с Джошем поцеловались] Ну, ты можешь догадаться, что было дальше...
[мы видим пару, которая собирается пожениться]
Cher ДА НУ, МНЕ ВСЕГО 16, И ЭТО КАЛИФОРНИЯ, А НЕ КЕНТУКИ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Слушай, мне просто интересно. Сколько часов в день ты тратишь на уход за собой?
Cher Некоторым людям не так повезло быть такими естественно милыми, как ты.
Josh Прекрати, я краснею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher О боже! Я обожаю Джоша. Я по уши, по самые помидоры влюблена в Джоша!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Всё, что я думаю и делаю, — неправильно. Я ошибалась насчёт Элтона, я ошибалась насчёт Кристиана, и теперь Джош меня ненавидит. Всё сводилось к одному неизбежному выводу — я просто полный ноль. О, и эта история с Джошем и Тай меня выводила из себя больше всего. Ну, в чём моя проблема? Тай — моя подруга, я не завидую ей из-за парня, я правда... Ой, интересно, есть ли это у меня по размеру. Зачем ей Джош вообще? Он странно одевается, слушает какую-то жалобную музыку, и он даже не милый... в обычном смысле. Он как слизняк, который всё время валяется дома. И он ужасно танцует, никуда с ним пойти нельзя. Погоди-ка, чего я вообще переживаю? Это же Джош! Ладно, ладно, он немного придурковат, но зачем ему Тай? Она бы его не сделала счастливым. Джошу нужна была кто-то с фантазией, кто-то, кто о нём позаботится, кто посмеётся над его шутками... если он вообще когда-нибудь их скажет. А потом вдруг...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[подъезжаем к огромному дому]
Cher Это дом Дионы. Она моя подруга, потому что мы обе знаем, как это — когда люди завидуют нам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Люси, пожарные опять звонили. Говорят, нужно расчистить тот куст. Ты обещала, что Хосе займётся этим.
Lucy Он твой садовник, не понимаю, почему ты ему не сказала.
Cher Люси, ты же знаешь, я по-мексикански не говорю.
Lucy Я НЕ МЕКСИКАНКА.
Lucy [уходит с раздражением]
Cher Отлично, что это было?
Josh Люси из Сальвадора.
Cher И что?
Josh Это совсем другая страна.
Cher А при чём тут это?
Josh Ты злишься, если кто-то думает, что ты живёшь ниже Сансет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Хочешь потренироваться парковаться?
Cher В чём смысл? Везде парковка с шофёром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christian Тебе нравится Билли Холидэй?
Cher Я его обожаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Мисс Штоегер, я просто хотела сказать, что физкультура в этой школе — настоящее позорище. Стоять в очереди сорок минут — это вряд ли эффективно с точки зрения аэробики. Сомневаюсь, что я сожгла калории, жуя жвачку Carefree.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Я была на красной волне. Мне пришлось рвануть в дамскую комнату.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Не говори, что эти безмозглые придурки опять мне звонят.
Cher Это же твои родители.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Чувствую себя полной коровой. Я съела две тарелки Спешл К, три кусочка индюшиного бекона, горсть попкорна, пять M&M's с арахисовым маслом и вроде как три кусочка солёной пастилки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Ты похож на Пеппи Длинныйчулок.
Cher А ты похож на Форреста Гампа. Кто такая Пеппи Длинныйчулок?
Josh Кого Мел Гибсон никогда не играл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ты хочешь «жертву моды» или «неудачницу по части стиля»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Хотелось бы видеть, что у тебя есть хоть какое-то направление.
Cher У меня есть направление!
Josh Да, в сторону торгового центра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Что с тобой, парень? Ты думаешь, смерть Сэмми Дэвиса оставила дыру в Команде Крыс?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Я капитан спасательной службы Писмо-Бич.
Mel Не думаю, что им нужны твои лыжи.
Cher Папа, некоторые люди потеряли всё. Ты не думаешь, что туда входит и спортивное снаряжение?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Может, Марки Марка пригласим высадить какое-нибудь звёздное дерево.
Cher О, как замечательно. Пригласить Марки Марка оторваться от своего напряжённого графика сползания с штанов и посадить деревья. Почему бы тебе просто садовника не нанять?
Josh Знаешь, может, Марки Марк хочет использовать свою популярность во благо — внести свой вклад. На всякий случай, если ты не слышала, вклад — это...
Cher Извините, но я пожертвовала много дорогих итальянских нарядов Люси, и как только получу права, я обязательно буду тормозить ради животных, и я посвятила много часов тому, чтобы помочь двум одиноким учителям найти любовь.
Josh Ставлю, что это служит твоим интересам больше, чем их. Знаешь, если бы я хоть раз видел, чтобы ты сделала что-то на девяносто процентов неэгоистичное, я бы умер от шока.
Cher О, для меня это была бы причина умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Всё, что заставляет обратить внимание на твои губы — это хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Кристиан сказал, что позвонит на следующий день, но по мужским меркам это значит в четверг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Привет, пап, это моя подруга Тай.
Mel [кричит] Убирайся с моего стула!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Эй, Джеймс Бонд, в Америке мы ездим по правой стороне дороги.
Cher Я езжу. Попробуй на шпильках прокатиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Че, ты девственница?
Cher Говоришь так, будто это плохо.
Dionne К тому же теперь модно говорить — «гименально ограничена».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr.Hall [когда Трэвис собирается выпрыгнуть в окно] А попытки самоубийства МОЖНО бы отложить до следующего урока?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh [смотри новости о войне в Боснии] Ты выглядишь озадаченным.
Cher Я думала, в Ближнем Востоке уже мир объявили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher «Второе предупреждение по трём неоплаченным штрафам.» Не припомню, чтобы получала первое.
Mel Штраф и есть первое предупреждение! Даже не знала, что можно получить штраф без прав.
Cher Да, штрафы могут прилетать в любой момент.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ты такая подлиза.
Josh А ты такой поверхностный космонавт. Почему ты думаешь, что учителя изменят тебе оценки?
Cher Потому что я так делала каждый семестр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Мне кажется, мне действительно хотелось бы изучать экологическое право.
Mel Зачем? Хочешь прожить несчастную, унылую жизнь?
Cher О, Джош и так будет страдать, что бы ни делал.
Mel По крайней мере, он знает, чего хочет. И учится в хорошем колледже. Хотелось бы увидеть, чтобы у тебя тоже была хоть какая-то цель.
Cher У меня есть цель.
Josh Да, в сторону торгового центра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Папа — адвокат. Это самые страшные юристы. Даже Люси, наша горничная, его боится. А папа такой крутой, что берёт 500 долларов в час за то, что ругается с людьми. Но со мной он ругается бесплатно, потому что я его дочь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Иногда нужно чуть приоткрыться. Это напоминает мальчикам о наготе, и тогда они начинают думать о сексе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Я чувствовала себя бессильной и не в своей тарелке. А это я просто терпеть не могу. Мне нужно было найти убежище, где я могла бы собраться с мыслями и восстановить силы...
[мы видим общий план торгового центра]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Джош, ты ещё растёшь? Ты, кажется, выше, чем на Пасху.
Josh Не думаю.
Mel Разве он не кажется больше?
Cher Голова точно больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Ну и что ты сегодня в школе делала?
Cher Да я свои фиолетовые клоги разносила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amber Привет, я одна тут слушала? Мне показалось, что это воняло.
Cher Думаю, это был твой поддельный брендовый парфюм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne Ты для него слишком хороша.
Tai Если я для него слишком хороша, почему же я с ним не вместе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne «Грубый ветер колышет милые почки мая, но твое вечное лето не увянет» Фух! Ты это написал?
Cher Ага. Это же известная цитата.
Dionne Откуда?
Cher Конспекты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Дионн и меня назвали в честь знаменитых певиц прошлого, которые теперь снимаются в рекламных роликах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Спорадически. Это значит — время от времени. Попробуй использовать это в предложении.
Josh [позже] Увидимся.
Tai Да, надеюсь, не спорадически.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ты не можешь быть последним и окончательным авторитетом по водительским правам?
DMV Tester Детка, для тебя я мессия из ГИБДД.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Ты пьёшь?
Christian Нет, спасибо. Я не пью.
Mel Я не предлагаю. Я спрашиваю, ты вообще пьёшь? Думаешь, я буду наливать алкоголь подросткам, которые с моей дочерью за рулём?
Christian Чувак, твоя забота — это круто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Искать парня в старшей школе — всё равно что искать смысл в фильме с Поли Шором.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Эй, в некоторых уголках вселенной, может быть не в нашем современном мире, но где-то считается крутым знать, что происходит в мире.
Cher Спасибо, Джош. Мне ОЧЕНЬ нужны уроки от тебя, как быть крутой. Расскажи ещё раз про Кенни Джи?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne [о том, как Мюррей сбрил голову] Почему тебе важно, что *он* думает, Мюррей? Мне же смотреть на тебя! Что мне теперь с тобой делать? И прямо перед фотографиями в альбом? Что я внукам потом скажу? Знаешь что? Всё...
Murray Всё!
Dionne Хочешь играть в игры?
Murray Хочешь играть в игры?
Dionne Я позвоню твоей маме!
Murray Подожди! Не звони моей маме! Не звони моей маме...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Murray Женщина, почему ты не отвечаешь на мои звонки?
Dionne Ненавижу, когда ты называешь меня «женщина».
Murray Где ты была весь уикенд? Что случилось? Ты за моей спиной на джипе каталась?
Dionne На джипе? Нет. Но раз уж заговорили о тачках и сексе, может, объясни, как это дешёвое наращивание из K-Mart оказалось на заднем сиденье твоей машины.
Murray Понятия не имею, откуда это взялось. Похоже на один из твоих тонких хвостиков или что-то такое, что у тебя тут есть.
Dionne Я не ношу синтетические волосы, ладно? В отличие от некоторых, например Шауны.
Cher Ди, я пошла.
Dionne Пока.
Murray Зачем ты опять на эту тему? Опять эти дни месяца?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ты про наркотики?
Tai Да.
Cher Тай, сколько тебе лет?
Tai Мне будет 16 в мае.
Cher У меня день рождения в апреле, и как старшая, могу я дать тебе совет? Одно дело покурить косячок на вечеринках, а совсем другое — быть под кайфом весь день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Разве моя мама не была полной Бетти? Она умерла, когда я была маленькой. Странный случай во время обычной липосакции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [она задевает припаркованную машину] Ой! Может, записку им оставить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ладно, ты, наверное, думаешь: «Это что, рекламка Ноксземы или как?» Но честно, у меня на самом деле вполне обычная жизнь для подростка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne Чувак, в чём дело? Жалко купленное или что?
Cher Боже нет, ничего подобного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Чёрт, ребята, у меня никогда раньше не было прямых друзей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Кристиан был помешан на Тони Кертисе, поэтому он принес "В джазе только девушки" и "Спорадикус".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после сдачи экзамена по вождению]
Cher Ну как я справилась?
DMV Tester Как справилась? Давай посмотрим, ладно? Ты не можешь припарковаться, не умеешь перестраиваться, не можешь повернуть направо, повредила чужое имущество и чуть не убила человека. В общем, провалила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Это Рен и Стимпи. Они такие экзистенциальные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [Относится к Джошу] Ладно, ладно, он такой себе Болдуин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [ищет пару для своего учителя] К сожалению, в моей школе был настоящий дефицит девчонок. Злые тролли из математики были уже женаты, а мисс Стогер, как и положено учителям физкультуры, явно была с ориентацией на свой пол.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Travis Это один из моих шагов. Видишь, я вступил в этот клуб, и у них там куча шагов. Примерно...
Cher Двенадцать?
Travis Да, двенадцать. Откуда знаешь?
Cher Дикая догадка.
Travis Вау, отличная догадка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne Шер приберегает себя для Люка Перри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Вау, ты хорошенько подкачался.
Cher Вау, твоё лицо теперь соответствует тому, что ты говоришь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Мисс Стоджер. Эта штука — просто подарок для исков.
Miss Stoger Спасибо за юридическую консультацию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher О, смотри, Джош танцует с Тай, он никогда не танцует.
Christian Понятно почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [красивый официант проходит мимо девушек, которые его оценивают] А что скажет зал?
Tai Приемлемо.
Dionne Мелковат. Я люблю побольше.
Cher Фу, я ненавижу мышцы!
Tai Знаешь, я не особо против, главное, чтобы его к-да не была кривой. Я это просто ненавижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Я жду, что ты войдёшь в эту дверь через двадцать минут.
Cher Это может занять больше времени, пап.
Mel В Лос-Анджелесе везде двадцать минут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [Покрасневшая перед свиданием, пока Дион делает макияж] У меня всё ещё краснеет!
Dionne Я делаю тебя такой бледной, какой только могу, Шер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Эй, то, что моя мама выходит за другого, не значит, что он мне отец.
Cher На самом деле, Като, именно это и значит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Уф, Чер, я больше не хочу этим заниматься, и мои булочки на ощупь совсем не как сталь.
Cher Ладно, будет легче. Обещаю. Главное — заниматься каждый день, а не время от времени.
Tai Откуда ты знаешь, что мы занимаемся время от времени?
Cher Вот еще что, Тай, нам надо поработать над твоим акцентом и словарным запасом. Смотри, «sporadic» значит «время от времени». Попробуй сегодня употребить это слово в предложении.
Tai Ладно.
Cher Отныне мы будем чередовать «Аэробику Синди Кроуфорд» и «Булочки из стали» и читать по одной книге вне школы в неделю. Моя первая книга — «В форме или в жире».
Tai Моя — «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
Cher Отлично. Это позаботится о нашем разуме и теле, но нам стоит пару часов делать что-то хорошее для человечества или планеты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [Джошу] Тебе не пора ли в школу на Восточном побережье? Говорят, девчонки в Нью-Йоркском университете совсем не перебирают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Чувак, эта вечеринка просто жжёт.
Cher Давай обойдём зал, прежде чем решим, где остановиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Пожилые люди бывают такими милыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amber В такой одежде она может быть фермершей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Дион и её парень Мюррей в этих драматичных отношениях. Кажется, они слишком много раз смотрели фильм про Айка и Тину Тернер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Эй, ты видел это?
Cher Фу, скейтборды. Это уже как пять лет назад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Вау, вы, ребята, говорите, как взрослые!
Cher Ну, это действительно хорошая школа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [про Джоша] Водитель с правами, которому делать нечего? Где я такого неудачника найду?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Посмотри на этот язык тела! Ноги скрещены друг к другу — это явный приглашение к сексу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ходила по магазинам с доктором Сьюзом?
Dionne Ну, по крайней мере, я бы не содрала с колли шкуру, чтобы сделать рюкзак.
Cher Это искусственная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Вдруг туча нависла над первым уроком... Я получила тройку по дебатам?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr.Hall Есть у кого-нибудь последние мысли по поводу речи Шер? Элтон?
Elton Да. Я не могу найти свой диск с Cranberries. Надо побыстрее на площадь, пока кто-нибудь не стащил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ди, когда у тебя обостряются аллергии, снимай носовое кольцо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amber [делает W руками] Да плевать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christian Спасибо, чувак. Ты меня понял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [Разговаривает с Дионн, пока Мюррей учит её водить] На самом деле, заняться этим по-настоящему — это серьёзное решение... Не верю, что я была так капризна... Ди, я чуть не переспала с ним!
Murray Ты чуть не переспала с кем?
Cher С Кристианом.
Murray [смеётся]
Dionne Что?
Murray Эй, ну вы, су#и, слепые что ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Похоже, нам придётся засветиться на вечеринке у Вэл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Так ты не хочешь провести ночь с Парнем с колокольчиком?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Так, этот фланелевый прикид. Это дань хрустящей сиквеллской погоде или ты просто пытаешься не замёрзнуть у холодильника?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christian Классные ножки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [задумывается, почему ей так плохо из-за Тая и Джоша; смотрит в витрину] Ой! Интересно, есть ли это моего размера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Это как та книга, что я читала в девятом классе, где говорилось: «Гораздо лучше делать что-то для других людей.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Ты думаешь, я тупая болванка?
Cher Я такого не говорила, просто мне кажется, вы вдвоём не сработаетесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christian Ой, дорогая, ты сгорела.
Cher Я старалась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne Так слушай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel У нас будет ПРЕКРАСНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ УЖИН.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Я не доверяю зеркалам, поэтому всегда делаю полароиды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Папочка!
Mel Cher, ну пожалуйста, не начинай опять с сока
Cher Папочка, тебе нужен твой витамин C
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Что это, блин, такое?
Cher Платье.
Mel Кто сказал?
Cher Кельвин Кляйн.
Mel Похоже на нижнее бельё. Поднимайся наверх и надень что-нибудь сверху.
Cher Ага, я как раз собиралась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Travis Ладно. То, как я отношусь к Rolling Stones, — это то, как *мои* дети будут относиться к Nine Inch Nails. Так что, наверное, мне не стоит больше мучить маму, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne Джош тебя доставать начал, потому что у него сейчас такой идеалистический период после подросткового возраста?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh У тебя никогда не было матери, поэтому ты вымещаешь это на бедной девчонке, как будто она твоя Барби.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher О боже, ты видишь, как мальчики реагируют? У меня сердце просто разрывается.
Dionne Знаю. Я просто таю от счастья!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Что ты думаешь?
Josh Я поражён.
Cher Что я так щедро посвящаю себя кому-то другому?
Josh Нет. Что ты нашёл кого-то ещё более тупого, чем ты, чтобы боготворить тебя.
Cher Я спасаю её от подросткового ада!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Всем привет. Давайте сыграем в «Сосать и дуть».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [Трэвис случайно проливает пиво на сатиновые туфли Чер] Это уже не исправить.
Travis Небольшая цена, чтобы угодить богам вечеринки. Смотри, смотри. Я заглажу вину. Как насчёт немного хрончика?
Cher Ну, это минимум, что ты можешь сделать.
Tai Давай закурим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Слушай, Тай, когда мы придём туда, сделай так, чтобы Элтон тебя заметил, но не здороваться первым. Выгляди так, будто тебе весело и ты реально популярна. Разговаривай с кем-нибудь в его поле зрения, лучше с парнем. Пусть он сам подойдёт к тебе. И — найди повод уйти, пока он ещё заинтересован в разговоре. Главное — чтобы он всегда хотел ещё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Разве она не классическая?
Elton Да, она красивая.
Cher Она похожа на одну из тех девушек Боттичелли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [входя на вечеринку] Давай сначала обойдемся круг, прежде чем решать, куда идти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher У меня ощущение, будто я в Твин Пиксе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Моя жизнь превращается в ещё большую катастрофу, чем Малибу. Я не знала, что скажу Тай. Мне было очень страшно. Даже Фабианна, моя массажистка, сказала, что у меня сильное напряжение в спине.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai [плачет] Это мои бёдра, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christian Эти ребята знают, что творится после закрытия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne Мой парень доволен. Ему не на что жаловаться. Но технически, я девственница. Понимаешь, о чём я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher У меня есть идея. Давай прогуляем седьмой и восьмой уроки, сходим в торговый центр, устроим калорийный пир и посмотрим новый фильм с Кристианом Слейтером.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr.Hall Чер?
Cher Я тут.
Mr.Hall Думаю, мы это уже выяснили при посещаемости. Пора сдавать устный опрос.
Cher Что-что?
Mr.Hall Твой устный опрос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amber Привет! Я что, одна слушала? Я думала, это просто воняло.
Cher Думаю, это был твой дизайнерский фальшивый парфюм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ты сегодня здорово поступила, что потанцевала с Тай.
Josh Всегда пожалуйста.
Cher Ты заметила в ней какие-то положительные изменения?
Josh Да. Под твоим руководством она осваивает сложный мир голых животиков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Хочешь чего-нибудь выпить? Я могу тебе вина принести.
Christian Нет. Ты заметила, как вино заставляет людей чувствовать себя, ну, сексуально?
Cher Ничего страшного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Я так рада, что никогда не была с кем-то, к кому испытывала равнодушие, потому что Кристиан — чертовски горячий. И я запомню этот вечер навсегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Знаю, звучит странно, но иногда мне веселее просто чиллить дома, чем тусить. Наверное, потому что мои вечерние наряды жмут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Не могу поверить, что я слушаю совет от кого-то, кто смотрит мультики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Что с тобой?
Cher Что ты имеешь в виду?
Josh Ты такая тихая. Даже не заставила меня смотреть «Реальный мир».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Что происходит? Дионн просит Тай совета по сексу? Тай — самая популярная девчонка в школе? Это как будто параллельная вселенная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher У меня было такое отвратительное чувство. Хотя я и извинилась перед Люси, что-то всё равно меня гложило. Как будто Джош думал, что я злая, и это сводило меня с ума.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Тебе не обязательно это делать. Иди, повеселись. Сходи по магазинам.
Cher Ты думаешь, что я только и делаю, что трачу деньги? Что я просто пустышка с кредиткой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Он мне нравится.
Cher Ты думаешь, что он тоже нравится тебе?
Tai Да.
Cher А откуда ты знаешь?
Tai Ну, мелочи, понимаешь? Он всегда как-то меня касается или щекочет. Помнишь ту вечеринку в братстве, когда я была совсем в депрессии, а он пригласил меня потанцевать и так флиртовал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Cher Я поняла!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Cher Ладно, вы, наверное, думаете: «Это что, реклама Ноксзема или что?» Но, серьёзно, у меня на самом деле обычная жизнь подростка. Встаю, чищу зубы и выбираю одежду для школы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Вот и всё! Нам нужно придумать, как сделать мистера Холла по-настоящему счастливым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [Чер чуть не врезалась в байкера во время экзамена по вождению] Ой! Моя ошибка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ди, моя миссия ясна. Посмотри на эту девчонку. Она такая мило наивная. Мы просто обязаны её удочерить.
Dionne Чер, она же вся в хлам. Наши акции рухнут.
Cher Ди, разве ты не хочешь использовать свою популярность во благо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Боже, Элтон, ты не мог бы сосать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher [видит симпатичного официанта] Посмотри на него.
Tai Ооо, детка, отломи мне кусочек этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh [поёт] Катаемся с братвой.
Tai [повторяет, тоже поёт] Катаемся с братвой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Как насчёт пойти и столкнуться с людьми?
Tai Да, я не против.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai Видишь? Почти испортила кайф.
Cher Я всё ещё кайфую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Эй, сена во рту, у тебя что-то на подбородке.
Josh Я бороду отращиваю.
Cher Ну, это хорошо. Не хочешь же быть последним в кофейне без щетины на подбородке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Ты кофе пьёшь?
Mr.Hall Не из этой столовки. Но в нормальных условиях — да.
Cher Вот я и дура. Утром, когда собирала папе обед, дала ему свой лимонный Snapple, а сама взяла его г**но итальянский кофе. Хочешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dionne Главное развлечение Шер в жизни — это преображение, понятно? Это даёт ей чувство контроля в мире полном хаоса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Не стоит себя недооценивать. У тебя есть то, чего нет ни у кого в этой школе.
Tai Ой, я не девственница.
Cher Я имела в виду — загадочность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Классно, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cher Мистер Холл: он холост, ему 47, и он зарабатывает копейки на неблагодарной работе. Но этому человеку нужно хорошенько оттянуться. К сожалению, в моей школе с девчонками было туго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Джош в городе, он придёт на ужин.
Cher Почему?
Mel Он твой сводный брат.
Cher Но вы едва ли были женаты на его матери, да и то пять лет назад. Почему я должна видеть Джоша?
Mel Жен разводят, а не детей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tai [показывая на Эмбер] Шер, разве это не то же платье, что ты вчера носила?
Cher Слушай, Амбулар.
Amber Привет!
Cher Это ты лазила в моей стирке?
Amber Да ну! Как будто я реально буду носить что-то из Джуди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Alicia Silverstone
Дэн Хедайя
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
Элиза Донован
Элиза Донован
Elisa Donovan
Стейси Дэш
Стейси Дэш
Stacey Dash
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
Justin Walker
Justin Walker
Джереми Систо
Джереми Систо
Jeremy Sisto
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Breckin Meyer
Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон
Donald Faison
Пол Радд
Пол Радд
Paul Rudd
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Wallace Shawn
Джули Браун
Николь Билдербэк
Nicole Bilderback
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
В России уже пересняли большинство сказок: настала очередь «Царевны Несмеяны» — в главной роли звезда «Слова пацана»
В одном ряду с «Уэнсдей», «Черным зеркалом» и «Игрой в кальмара»: эти 6 российских сериалов Netflix купил и не прогадал
Автор «Игр разума» и обладатель двух «Оскаров» снял такое?! Про новый фильм Ховарда пишут – «это монотонное страдание»
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше