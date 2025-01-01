Всё, что я думаю и делаю, — неправильно. Я ошибалась насчёт Элтона, я ошибалась насчёт Кристиана, и теперь Джош меня ненавидит. Всё сводилось к одному неизбежному выводу — я просто полный ноль. О, и эта история с Джошем и Тай меня выводила из себя больше всего. Ну, в чём моя проблема? Тай — моя подруга, я не завидую ей из-за парня, я правда... Ой, интересно, есть ли это у меня по размеру. Зачем ей Джош вообще? Он странно одевается, слушает какую-то жалобную музыку, и он даже не милый... в обычном смысле. Он как слизняк, который всё время валяется дома. И он ужасно танцует, никуда с ним пойти нельзя. Погоди-ка, чего я вообще переживаю? Это же Джош! Ладно, ладно, он немного придурковат, но зачем ему Тай? Она бы его не сделала счастливым. Джошу нужна была кто-то с фантазией, кто-то, кто о нём позаботится, кто посмеётся над его шутками... если он вообще когда-нибудь их скажет. А потом вдруг...