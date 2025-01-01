Меню
Киноафиша Фильмы Фердинанд Цитаты из мультфильма Фердинанд

Цитаты из мультфильма Фердинанд

Lupe [Обнимает Нина] Это любовь? Я люблю любовь.
Una Я — Уна...
Dos Я — Дос...
Cuatro А я — Куатро.
Ferdinand Что случилось с Трес?
Una [ёжики выглядят серьёзно и крестятся] О Трес не говорим.
[из трейлера]
Lupe Не могу дождаться, когда покажу тебя остальным! Они сейчас весь двор удобрят.
Hans [после того, как три лошади оказались в куче, шокированные электрическим забором] Я упал, и не могу встать!
Bones [они пытаются делать кролику искусственное дыхание] Давай, Ангус, ты сможешь!
Angus Я бык, а не доктор!
Lupe Святой говяжий макарони! Ты гигантский!
Ferdinand Тебе дают возможность драться на большой, шикарной арене, но я тебе говорю — это просто ещё один скотобойный двор!
Фердинанд [В магазине с хрупкой посудой] Двигайся осторожно. Ты — перышко. Перышко весом в 900 килограмм.
Angus [Фердинанд впервые в жизни придумал, как убрать волосы с глаз] Я вижу! Смотри, камень! И ещё один камень!
[видит Лупе]
Angus И самая страшная собака на свете! А вот и он, мой заклятый враг! Я иду за тобой, деревянный мелкий дьявол!
[врывается на бочку и разрушает её]
Angus Я сделал это! Я наконец-то победил тебя!
[прыгает на ней вверх-вниз]
Angus Победил! Победил! Победил! Победил! Победил! Ого, посмотрите, это великолепно!
[он идёт любоваться видом за полями]
Angus Ты дал мне шанс сражаться, Фердинанд. Почему ты так сделал?
Ferdinand Если мы не позаботимся друг о друге, то кто тогда? К тому же, это не было таким уж важным.
Angus Для меня это было важно.
Молодой Фердинанд [Кости случайно наступил на гвоздику, на которой растёт ручка] Эй, осторожнее!
Молодой Вальенте О, а что у тебя там, Фердинанд?
Молодой Фердинанд Э-э, ничего?
Молодой Вальенте Ага. Ничего.
Молодой Фердинанд Эй, вы что, не хотите ещё головами стукнуться?
Молодой Вальенте Да нет, это гораздо веселее. Представляешь? Матадор выберет быка, а ему важнее какая-то глупая цветок.
[Делает вид, что собирается раздавить цветок]
Молодой Фердинанд Хватит, Вальенте!
Молодой Вальенте Заставь меня.
Молодой Кости Молодой Кости, Молодой Гуапо: Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка!
Молодой Кости Я не буду с тобой драться, Вальенте.
Молодой Вальенте Ой, цветочный бык испугался!
Молодой Фердинанд Я не боюсь.
Молодой Вальенте Тогда ДРАЙ. Так поступают быки.
Молодой Фердинанд Можешь бить меня, если хочешь. Но цветок оставь в покое.
Lupe Это мир, где собака ест собаку, бык сражается с быком, а все ненавидят козла.
Valiente Слушай меня, Цветок. Здесь всё изменилось с тех пор, как ты сбежал. Теперь ты либо боец, либо мясо!
[уходит прочь]
Valiente Пока, мясо.
Paco [Фердинанд возвращается домой, приводя с собой остальных быков] Ёлки-палки, ты размножился!
Ferdinand Эй, Пак-мэн! Я по тебе скучал, дружище.
Paco А я по тебе не скучал! Ни капельки.
Ferdinand Хвост не врет, брат!
Paco [видит, что его виляющий хвост выдал его] Нужно это срочно исправить.
Young Valiente В следующий раз у тебя выйдет, папа!
Valiente's Father [рычит] Кто тебя спрашивал?
Young Valiente [слезы наворачиваются. К Фердинанду] Что уставился?
Bones Гуапо ведут на бойню!
[он и Фердинанд поворачиваются против Вальенте]
Bones Ты. Ты его запутал в голове. Это. Твоя. Вина.
Valiente О, да ну! Гуапо никогда бы не вышел на арену. Мы все это знали.
Ferdinand И из-за этого он заслуживает оказаться там?
Young Ferdinand Папа!
[Фердинанд несётся к вернувшемуся трейлеру и обнаруживает, что отец не пережил бычьи бои, начинает плакать]
Young Ferdinand Папа...
Valiente's Father Я же говорил. Этот бык был мягкотелый. Мягкие всегда падают.
[видит, что его сын в ужасе смотрит на него, и насмешливо фыркает]
Valiente's Father Тебе бы лучше собраться!
[повторяющаяся реплика]
Dos Мы не такие
[вставка животного]
Dos мы — ёжики!
Маленькая Нина [Фердинанду] Кто хороший мальчик? Кто хороший мальчик?
Пако Я думал, что я хороший мальчик.
Lupe [Видя весь этот мусор на земле] Некоторые люди — свиньи. Ой, консервная банка от сардин!
[ест банку, но выплёвывает]
Lupe Она испортилась.
Lupe Посмотри на свои мышцы! Они словно два маленьких бычка внутри большого быка.
Отец Фердинанда Слушай, Ферд. Ты еще мал. Когда вырастешь, твои мечты изменятся. Всё изменится. Но скажу тебе одно — ты станешь больше и сильнее своего отца, это точно.
Молодой Фердинанд Ни за что.
Отец Фердинанда Да, ни за что! Вот увидишь. Ты выйдешь на ринг и станешь чемпионом!
Молодой Фердинанд А можно стать чемпионом, не дерясь?
Отец Фердинанда [старый бык грустно вздыхает] О, Фердинанд. Я бы очень хотел, чтобы мир был таким для тебя. Правда. Но... так не бывает для нас. Понимаешь?
[Последние слова]
Una Ха-ха!
Dos Это было весело! Знаешь, что сделало бы это ещё лучше...
[из тени выходит зелёный ёжик, и все ахают и крестятся]
Una Уна, Дос, Куатро: Трес!
[Куатро падает в обморок]
Hans Фу! Фу, фу! Иди туда, вонючка. Желаю тебе приятно пахнуть... ужасно.
Ferdinand [Слышит, как Бонс плачет] Бонс?
Bones [испуганно] Фердинанд! Ой, я не...
Ferdinand Ты в порядке?
Bones Почему я не должен быть в порядке? У меня просто... ээ... аллергия.
Ferdinand А, понятно. Да, да... эм. Знаешь, в это время года много пыльцы в воздухе.
Bones Верно. Много пыльцы. Из-за неё у меня слезятся глаза.
Ferdinand Слушай, мне очень жаль из-за Гуапо. Я знаю, вы с ним были друзьями.
Bones У быков нет друзей, Ферд. Гуапо был моим соперником. Понял? Со мной всё нормально.
Ferdinand А, понятно.
Bones [Не может сдержаться] Сколько раз я ему говорил? Надо выбросить это из головы, чувак. Надо контролировать страхи, понимаешь? Но он не слушал.
[Плюётся, всхлипывает]
Bones Извини.
Ferdinand Ничего страшного, если тебе плохо, Бонс.
Bones Ты никому не расскажешь об этом, да?
Ferdinand Ни слова. Но если захочешь поговорить о... ну, не знаю... аллергии, я всегда рядом.
Ferdinand Спасибо, Фердинанд. Ты классный.
Guapo [Вэл и Фердинанд шатаются по мясному цеху, чтобы спасти Гуапо] Осторожно! Что вы, ребята, творите?
Ferdinand Мы пытаемся тебе помочь!
Guapo Ну, у вас это ужасно получается!
[они проходят через морозильную камеру]
Guapo Кто-нибудь, к-к-к-к, есть ледоруб?
Paco Фердинанд!
Ferdinand Пако! Они считают меня зверем!
Paco Ты в зеркало-то смотрел недавно?
[Сотрудники службы отлова животных приближаются]
Paco Возвращайся на ферму, я их задержу.
[псы лают, бросаются на них и бегут мимо, полностью игнорируя]
Paco Эй! Я с вами ещё не закончил!
Moreno Извините, я не хотел вас обидеть.
El Primero А мне всё равно обидно!
Angus [слепо шарится по двору, пытаясь выбить волосы из глаз] Ой! Кто это сделал! Кто меня толкнул? Кто? Кто...
[наталкивается на трактор]
Angus Это был ты, да?
Ferdinand На самом деле, Ангус, это был я.
Angus Ох, я пропащий. Пропащий, пропащий, пропащий! Завтра Примеро выберет быка, а я разговариваю с чертовым трактором!
Lupe Не думай об этом просто как о драке. Думай об этом как о танце!
Hans Бык, танцующий? Это какой-то смешной прикол, чтобы меня развеселить?
Greta Видите ли, у лошадей самые красивые ноги для танцев.
Klaus А у быков — короткие корявые ноги.
Hans Я, посмотрите на меня.
[шаркает на коленях и задних лапах]
Hans Му-му-му!
[все лошади липпица́неры смеются]
Lupe Иди ешь шницель, ты бледнолицый клей!
Ferdinand Всё в порядке, Лупе. Они правы. Я имею в виду, как большой неуклюжий бык мог бы такое сделать!
[делает фламенко, которому его научила Нина]
Lupe Ух ты! Смотри, как мой парень зажигает на танцполе!
Dos Это было здорово!
Greta Ты это называешь танцем? Нет! ВОТ это танец!
[они танцуют польку]
Angus Трое против одного — это нечестно. Лупе, принеси мои волынки!
[Лупе играет на разных казу, как на волынках, и он танцует шотландский рил]
Angus Ну, вот тебе и килты — переваривай!
Greta Не радуйся раньше времени, ты, копченая задница! Попробуй ЭТО!
[лошади делают смесь балета и гимнастики, заканчивая формированием сердца головами и задницами]
Bones Ох, я НЕНАВИЖУ этих лошадей!
Una [Понимая, к чему всё идёт, включает бумбокс и ставит хип-хоп] Шоу начинается.
Bones Я врываюсь!
[Присоединяется к брейк-дансу, и три лошади с тремя коровами начинают эпическую танцевальную битву, которую выигрывают лошади, пока...]
Maquina Арг!
[Присоединяется на стороне коров с роботизированными танцевальными движениями, и четверо делают грандиозное синхронное финале, которое лошади пытаются превзойти, но сталкиваются]
Hans Следи, куда ступаешь, дурак!
Greta Кого ты дураком назвал?!
Klaus У тебя четыре левых копыта!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Kate McKinnon
Джина Родригез
Джина Родригез
Gina Rodriguez
Давид Диггс
Давид Диггс
Daveed Diggs
Габриэль Иглесиас
Габриэль Иглесиас
Gabriel Iglesias
Джон Сина
Джон Сина
John Cena
Флула Борг
Флула Борг
Flula Borg
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Anthony Anderson
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
David Tennant
Джек Гор
Jack Gore
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Джеррод Кармайкл
Джеррод Кармайкл
Jerrod Carmichael
Джереми Систо
Джереми Систо
Jeremy Sisto
Рауль Эспарза
Raúl Esparza
Мигель Анхель Сильвестри
Мигель Анхель Сильвестри
Miguel Ángel Silvestre
Сэлли Филлипс
Сэлли Филлипс
Sally Phillips
Борис Коджо
Борис Коджо
Boris Kodjoe
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
