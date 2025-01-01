Молодой Фердинанд
[Кости случайно наступил на гвоздику, на которой растёт ручка]
Эй, осторожнее!
Молодой Вальенте
О, а что у тебя там, Фердинанд?
Молодой Фердинанд
Э-э, ничего?
Молодой Вальенте
Ага. Ничего.
Молодой Фердинанд
Эй, вы что, не хотите ещё головами стукнуться?
Молодой Вальенте
Да нет, это гораздо веселее. Представляешь? Матадор выберет быка, а ему важнее какая-то глупая цветок.
[Делает вид, что собирается раздавить цветок]
Молодой Фердинанд
Хватит, Вальенте!
Молодой Вальенте
Заставь меня.
Молодой Кости
Молодой Кости, Молодой Гуапо: Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка!
Молодой Кости
Я не буду с тобой драться, Вальенте.
Молодой Вальенте
Ой, цветочный бык испугался!
Молодой Фердинанд
Я не боюсь.
Молодой Вальенте
Тогда ДРАЙ. Так поступают быки.
Молодой Фердинанд
Можешь бить меня, если хочешь. Но цветок оставь в покое.