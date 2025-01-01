Молодой Фердинанд [Кости случайно наступил на гвоздику, на которой растёт ручка] Эй, осторожнее!

Молодой Вальенте О, а что у тебя там, Фердинанд?

Молодой Фердинанд Э-э, ничего?

Молодой Вальенте Ага. Ничего.

Молодой Фердинанд Эй, вы что, не хотите ещё головами стукнуться?

Молодой Вальенте Да нет, это гораздо веселее. Представляешь? Матадор выберет быка, а ему важнее какая-то глупая цветок.

[Делает вид, что собирается раздавить цветок]

Молодой Фердинанд Хватит, Вальенте!

Молодой Вальенте Заставь меня.

Молодой Кости Молодой Кости, Молодой Гуапо: Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка! Драка!

Молодой Кости Я не буду с тобой драться, Вальенте.

Молодой Вальенте Ой, цветочный бык испугался!

Молодой Фердинанд Я не боюсь.

Молодой Вальенте Тогда ДРАЙ. Так поступают быки.