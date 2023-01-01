Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фердинанд Фердинанд
Киноафиша Фильмы Фердинанд Награды и номинации мультфильма Фердинанд
Ferdinand Фердинанд 2017 / США
7.4 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации мультфильма Фердинанд

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший анимационный фильм
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Опроверг известный слух: экс-кавээнщик как на духу заговорил о поведении Маслякова
Раскрыта наглая ложь Тепляковых: их дети не вундеркинды, а скорее наоборот
«Пампушка»: в этой полной девушке не узнать королеву турецких сериалов Ханде Эрчел
Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение
Многим такие суммы и не снились: Тепляков придумал способ заработать на дочери-вундеркинде
Жена Никулина, любовница Гайдая: этот факт из биографии Гребешковой вызывает гнев у людей
«Решили заменить другим»: Авербуха неспроста выставили с федерального канала
Обманул нескольких людей: сын Муравьевой попался на некрасивом поступке
«Шедевр»: не поверите, кого Рязанов считал самой талантливой актрисой СССР
Тест: выберите цвет, а мы скажем сколько жизней вы прожили
Очаровательная старушка: на родную сестру Кобзона невозможно смотреть без улыбки
Будете хохотать, узнав, за что Крамарова чуть не посадили в тюрьму: сейчас такое сложно представить
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше