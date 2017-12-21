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Анимационный мир случайных революционеров пополнился еще одним героем − быком Фердинандом, пацифистом, бунтарем и неисправимым романтиком. В духе корейской фантазийной ленты о свинье будущего «Окча», мультфильм безболезненно намекает на жестокую потребительскую суть отношений между человеком и животным, где последний «либо боец, либо холодец». Проницательная и в меру серьезная картина вполне может встать на одну полку с успешной «Тайной Коко», не…