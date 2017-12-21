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Фердинанд Фердинанд
Киноафиша Фильмы Фердинанд Отзывы о мультфильме «Фердинанд»
Ferdinand Фердинанд 2017 / США
8.1 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о мультфильме «Фердинанд»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Анимационный мир случайных революционеров пополнился еще одним героем − быком Фердинандом, пацифистом, бунтарем и неисправимым романтиком. В духе корейской фантазийной ленты о свинье будущего «Окча», мультфильм безболезненно намекает на жестокую потребительскую суть отношений между человеком и животным, где последний «либо боец, либо холодец». Проницательная и в меру серьезная картина вполне может встать на одну полку с успешной «Тайной Коко», не…

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Вера Вьюгина 21 декабря 2017, 19:20
Оценка
Шикарный мультфильм. Очень понравился! Советую и детям, и взрослым. На высоте.
21 декабря 2017, 19:20 Ответить
Марина Астахова 4 января 2018, 00:07
Оценка
Очень понравился!!!! С ребенком были в восторге, даже всплакнула маненько..сентиментально. очень музыкальный и со смыслом мультик. Рекомендую. Были на трех богатырях и принцесса египта...так...муть зеленая. А фердинанд очаровал😁
4 января 2018, 00:07 Ответить
Лариса Филиппова 5 января 2018, 09:56
Оценка
Ребенок в восторге от фильма! Я не очень люблю мультфильмы, но этот очень понравился! Рекомендую и детям и взрослым!!!
5 января 2018, 09:56 Ответить
1100yy 19 января 2018, 14:16
Оценка
Мультик ОТЛИЧНЫЙ!!!И посмеяться можно.Рекомендую!
19 января 2018, 14:16 Ответить
Елена Жужнева 26 января 2018, 17:01
скажите пожалуйста а кто нибудь знает будет ли завтра он идти
26 января 2018, 17:01 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2018, 18:38
в ответ на сообщение Елена Жужнева от 26 января 2018, 17:01
Елена, зависит от города, но в большинстве кинотеатров прокат мультика уже закончился.
26 января 2018, 18:38 Ответить
Андрей 22 апреля 2018, 23:12
Оценка
проходной америкосовский мультик, как всегда, вовсе не детский!
но надо отдать должное, местами добрый и немного смешной ;))
5 баллов из 10ти!
22 апреля 2018, 23:12 Ответить
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