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Фердинанд Фердинанд
Киноафиша Фильмы Фердинанд Фердинанд, 2017: актеры и роли
Ferdinand Фердинанд 2017 / США
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92 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Фердинанд, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана Карлос Салдана Carlos Saldanha
В ролях
Кейт МакКиннон Кейт МакКиннон Kate McKinnon Энтони Андерсон Энтони Андерсон Anthony Anderson Мигель Анхель Сильвестри Мигель Анхель Сильвестри Miguel Ángel Silvestre
Роли озвучивали
Бобби Каннавале Бобби Каннавале Bobby Cannavale Дэвид Теннант Дэвид Теннант David Tennant Джина Родригез Джина Родригез Gina Rodriguez Джон Сина Джон Сина John Cena Джеррод Кармайкл Джеррод Кармайкл Jerrod Carmichael
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