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Фердинанд
Фердинанд, 2017: актеры и роли
Ferdinand
Фердинанд
2017 / США
Трейлер
8.1
Оцените
92
голоса
Рейтинг IMDb: 6.7
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Трейлеры
Фердинанд, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана
Carlos Saldanha
В ролях
Кейт МакКиннон
Kate McKinnon
Энтони Андерсон
Anthony Anderson
Мигель Анхель Сильвестри
Miguel Ángel Silvestre
Роли озвучивали
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Дэвид Теннант
David Tennant
Джина Родригез
Gina Rodriguez
Джон Сина
John Cena
Джеррод Кармайкл
Jerrod Carmichael
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