Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мигель Анхель Сильвестри
Мигель Анхель Сильвестри
Miguel Ángel Silvestre
О персоне
Фильмография
Новости
Мигель Анхель Сильвестри
Miguel Ángel Silvestre
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Мигеля Анхеля Сильвестра
Родился 6 апреля 1982 года. Кастельон, Испания.
Развернуть
Фильмография Мигеля Анхеля Сильвестра
Фердинанд
анимация
2017, США
8.0
Влюбленный скорпион
триллер, драма, мелодрама
2013, Испания
6.0
Короли рулетки
драма
2012, Испания
6.0
Вербо
фэнтези, боевик
2010, Испания
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Выход второго сезона испанского сериала «30 сребреников» намечен на 2023 год
Новый сезон станет «водоворотом, предшествующим эпической буре».
Написать
15 февраля 2022 14:04
Netflix выпустил трейлер второго сезона испанского криминального экшена «Красный дерматин»
Разработкой сериала занимаются авторы «Бумажного дома».
Написать
24 июня 2021 15:33
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»