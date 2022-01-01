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Лиэн Балабан
Лиэн Балабан
Liane Balaban
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Лиэн Балабан
Liane Balaban
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Дата рождения
24 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Лиэн Балабан
Родилась 24 июня, 1980 года.Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Лиэн Балабан
Большая афера
комедия
2013, Канада
7.0
Маньяк
ужасы, триллер, криминал
2013, США / Франция
6.0
Троцкий
комедия
2009, Канада
7.0
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