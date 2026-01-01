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Лиэн Балабан
Liane Balaban
Киноафиша
Персоны
Лиэн Балабан
Лиэн Балабан
Liane Balaban
Дата рождения
24 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Норт-Йорк, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Биография Лиэн Балабан
Родилась 24 июня, 1980 года.Торонто, Онтарио, Канада.
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Популярные фильмы
7.6
Мужчина ищет женщину
(2015)
7.2
Да, нет, наверное
(2008)
7.2
Большая афера
(2013)
Фильмография Лиэн Балабан
7.6
Мужчина ищет женщину
комедия, фэнтези, мелодрама
2015, США
5.9
Под прикрытием
драма, боевик, криминал
2013, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Маньяк
Maniac
ужасы, триллер, криминал
2013, США / Франция
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7.2
Большая афера
The Grand Seduction
комедия
2013, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Люди Альфа
боевик, фантастика
2011, США
6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал
2009, США
6.9
Троцкий
The Trotsky
комедия
2009, Канада
Смотреть трейлер
7.2
Да, нет, наверное
Definitely, Maybe
мелодрама, комедия
2008, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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