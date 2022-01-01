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Гордон Пинсент
Гордон Пинсент
Gordon Pinsent
О персоне
Фильмография
Гордон Пинсент
Gordon Pinsent
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Дата рождения
12 июля 1930
Возраст
92 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Гордон Пинсент
Родился 12 июля, 1930 года. Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада.
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Фильмография Гордон Пинсент
Влюбленные и медведь
мелодрама, драма
2016, Канада
6.0
Большая афера
комедия
2013, Канада
7.0
Вдали от нее
драма, мелодрама
2006, Канада
6.0
Старик и море
короткометражный, анимация
1999, Россия / Канада / Япония
7.0
Афера Томаса Крауна
мелодрама, триллер, криминал, драма
1968, США
6.0
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