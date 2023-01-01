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Сарила: Затерянная земля
Сарила: Затерянная земля, 2013: актеры и роли
The legend of Sarila/La légende de Sarila
Сарила: Затерянная земля
2013 / Канада
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4.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Сарила: Затерянная земля, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Нэнси Севард
Nancy Florence Savard
В ролях
Рашель Лефевр
Rachelle Lefevre
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Дастин Миллиган
Dustin Milligan
Женевьев Бюжо
Geneviève Bujold
Джеймс Кидни
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Тайрон Бенскин
Tyrone Benskin
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