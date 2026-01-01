Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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О персоне
Нэнси Севард
Nancy Florence Savard
Киноафиша
Персоны
Нэнси Севард
Нэнси Севард
Nancy Florence Savard
Карьера
Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
6.9
Лидия и Всадник тумана
(2026)
Билеты
6.6
Катак. Ледниковый побег
(2023)
5.9
Петух Дудл-Ду
(2014)
Фильмография Нэнси Севард
6.9
Лидия и Всадник тумана
Lydia et le vaisseau des tempêtes
приключения, анимация
2026, Канада
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Катак. Ледниковый побег
Katak, the Brave Beluga
приключения, анимация, комедия
2023, Канада
Смотреть трейлер
5.6
Гоу, Феликс!
Félix et le trésor de Morgäa
приключения, анимация, семейный
2021, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
В поисках Йети
Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon
анимация, комедия, приключения
2017, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Петух Дудл-Ду
Le Coq de St-Victor
анимация, семейный
2014, Канада
4.4
Сарила: Затерянная земля
The legend of Sarila/La légende de Sarila
анимация
2013, Канада
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