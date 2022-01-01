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Ваш сын и брат Ваш сын и брат
Киноафиша Фильмы Ваш сын и брат Ваш сын и брат, 1965: актеры и роли
Ваш сын и брат 1965 / СССР
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Ваш сын и брат, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin
В ролях
Всеволод Санаев Всеволод Санаев Анастасия Филиппова Anastasia Filippova Марта Грахова Алексей Ванин Леонид Куравлев Леонид Куравлев Леонид Реутов Виктор Шахов Viktor Shakhov
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