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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Леонид Реутов
Leonid Reutov
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Персоны
Леонид Реутов
Леонид Реутов
Leonid Reutov
Дата рождения
11 апреля 1942
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
31 марта 2002
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Хроника пикирующего бомбардировщика
(1967)
Билеты
7.6
Ваш сын и брат
(1965)
7.2
Утренние поезда
(1963)
Фильмография Леонид Реутов
Алкины песни
мелодрама, драма
1973, СССР
Онлайн
6.8
Это было в разведке
Eto bylo v razvedke
военный
1968, СССР
7.7
Хроника пикирующего бомбардировщика
Khronika pikiruyushchego bombardirovshchika
военный
1967, СССР
Билеты
7.6
Ваш сын и брат
Vash syn i brat
драма
1965, СССР
7.3
Утренние поезда
Utrenniye poyezda
драма
1963, СССР
Онлайн
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